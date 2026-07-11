16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отправьтесь в путешествие по Петровацу и его окрестностям, чтобы насладиться великолепными пляжами, древними храмами и панорамами Адриатики
Петровац, расположенный недалеко от Будвы, очаровывает своими пляжами и архитектурой. Венецианская Крепость Кастелло 16 века предлагает изумительные виды на бухту.
Римские мозаики и церкви 14-15 веков, такие как Святого Вида и Святого Ильи, расскажут о богатой истории.
Окрестности города, включая монастырь Градиште и Режевичи, порадуют морскими панорамами и средневековыми фресками. Посещение местной жительницы, создающей домашний козий сыр, добавит уникальности вашему путешествию
Лучшее время для посещения Петроваца - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое. В это время можно насладиться пляжами и открытыми достопримечательностями. В апреле и октябре также приятно, но возможны небольшие дожди. Зимой и ранней весной погода более прохладная, но это время идеально для спокойных прогулок без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Венецианская крепость Кастелло
Церковь Святого Вида
Церковь Святого Ильи
Церковь Святого Тома
Монастырь Градиште
Монастырь Режевичи
Церковь Святого Креста
Описание экскурсии
Архитектурные памятники Петроваца
Уютный Петровац, окруженный оливковыми и хвойными рощами, может похвастаться не только своим колоритом, но и ценными культурными объектами. Мы посетим Венецианскую Крепость Кастелло 16 века со смотровой площадкой, откуда открывается изумительный вид на бухту. Рассмотрим римские цветочные мозаики, найденные в 3 веке в старинной оливковой роще. Увидим церкви 14-15 веков: Святого Вида, Святого Ильи и Святого Тома, на территории которой находится гробница рода Мединов – основателей города. По пути вы узнаете, как жил и менялся Петровац с течением веков, а также услышите интересные истории о местных жителях.
Поездка по живописным окрестностям
После знакомства с городом мы отправимся исследовать его окрестности. Насладимся невероятными морскими панорамами у монастыря Градиште, где представлена средневековая фресковая живопись. Посетим монастырский комплекс из трех храмов 14 века, восстановленный после многочисленных разрушений и природных катаклизмов. Осмотрим монастырь Режевичи в окружении оливковой рощи. А еще увидим церковь Святого Креста, где сохранилась фреска греческого живописца, и познакомимся с местной жительницей, которая делает замечательный домашний козий сыр.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1111 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. читать дальшеуменьшить
Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия в Петровац и его окрестности прошла на одном дыхании. Это от самый случай , когда всё сложилось идеально: и погода, и прекрасные виды , и безупречная , прекрасная работа гида Евгения. Настоящий профессионал своего дела. Получили наслаждение от проведённого времени на 100%. Спасибо большое за экскурсию.
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Ю
Юлия
Прекрасная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Евгений преподносит информацию легкодоступно и познавательно.
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Н
Наталья
Интересная экскурсия. Внимательный, доброжелательный гид. Узнали много нового не только о посещаемых местах, но и о жизни в Черногории. Особенно порадовало то, что гид позвботился о воде для экскурсантов. За это отдельное спасибо:)
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Г
Галина
Очень рекомендую экскурсию по Петровацу м Евгением. Очень интересно! очень познавательно! Узнали многое
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Alena
Спасибо Евгению за чудесную экскурсию! Было очень комфортно, познавательно. Влюбились в Петровац навсегда 😍 однозначно рекомендую данного гида, в том числе для путешествий с детьми.
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Александр
Евгений отличный гид, веселый, легкий, время летит незаметно 🥇
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