Боко Которская Бухта на машине и лодке и устричная ферма

Поездка вокруг Боко Которской Бухты - одна из самых красивых экскурсий в Черногории, обязательная к...

Поездка вокруг Боко Которской Бухты — одна из самых красивых экскурсий в Черногории, обязательная к посещению.

Вы познакомитесь с богатым архитектурным наследием Венецианской республики и удивитесь природной красоте этого залива.
Боко Которская Бухта на машине и лодке и устричная ферма
Боко Которская Бухта на машине и лодке и устричная ферма
Боко Которская Бухта на машине и лодке и устричная ферма
Боко Которская Бухта на машине и лодке и устричная ферма
Боко Которская Бухта на машине и лодке и устричная ферма
Боко Которская Бухта на машине и лодке и устричная ферма

Что вы увидите 🤩

  • Которский залив
  • Пераст
  • Остров Богородицы
  • Устричная ферма
  • Котор

Что вас ожидает:

    Вид на Которский залив
    Это единственная экскурсия, которую мы проводим с 14-15 до 22 часов, а не с утра. На это есть две причины, во первых полуденная жара и второе трафик лайнеров в бухте, которые выгружают несколько тысяч человек на берег днем. В низкий сезон можно поехать с утра или в любое время, как захотите. Отправляемся из Будвы вдоль по побережью, огибаем Бухту вокруг оставляя в стороне Котор. Мы туда ещё вернемся чуть позже.
    Острова — жемчужины бухты
    Первое наше место остановки — Пераст, небольшой городок отстроенный венецианцами в XV-XVII вв. Его жители занимались строительством кораблей и торговлей со всем светом. Они так же принимали активное участие в становлении Российского флота при Петре I. Небольшая экскурсия в Перасте. Затем мы отправляемся на лодке на Остров Богородицы на Рифе, который местные жители насыпали более ста лет, бросая камни в воду. Там мы пойдем в церковь и музей. Вы узнаете все об истории острова и почему именно на этом месте стали его насыпать. В музее на острове вы увидите знаменитую на весь мир икону — вышитую волосами.
    Устричная ферма
    Вернувшись на берег мы поедем дальше вокруг бухты и можем посетить устричную ферму, которая находится в поселке Розе. Там можно покупаться, поплавать на каяке, покушать свежие устрицы, мидии и рыбу, которые поймают при вас. Тут нет белых скатертей на столах и стеклянных фужеров для вина. Официант будет одет в одни только плавки. Но вы гарантировано получите самые свежие морепродукты и сможете сами поучаствовать в вылавливании и приготовлении, если захотите. В нескольких метрах от ресторана есть лежаки и каяк. Обед можно дополнить купанием и прогулкой по морю на каяке.
    Котор — самое красивое место нашей поездки.
    Подкрепившись продолжаем наш путь в Котор — городок со своим шармом и энергетикой. Особенно красиво в Которе вечером, когда зажигается вечерняя подсветка. Проходим городок за 45 минут с экскурсией, а затем свободное время. Мы можете подняться на городскую стену города откуда открывается потрясающий вид на залив. Подъем занимает около часа и составляет 1350 ступенек, но оно того стоит. После прогулки по Котору можно посетить неплохой ресторан. Для этого придется прогуляться 5-7 минут по набережной от стен старого города, потому что заведения находящиеся внутри города слишком избалованны потоком туристов и не стараются удивить своих гостей. После ужина отправляемся обратно в отель.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-6 человекДля группы 7-11 человек
    Зимний период с 01.11 по 15.04
    €120
    €190
    Летний период с 15.04 по 01.11
    €160
    €260

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Лодка 5 евро с человека
    • Музей 2 евро с человека
    • Меню устричной фермы:
    • вино домашнее — 7.5 евро литр
    • 1 кг рыбы дорадо 1 шт — 10 евро
    • 1 устрица — 1.5 евро
    • 1 кг мидий — 10 евро.
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с 14:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По договоренности с 14:00

    Алексей Н.
    Алексей Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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