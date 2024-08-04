7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории
Завтра в 09:00
4 ноя в 09:00
от €480 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег Нови (из Будвы) - индивидуальная экскурсия
Экскурсия в дружеской атмосфере по главным достопримечательностям Херцег-Нови. Узнайте о неочевидных локациях и интересных фактах города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 15 чел.
Будва - город которому больше 2500 лет
Совершите увлекательное путешествие по Старому городу Будва, насчитывающему 2500 лет. Узнайте об истории, артефактах и легендах этого древнего города
Начало: Стены Старого города возле башни с львом св. Марка
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 21.00 (можно любое время по договоренности)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсель4 августа 2024Спасибо большое, Ксении за организацию нашей экскурсии! Все подсказала, посоветовала куда лучше направиться с детьми. Много интересного узнали о Черногории.
- ППавел22 июня 2019Евгений. Замечательный гид! Экскурсия прошла «на одном дыхании». Нас было шестеро, в том числе ребёнок 3 года. Все было очень
- ЕЕлена28 августа 2018Экскурсия великолепная. Шикарные панорамные виды, интереснейшие исторические факты и домыслы:))), отличная организация тура. Евгений очень позитивный человек и профессионал в своем деле. Надеемся на дальнейшие встречи. Большое спасибо за доставленное удовольствие.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Герцег-Нови»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в ноябре 2024
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