Тайны Херцег Нови (из Будвы)

Экскурсия в дружеской атмосфере по главным достопримечательностям Херцег-Нови. Узнайте о неочевидных локациях и интересных фактах города
Экскурсия без суеты в дружеской атмосфере по главным достопримечательностям города - что может быть лучше для знакомства с Херцег-Нови? Только прогулка, в которую включены неочевидные локации - они помогут сделать
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город ближе. Неважно, впервые вы в Херцег-Нови или уже бывали здесь - я найду то, чего вы в нём не видели. И расскажу о том, что вы не знали.

Увидите знаменитую башню Сат Кулу, внушительную крепость Форте Маре, прекрасную площадь Белависта и парк экзотических деревьев.

Узнаете, как появился Херцег-Нови, какие тайны хранят башни старой крепости и почему Бока - особое место в Черногории.

Также услышите историю лучшего спортсмена Австро-Венгерской империи, узнаете о писателе, который не умел читать, увидите призрак отеля и рассмотрите архитектурные детали зданий. Прогуляетесь по средневековым улочкам и взглянете на город глазами коренных жителей

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Прогулка по главным достопримечательностям
  • 🏰 Увидите знаменитые башни и крепости
  • 🌳 Посетите парк экзотических деревьев
  • 📜 Узнаете интересные исторические факты
  • 👻 Увидите призрак отеля и старые палаццо
    • Тайны Херцег Нови (из Будвы)
    Тайны Херцег Нови (из Будвы)
    Тайны Херцег Нови (из Будвы)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Башня Сат Кула
  • Крепость Форте Маре
  • Площадь Белависта
  • Парк экзотических деревьев

    • Описание экскурсии

    Увидите ключевые достопримечательности:

    • Знаменитую башню Сат Кулу
    • Внушительную крепость Форте Маре
    • Прекрасную площадь Белависта
    • Парк экзотических деревьев, которые привозили в город капитаны дальнего плавания

    И многое другое!

    Вы узнаете:

    • Как появился Херцег-Нови
    • Какие тайны хранят башни старой крепости
    • Почему Бока — особое место в Черногории
    • Как русские устроили в Херцег-Нови пожар и чем это обернулось
    • Чем император Франц Иосиф помог городу

    А также:

    • Услышите историю лучшего спортсмена Австро-Венгерской империи
    • Узнаете о писателе, который не умел читать
    • Увидите призрак отеля
    • Рассмотрите архитектурные детали зданий
    • Проникнете в секреты старых палаццо
    • Прогуляетесь по средневековым улочкам и взглянете на город глазами коренных жителей

    Кому подойдёт экскурсия

    Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Однако прогулка подойдёт и искушенным путешественникам, а также местным жителям, которые хотят лучше узнать город — я адаптирую маршрут под запрос.

    Организационные детали

    • Мы забираем вас на машине по указанному адресу
    • Экскурсия возможна с детьми любого возраста. Однако в некоторых местах мы будет спускаться/подниматься по лестницам, поэтому вам будет комфортнее без коляски
    • Экскурсия не предполагает осмотра крепости внутри. Но если вы захотите в неё попасть, входные билеты оплачиваются дополнительно — для себя и для гида. Стоимость — €4 за человека
    • Экскурсию возможно расширить — увеличить время и дополнить осмотром достопримечательностей в окрестностях Херцег-Нови, условия уточняйте
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    А
    4 авг 2024
    Спасибо большое, Ксении за организацию нашей экскурсии! Все подсказала, посоветовала куда лучше направиться с детьми. Много интересного узнали о Черногории.

    Входит в следующие категории Будвы

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