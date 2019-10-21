16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с природой и достопримечательностями колоритного городка

Евгений
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Евгений – ваш гид
Предлагаю вам отправиться в уютный городок Петровац недалеко от Будвы, который покорит вас великолепными пляжами, оливковыми рощами и средневековой храмовой архитектурой.

Мы посетим главные достопримечательности Петроваца, проедем по его живописным окрестностям и познакомимся с традиционной местной кухней.

И, конечно, во время путешествия насладимся роскошными панорамами Адриатики и Будванской Ривьеры!
€75
60 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.69
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности

Что вас ожидает

Архитектурные памятники Петроваца
Уютный Петровац, окруженный оливковыми и хвойными рощами, может похвастаться не только своим колоритом, но и ценными культурными объектами. Мы посетим Венецианскую Крепость Кастелло 16 века со смотровой площадкой, откуда открывается изумительный вид на бухту. Рассмотрим римские цветочные мозаики, найденные в 3 веке в старинной оливковой роще. Увидим церкви 14-15 веков: Святого Вида, Святого Ильи и Святого Тома, на территории которой находится гробница рода Мединов – основателей города. По пути вы узнаете, как жил и менялся Петровац с течением веков, а также услышите интересные истории о местных жителях.

Поездка по живописным окрестностям
После знакомства с городом мы отправимся исследовать его окрестности. Насладимся невероятными морскими панорамами у монастыря Градиште, где представлена средневековая фресковая живопись. Посетим монастырский комплекс из трех храмов 14 века, восстановленный после многочисленных разрушений и природных катаклизмов. Осмотрим монастырь Режевичи в окружении оливковой рощи. А еще увидим церковь Святого Креста, где сохранилась фреска греческого живописца, и познакомимся с местной жительницей, которая делает замечательный домашний козий сыр.

Организационные детали

  • Мы с вами встречаемся в городе Петровац.
  • Экскурсия состоит из двух частей: 1 — пешая по городу; 2 — осмотр окрестностей на автомобиле.
  • Если вы находитесь в другом городе и хотите чтобы я организовал вам трансфер до Петровца, заранее укажите это в запросе с указанием города или места, чтобы я мог рассчитать стоимость трансфера.
  • Дополнительные расходы: покупка сувениров (по желанию).
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности
Уютный Петровац и его окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 октября 2019
Экскурсия приятная для глаз, слуха, души. Гуляешь с экскурсоводом и получаешь удовольствие.
18 октября 2019
Искренняя благодарность нашему гиду - Евгению за доброжелательность, профессионализм, отзывчивость! Прекрасный маршрут! Узнали много о местечке, где отдыхаем! После Экскурсии возникли планы о новых поездках!
24 июля 2019
Замечательный гид Евгений, который составил маршрут именно так, как удобно было нам (мы были с восьми летним ребёнком). Интересный рассказ, прекрасные виды. Нам очень понравилось.
3 июля 2019
Евгений потрясающий рассказчик и гид! Были с ребёнком пяти лет. Женя без проблем взял на плечи дочку, когда она устала. Очень много познавательной и интересной информации не только о городе, но и стране в целом, ее истории, жизни и быте народа и тд! Очень рекомендую, Петровац впечатлил пейзажами и уютом!
10 апреля 2019
Спасибо большое за увлекательную экскурсию! Гид «от Бога», который умеет заинтересовать и ответить на вопросы даже самых привередливых туристов, а также в дороге учтёт все ваши пожелания (магазин, поесть и тд)
20 марта 2019
8 марта ездили на экскурсию в город Петровац и его окрестности. Евгений - гид потрясающий! Рассказывает очень интересно, упоминая не только исторические факты о достопримечательностях Черногории, но и случаи из жизни местного жителя! Без проблем отвечает на любые интересующие вопросы! Нам, как туристам приехавшим на Адриатическое побережье впервые,с радостью подсказал заведения, где можно попробовать вкуснейшую местную кухню, а также сориентировал, какие ещё туристические места можно посетить в стране. Спасибо ему огромное! Рекомендуем!
21 ноября 2018
Нам экскурсия очень понравилась. С удовольствием провели время в Петроваце в компании Евгения. Проведенная экскурсия повествовательна, интересна. Рекомендуем к посещению
3 сентября 2018
Чудесно провели время посетив небольшой городок на побережье Черногории, Будванская ривьера приятно порадовала живописными видами, а окрестные церкви очарованием
Увлекательный рассказ Евгения, способность передать влюблённость в страну, которую он показывает, подкупает и рождает желание совершать новые открытия в небольшом государстве на Балканах
Рекомендуем!
18 августа 2018
Огромное спасибо за чудесный день. После ваших рассказов мы поняли, что приедем в Черногорию еще не один раз..
11 августа 2018
Гиду не хватает глубоких знаний и опыта подачи материала.
Ещё 6 отзывов

Евгений проводит ещё 11 экскурсий

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