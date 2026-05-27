Оставим шумный город и отправимся в нацпарк «Скадарское озеро». Вы исследуете пещерные залы со сталактитами, отдохнёте на берегу и полюбуетесь старинными мостами. Побываете на винодельне, где делали напитки для партийной элиты.
А ещё почувствуете себя дамами и господами из высшего общества — пообедаете в ресторане, куда заглядывал сам король Черногории!
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Будванская ривьера — вы подниметесь над побережьем и полюбуетесь островами Святых Стефана и Николая
- Липская карстовая пещера — исследуете таинственные тоннели и залы со сталактитами и сталагмитами
- Национальный парк «Скадарское озеро» — увидите самый большой на Балканах водоём, реку Црноевича и древние каменные мосты
- Винодельня, где производили напитки для партийной элиты Югославии, в том числе для товарища Тито. Вы попробуете шесть видов вина, пять сортов ракии и семь домашних ликёров на травах и фруктах
- Ресторан, открытый в 1888 году — здесь обедал последний король Черногории. А вам подадут ягнёнка под сачем по старинному рецепту
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Будвы
10:00 — Липская пещера
12:00 — нацпарк «Скадарское озеро»
13:00 — винодельня с дегустацией
15:30 — ресторан
18:00 — возвращение в Будву
Организационные детали
- Трансфер из/в отель включён в стоимость
- Оплачивается дополнительно: вход в Липскую пещеру (€15 евро), дегустация напитков (€20) и обед (€25)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 29 туристов
Я — гид и организатор путешествий по Черногории. Живу здесь с 2013 года и выстраиваю маршруты на основе личного опыта. Провожу экскурсии по побережью и северу страны: от Боко-Которской бухты до
