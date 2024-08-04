Экскурсии в Герцег-Нови из Будвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Герцег-Нови» в Будве на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
На машине
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории
Завтра в 09:00
4 ноя в 09:00
от 480 за всё до 4 чел.
Тайны Херцег Нови (из Будвы)
На машине
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег Нови (из Будвы) - индивидуальная экскурсия
Экскурсия в дружеской атмосфере по главным достопримечательностям Херцег-Нови. Узнайте о неочевидных локациях и интересных фактах города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Будва - город которому больше 2500 лет
Пешая
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 15 чел.
Будва - город которому больше 2500 лет
Совершите увлекательное путешествие по Старому городу Будва, насчитывающему 2500 лет. Узнайте об истории, артефактах и легендах этого древнего города
Начало: Стены Старого города возле башни с львом св. Марка
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 21.00 (можно любое время по договоренности)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асель
    4 августа 2024
    Тайны Херцег Нови (из Будвы)
    Спасибо большое, Ксении за организацию нашей экскурсии! Все подсказала, посоветовала куда лучше направиться с детьми. Много интересного узнали о Черногории.
  • П
    Павел
    22 июня 2019
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Евгений. Замечательный гид! Экскурсия прошла «на одном дыхании». Нас было шестеро, в том числе ребёнок 3 года. Все было очень
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    интересно и не трудно! И взрослые и дети получили удовольствие! Хотя иной раз раз детей можно было бы послать! Павел, Санкт-Перербург.

  • Е
    Елена
    28 августа 2018
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Экскурсия великолепная. Шикарные панорамные виды, интереснейшие исторические факты и домыслы:))), отличная организация тура. Евгений очень позитивный человек и профессионал в своем деле. Надеемся на дальнейшие встречи. Большое спасибо за доставленное удовольствие.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Герцег-Нови»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
  2. Тайны Херцег Нови (из Будвы)
  3. Будва - город которому больше 2500 лет
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Старый город
  5. Негуши
  6. Ловчен
  7. Дурмитор
  8. Самое главное
  9. Острог
  10. Которская бухта
Сколько стоит экскурсия по Будве в ноябре 2024
Сейчас в Будве в категории "Герцег-Нови" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 480. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Герцег-Нови», 8 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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