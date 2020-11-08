Как добраться до Доминики на самолёте
В Доминике 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Доминики
- Мелвильхол DOMMelville Hall Airport
- Доминика DCFCanefield Airport
Самые дешёвые билеты в Доминику из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇱🇨Кастри
|8 986
|40м
|01.12.2020
|из Сан-Хуана
|11 354
|2ч 50м
|11.11.2020
|из 🇧🇧Бриджтауна
|11 409
|1ч
|13.01.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|17 450
|6ч 51м (⇵1)
|14.11.2020
|из Синта-Мартена
|18 683
|27ч (⇵2)
|03.03.2021
|из Пуэнта-ы-Питра
|19 826
|25ч 5м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇺🇸Ньюбурга
|29 531
|10ч (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|35 287
|57ч (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|36 689
|34ч 25м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|37 521
|46ч 35м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|39 869
|54ч 25м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|42 831
|55ч 35м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|44 029
|49ч 15м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|46 988
|50ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|50 779
|36ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|54 660
|42ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|55 547
|56ч 10м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|63 501
|35ч 30м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|77 119
|23ч 40м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|77 235
|41ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|96 434
|39ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Доминики
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Доминики, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лас-Вегас, Кастри и Синт-Мартен
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