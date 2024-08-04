Экскурсия без суеты в дружеской атмосфере по главным достопримечательностям города - что может быть лучше для знакомства с Херцег-Нови? Только прогулка, в которую включены неочевидные локации - они помогут сделать
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Увидите ключевые достопримечательности:
- Знаменитую башню Сат Кулу
- Внушительную крепость Форте Маре
- Прекрасную площадь Белависта
- Парк экзотических деревьев, которые привозили в город капитаны дальнего плавания
И многое другое!
Вы узнаете:
- Как появился Херцег-Нови
- Какие тайны хранят башни старой крепости
- Почему Бока — особое место в Черногории
- Как русские устроили в Херцег-Нови пожар и чем это обернулось
- Чем император Франц Иосиф помог городу
А также:
- Услышите историю лучшего спортсмена Австро-Венгерской империи
- Узнаете о писателе, который не умел читать
- Увидите призрак отеля
- Рассмотрите архитектурные детали зданий
- Проникнете в секреты старых палаццо
- Прогуляетесь по средневековым улочкам и взглянете на город глазами коренных жителей
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Однако прогулка подойдёт и искушенным путешественникам, а также местным жителям, которые хотят лучше узнать город — я адаптирую маршрут под запрос.
Организационные детали
- Мы забираем вас на машине по указанному адресу
- Экскурсия возможна с детьми любого возраста. Однако в некоторых местах мы будет спускаться/подниматься по лестницам, поэтому вам будет комфортнее без коляски
- Экскурсия не предполагает осмотра крепости внутри. Но если вы захотите в неё попасть, входные билеты оплачиваются дополнительно — для себя и для гида. Стоимость — €4 за человека
- Экскурсию возможно расширить — увеличить время и дополнить осмотром достопримечательностей в окрестностях Херцег-Нови, условия уточняйте
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Будве
Провели экскурсии для 89 туристов
Приветствием вас в Черногории! Я гид и организатор прогулок, экскурсий и экспедиций по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можно сказать,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Асель
4 авг 2024
Спасибо большое, Ксении за организацию нашей экскурсии! Все подсказала, посоветовала куда лучше направиться с детьми. Много интересного узнали о Черногории.
Входит в следующие категории Будвы
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