16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурные памятники Петроваца

Уютный Петровац, окруженный оливковыми и хвойными рощами, может похвастаться не только своим колоритом, но и ценными культурными объектами. Мы посетим Венецианскую Крепость Кастелло 16 века со смотровой площадкой, откуда открывается изумительный вид на бухту. Рассмотрим римские цветочные мозаики, найденные в 3 веке в старинной оливковой роще. Увидим церкви 14-15 веков: Святого Вида, Святого Ильи и Святого Тома, на территории которой находится гробница рода Мединов – основателей города. По пути вы узнаете, как жил и менялся Петровац с течением веков, а также услышите интересные истории о местных жителях.

Поездка по живописным окрестностям

После знакомства с городом мы отправимся исследовать его окрестности. Насладимся невероятными морскими панорамами у монастыря Градиште, где представлена средневековая фресковая живопись. Посетим монастырский комплекс из трех храмов 14 века, восстановленный после многочисленных разрушений и природных катаклизмов. Осмотрим монастырь Режевичи в окружении оливковой рощи. А еще увидим церковь Святого Креста, где сохранилась фреска греческого живописца, и познакомимся с местной жительницей, которая делает замечательный домашний козий сыр.