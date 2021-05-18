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Полезная информация об Александрии

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Местное время в Александрии
22:2543
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇬 Египет
Название городаАлександрия
По-английскиAlexandria
Столица регионаАлександрия является столицей региона
Население города3 811 516 чел.
АэропортыEl Nohza ALY, Бург-Эль-Араб HBE
Часовой поясAfrica/Cairo
Средняя высота9 м. от уровня моря

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