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Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле

Максим
Максим – Гид из Копенгагена
Для любителей архитектуры, восторгающихся нестандартным сочетанием старых и новых построек, исторических и стеклянных зданий, мечтающим понять и полюбить Данию, эта экскурсия ⛳ подойдёт идеально.

Она уникальная, авторская, проводится гидом, живущим здесь на постоянной основе.

Благодаря перемещению на автомобиле 🚘, за три часа прогулки с личным гидом вы увидите: Русалочку и дом Андерсена, Парк 🌳 Черчилля, церковь ⛪ святого Албана, зимнюю королевскую резиденцию, Новую гавань, исторический центр.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €312 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле

Что вы увидите

  • Бронзовая Русалочка на набережной Ланглинье
  • Парк Черчилля, церковь Святого Албана, Королевская опера
  • Зимняя королевская резиденция Амалиенборг, Мраморная церковь
  • Новая гавань, дом Г. Х. Андерсена, исторический центр города
  • Площадь Амагер, дворец Кристиансборг, здание Верховного суда, музей Торвальдсена, церковь Богоматери
«Архитектура — выразительница нравов», — сказал в своё время Оноре де Бальзак, и я с ним полностью согласен. Приглашаю вас, путешественников по Земле викингов, углубиться в изучение архитектуры Копенгагена и открыть для себя прекрасный город 🏙️, где современные здания строятся по соседству с архитектурными решениями 400-летней давности, где ничто, кажется, не может сдержать мощь инженерной мысли, напора времени и натиск строительных технологий, воплощённые, в конечном итоге, в бетон, стекло и металлоконструкции.
Архитектура Копенгагена радует глаз как простого обывателя так и профессионального архитектора или дизайнера. Шедевров архитектурной мысли достаточно много и я предлагаю вам для скорости перемещения воспользоваться автомобилем.
Мы начнём наше путешествие с символа Копенгагена — Русалочки, которая вот уже почти 100 лет сидит на набережной Ланглинье. Познакомившись с главным символом Копенгагена, мы снова сядем на машину и помчимся в сторону парка Черчиля, что находиться по соседству, где нас ждёт рассказ о создании острова Шеланд, на котором находится Копенгаген, встреча с новой Королевской оперой и англиканской церковью Сант Албани.
Вдоволь насладившись пейзажами набережной мы отправимся в сторону зимней королевской резиденции Амалиенборг. Здесь мы узнаем историю 📖 правления Фредерика 5го, познакомимся поближе с королевскими гвардейцами, и рассмотрим самую величественную церковь ⛪ Копенгагена — Мраморную церковь, и, если повезёт, сможем посмотреть что из себя представляет православный храм Александра Невского, расположившийся неподалёку.
Следующей нашей остановкой станет один из наиболее дорогих кварталов Копенгагена — Новая гавань (Nyhavn), место попадающее на все открытки о Копенгагене. Здесь мы узнает историю создания этого района, а также посетим дом, в котором в своё время проживал сказочник Ганс Христиан Андерсен.
Рядом с районом Новой гавани начинается исторический центр города, куда мы и направимся. За время следующей остановки мы узнаем историю создания Копенгагена, побываем в одном из наиболее популярных туристических мест — площади Амагер, познакомимся с политическим сердцем Дании — дворцом Кристианборгом, зданием Верховного суда и музеем Торвальдсена, узнаем кто дал зелёный свет конституции Дании, кто построил здание биржи, и что означают подводные скульптуры в городском канале.
Сделав небольшой вираж по городским улицам мы приедем в место, где пешеходная улица разделена двумя площадями. Именно здесь находился в средние века эшафот, именно здесь преступники отбывали наказание, здесь находилось более раннее здание городской ратуши и именно здесь вас ждёт повествование о Копенгагене того времени. Поговорив об истории, мы вернёмся в наши дни и познакомимся с главным кафедральным собором города Копенгаген, построенным в стиле неоклассицизма — церковью Богоматери.
И вот перед нами Ратушная площадь — именно здесь и будет наша последняя остановка. Мы увидим основателя Копенгагена — епископа Абсалона, узнаем историю трубачей, играющих на лурах, познакомимся с великим сказочником Андерсеном и развлекательным парком Тиволи, узнаем где находится нулевой километр и что из себя представляет пешеходная улица Строгет и почему она так называется.
*Для любителей необычной архитектуры, у нас есть расширенный вариант обзорной автомобильной экскурсии 🧭, включающий посещение района Исландс Брюгге (Islands Brygge), где мы покажем вам: блестящие архитектурные решения на основе огромных силосных башен. Когда-то здесь хранили зерно, а теперь силосные башни превратились в необычные дома с дорогостоящими квартирами. Здесь же находятся: элитный район Хавнехольмен (Havneholm), Голландский квартал и знаменитая высотка Метрополис (Metropolis), здание — лодка Allan House, пешеходный мост Islands brygge и др.
Следующей остановкой станет район Кристианхаун (Christianhavn), где находится, сбывшаяся мечта хиппи — Кристиания (Christiania), культовое место где слова о равенстве и братстве не просто слова, здесь они подкреплены изрядной порцией марихуаны, которая свободно продаётся и курится повсеместно. Это андерграунд Копенгагена, именно здесь живут самые странные представители датской столицы ⭐️. Место интригующее, притягивающее туристов словно магнит, но для многих не приемлимое и не понятное!
Экскурсия в район Islands Brygge и Christiania удлиняет экскурсию ⛳ на час — полтора и делает её дороже на 100 евро.
Продолжительность экскурсии: стандартная 3 часа, расширенная 4 — 4, 5 часа.
Стоимость экскурсии для группы из 1 — 4 человек: 250 евро, расширенная версия 350 евро.
Особенности экскурсии: так как передвигаться будем на автомобиле 🚘 сможем больше увидеть и при этом совсем не устанем. Это авторская экскурсия, за время которой вы посетите наиболее интересные дома и архитектурные сооружения Копенгагена, а также узнаете интересные факты из истории их создания.
Экскурсия подойдёт всем любителям дизайна, необычной архитектуры, а также всем тем, кто хочет познакомиться с городом в предельно сжатые сроки невзирая на погоду.
Что входит
  • Основной маршрут - 250 евро
Что не входит
  • Районы Исландс Брюгге и Кристианхаун - 100 евро дополнительно
Начало и место завершения
🚩 Copenhagen
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим
Максим
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