Летим в Доминику

Как добраться до Доминики на самолёте

В Доминике 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Доминики

  1. Мелвильхол DOM
    Melville Hall Airport
  2. Доминика DCF
    Canefield Airport

Самые дешёвые билеты в Доминику из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇱🇨Кастри8 98640м
01.12.2020из Сан-Хуана11 3542ч 50м
11.11.2020из 🇧🇧Бриджтауна11 409
13.01.2021из 🇺🇸Нью-Йорка17 4506ч 51м (⇵1)
14.11.2020из Синта-Мартена18 68327ч (⇵2)
03.03.2021из Пуэнта-ы-Питра19 82625ч 5м (⇵2)
13.01.2021из 🇺🇸Ньюбурга29 53110ч (⇵2)
30.11.2020из 🇹🇷Стамбула35 28757ч (⇵2)
11.12.2020из 🇬🇧Лондона36 68934ч 25м (⇵2)
15.01.2021из 🇵🇱Варшавы37 52146ч 35м (⇵2)
30.11.2020из 🇧🇾Минска39 86954ч 25м (⇵2)
28.12.2020из 🇺🇦Киева42 83155ч 35м (⇵2)
15.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга44 02949ч 15м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Москвы46 98850ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇳🇱Амстердама50 77936ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇨🇦Торонто54 66042ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇱🇧Бейрута55 54756ч 10м (⇵2)
12.11.2020из 🇬🇪Тбилиси63 50135ч 30м (⇵2)
29.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)77 11923ч 40м (⇵2)
16.11.2020из 🇦🇪Дубая77 23541ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇵🇰Исламабада96 43439ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Доминики, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Лас-Вегас, Кастри и Синт-Мартен

Авиакомпании которые летают из аэропортов Доминики