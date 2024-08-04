читать дальше интересно и не трудно! И взрослые и дети получили удовольствие! Хотя иной раз раз детей можно было бы послать! Павел, Санкт-Перербург.

Евгений. Замечательный гид! Экскурсия прошла «на одном дыхании». Нас было шестеро, в том числе ребёнок 3 года. Все было очень