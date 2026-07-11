16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Уютный Петровац и его окрестности

Отправьтесь в путешествие по Петровацу и его окрестностям, чтобы насладиться великолепными пляжами, древними храмами и панорамами Адриатики
Петровац, расположенный недалеко от Будвы, очаровывает своими пляжами и архитектурой. Венецианская Крепость Кастелло 16 века предлагает изумительные виды на бухту.

Римские мозаики и церкви 14-15 веков, такие как Святого Вида и Святого Ильи, расскажут о богатой истории.

Окрестности города, включая монастырь Градиште и Режевичи, порадуют морскими панорамами и средневековыми фресками. Посещение местной жительницы, создающей домашний козий сыр, добавит уникальности вашему путешествию
4.9
30 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Венецианская крепость Кастелло
  • 🌿 Оливковые рощи
  • ⛪ Средневековые храмы
  • 🌊 Панорамы Адриатики
  • 🍽️ Традиционная кухня

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Петроваца - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое. В это время можно насладиться пляжами и открытыми достопримечательностями. В апреле и октябре также приятно, но возможны небольшие дожди. Зимой и ранней весной погода более прохладная, но это время идеально для спокойных прогулок без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности

Что можно увидеть

  • Венецианская крепость Кастелло
  • Церковь Святого Вида
  • Церковь Святого Ильи
  • Церковь Святого Тома
  • Монастырь Градиште
  • Монастырь Режевичи
  • Церковь Святого Креста

Описание экскурсии

Архитектурные памятники Петроваца

Уютный Петровац, окруженный оливковыми и хвойными рощами, может похвастаться не только своим колоритом, но и ценными культурными объектами. Мы посетим Венецианскую Крепость Кастелло 16 века со смотровой площадкой, откуда открывается изумительный вид на бухту. Рассмотрим римские цветочные мозаики, найденные в 3 веке в старинной оливковой роще. Увидим церкви 14-15 веков: Святого Вида, Святого Ильи и Святого Тома, на территории которой находится гробница рода Мединов – основателей города. По пути вы узнаете, как жил и менялся Петровац с течением веков, а также услышите интересные истории о местных жителях.

Поездка по живописным окрестностям

После знакомства с городом мы отправимся исследовать его окрестности. Насладимся невероятными морскими панорамами у монастыря Градиште, где представлена средневековая фресковая живопись. Посетим монастырский комплекс из трех храмов 14 века, восстановленный после многочисленных разрушений и природных катаклизмов. Осмотрим монастырь Режевичи в окружении оливковой рощи. А еще увидим церковь Святого Креста, где сохранилась фреска греческого живописца, и познакомимся с местной жительницей, которая делает замечательный домашний козий сыр.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1111 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов.
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Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
2
3
2
1
1
Ю
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия в Петровац и его окрестности прошла на одном дыхании. Это от самый случай , когда всё сложилось идеально: и погода, и прекрасные виды , и безупречная , прекрасная работа гида Евгения. Настоящий профессионал своего дела. Получили наслаждение от проведённого времени на 100%. Спасибо большое за экскурсию.
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Ю
Прекрасная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Евгений преподносит информацию легкодоступно и познавательно.
Прекрасная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Евгений преподносит информацию легкодоступно и познавательно.
Прекрасная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Евгений преподносит информацию легкодоступно и познавательно.
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Н
Интересная экскурсия. Внимательный, доброжелательный гид. Узнали много нового не только о посещаемых местах, но и о жизни в Черногории. Особенно порадовало то, что гид позвботился о воде для экскурсантов. За это отдельное спасибо:)
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Г
Очень рекомендую экскурсию по Петровацу м Евгением. Очень интересно! очень познавательно!
Узнали многое
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Alena
Спасибо Евгению за чудесную экскурсию! Было очень комфортно, познавательно. Влюбились в Петровац навсегда 😍 однозначно рекомендую данного гида, в том числе для путешествий с детьми.
Спасибо Евгению за чудесную экскурсию! Было очень комфортно, познавательно. Влюбились в Петровац навсегда 😍 однозначно рекомендую
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Александр
Евгений отличный гид, веселый, легкий, время летит незаметно 🥇
Евгений отличный гид, веселый, легкий, время летит незаметно 🥇
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Входит в следующие категории Будвы

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