16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Петровац, расположенный недалеко от Будвы, очаровывает своими пляжами и архитектурой. Венецианская Крепость Кастелло 16 века предлагает изумительные виды на бухту.



Римские мозаики и церкви 14-15 веков, такие как Святого Вида и Святого Ильи, расскажут о богатой истории.



Окрестности города, включая монастырь Градиште и Режевичи, порадуют морскими панорамами и средневековыми фресками. Посещение местной жительницы, создающей домашний козий сыр, добавит уникальности вашему путешествию

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Петроваца - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое. В это время можно насладиться пляжами и открытыми достопримечательностями. В апреле и октябре также приятно, но возможны небольшие дожди. Зимой и ранней весной погода более прохладная, но это время идеально для спокойных прогулок без толп туристов.

Сейчас август — это идеальное время.