Полезная информация об Александрии
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Местное время в Александрии
22:2543
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇬 Египет
|Название города
|Александрия
|По-английски
|Alexandria
|Столица региона
|Александрия является столицей региона
|Население города
|3 811 516 чел.
|Аэропорты
|El Nohza ALY, Бург-Эль-Араб HBE
|Часовой пояс
|Africa/Cairo
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Александрия на карте
Александрия