«Архитектура — выразительница нравов», — сказал в своё время Оноре де Бальзак, и я с ним полностью согласен. Приглашаю вас, путешественников по Земле викингов, углубиться в изучение архитектуры Копенгагена и открыть для себя прекрасный город 🏙️, где современные здания строятся по соседству с архитектурными решениями 400-летней давности, где ничто, кажется, не может сдержать мощь инженерной мысли, напора времени и натиск строительных технологий, воплощённые, в конечном итоге, в бетон, стекло и металлоконструкции.

Архитектура Копенгагена радует глаз как простого обывателя так и профессионального архитектора или дизайнера. Шедевров архитектурной мысли достаточно много и я предлагаю вам для скорости перемещения воспользоваться автомобилем.

Мы начнём наше путешествие с символа Копенгагена — Русалочки, которая вот уже почти 100 лет сидит на набережной Ланглинье. Познакомившись с главным символом Копенгагена, мы снова сядем на машину и помчимся в сторону парка Черчиля, что находиться по соседству, где нас ждёт рассказ о создании острова Шеланд, на котором находится Копенгаген, встреча с новой Королевской оперой и англиканской церковью Сант Албани.

Вдоволь насладившись пейзажами набережной мы отправимся в сторону зимней королевской резиденции Амалиенборг. Здесь мы узнаем историю 📖 правления Фредерика 5го, познакомимся поближе с королевскими гвардейцами, и рассмотрим самую величественную церковь ⛪ Копенгагена — Мраморную церковь, и, если повезёт, сможем посмотреть что из себя представляет православный храм Александра Невского, расположившийся неподалёку.

Следующей нашей остановкой станет один из наиболее дорогих кварталов Копенгагена — Новая гавань (Nyhavn), место попадающее на все открытки о Копенгагене. Здесь мы узнает историю создания этого района, а также посетим дом, в котором в своё время проживал сказочник Ганс Христиан Андерсен.

Рядом с районом Новой гавани начинается исторический центр города, куда мы и направимся. За время следующей остановки мы узнаем историю создания Копенгагена, побываем в одном из наиболее популярных туристических мест — площади Амагер, познакомимся с политическим сердцем Дании — дворцом Кристианборгом, зданием Верховного суда и музеем Торвальдсена, узнаем кто дал зелёный свет конституции Дании, кто построил здание биржи, и что означают подводные скульптуры в городском канале.

Сделав небольшой вираж по городским улицам мы приедем в место, где пешеходная улица разделена двумя площадями. Именно здесь находился в средние века эшафот, именно здесь преступники отбывали наказание, здесь находилось более раннее здание городской ратуши и именно здесь вас ждёт повествование о Копенгагене того времени. Поговорив об истории, мы вернёмся в наши дни и познакомимся с главным кафедральным собором города Копенгаген, построенным в стиле неоклассицизма — церковью Богоматери.

И вот перед нами Ратушная площадь — именно здесь и будет наша последняя остановка. Мы увидим основателя Копенгагена — епископа Абсалона, узнаем историю трубачей, играющих на лурах, познакомимся с великим сказочником Андерсеном и развлекательным парком Тиволи, узнаем где находится нулевой километр и что из себя представляет пешеходная улица Строгет и почему она так называется.

*Для любителей необычной архитектуры, у нас есть расширенный вариант обзорной автомобильной экскурсии 🧭, включающий посещение района Исландс Брюгге (Islands Brygge), где мы покажем вам: блестящие архитектурные решения на основе огромных силосных башен. Когда-то здесь хранили зерно, а теперь силосные башни превратились в необычные дома с дорогостоящими квартирами. Здесь же находятся: элитный район Хавнехольмен (Havneholm), Голландский квартал и знаменитая высотка Метрополис (Metropolis), здание — лодка Allan House, пешеходный мост Islands brygge и др.

Следующей остановкой станет район Кристианхаун (Christianhavn), где находится, сбывшаяся мечта хиппи — Кристиания (Christiania), культовое место где слова о равенстве и братстве не просто слова, здесь они подкреплены изрядной порцией марихуаны, которая свободно продаётся и курится повсеместно. Это андерграунд Копенгагена, именно здесь живут самые странные представители датской столицы ⭐️. Место интригующее, притягивающее туристов словно магнит, но для многих не приемлимое и не понятное!

Экскурсия в район Islands Brygge и Christiania удлиняет экскурсию ⛳ на час — полтора и делает её дороже на 100 евро.

Продолжительность экскурсии: стандартная 3 часа, расширенная 4 — 4, 5 часа.

Стоимость экскурсии для группы из 1 — 4 человек: 250 евро, расширенная версия 350 евро.

Особенности экскурсии: так как передвигаться будем на автомобиле 🚘 сможем больше увидеть и при этом совсем не устанем. Это авторская экскурсия, за время которой вы посетите наиболее интересные дома и архитектурные сооружения Копенгагена, а также узнаете интересные факты из истории их создания.

Экскурсия подойдёт всем любителям дизайна, необычной архитектуры, а также всем тем, кто хочет познакомиться с городом в предельно сжатые сроки невзирая на погоду.