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Вид на Которский залив

Это единственная экскурсия, которую мы проводим с 14-15 до 22 часов, а не с утра. На это есть две причины, во первых полуденная жара и второе трафик лайнеров в бухте, которые выгружают несколько тысяч человек на берег днем. В низкий сезон можно поехать с утра или в любое время, как захотите. Отправляемся из Будвы вдоль по побережью, огибаем Бухту вокруг оставляя в стороне Котор. Мы туда ещё вернемся чуть позже.

Острова — жемчужины бухты

Первое наше место остановки — Пераст, небольшой городок отстроенный венецианцами в XV-XVII вв. Его жители занимались строительством кораблей и торговлей со всем светом. Они так же принимали активное участие в становлении Российского флота при Петре I. Небольшая экскурсия в Перасте. Затем мы отправляемся на лодке на Остров Богородицы на Рифе, который местные жители насыпали более ста лет, бросая камни в воду. Там мы пойдем в церковь и музей. Вы узнаете все об истории острова и почему именно на этом месте стали его насыпать. В музее на острове вы увидите знаменитую на весь мир икону — вышитую волосами.

Устричная ферма

Вернувшись на берег мы поедем дальше вокруг бухты и можем посетить устричную ферму, которая находится в поселке Розе. Там можно покупаться, поплавать на каяке, покушать свежие устрицы, мидии и рыбу, которые поймают при вас. Тут нет белых скатертей на столах и стеклянных фужеров для вина. Официант будет одет в одни только плавки. Но вы гарантировано получите самые свежие морепродукты и сможете сами поучаствовать в вылавливании и приготовлении, если захотите. В нескольких метрах от ресторана есть лежаки и каяк. Обед можно дополнить купанием и прогулкой по морю на каяке.

Котор — самое красивое место нашей поездки.

Подкрепившись продолжаем наш путь в Котор — городок со своим шармом и энергетикой. Особенно красиво в Которе вечером, когда зажигается вечерняя подсветка. Проходим городок за 45 минут с экскурсией, а затем свободное время. Мы можете подняться на городскую стену города откуда открывается потрясающий вид на залив. Подъем занимает около часа и составляет 1350 ступенек, но оно того стоит. После прогулки по Котору можно посетить неплохой ресторан. Для этого придется прогуляться 5-7 минут по набережной от стен старого города, потому что заведения находящиеся внутри города слишком избалованны потоком туристов и не стараются удивить своих гостей. После ужина отправляемся обратно в отель.

Важная информация: