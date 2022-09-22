Супер Утопия из Хургады

Утопия - это название таинственного острова

Утопия — это название таинственного острова, который исчезает каждый вечер и снова появляется утром. Здесь нет растительности, есть только мягкий светлый песок и светло-бирюзовая вода. Так решили назвать этот таинственный остров, также называемый египетскими Мальдивами.
Супер Утопия из Хургады
Супер Утопия из Хургады
Супер Утопия из Хургады
Супер Утопия из Хургады
Супер Утопия из Хургады
Супер Утопия из Хургады
Супер Утопия из Хургады
Ближайшие даты:
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Описание

Утопия - это название исчезающего острова, который исчезает каждый вечер и снова появляется утром. Здесь нет растительности, есть только мягкий светлый песок и светло-бирюзовая вода. Так решили назвать этот таинственный остров, также называемый египетскими Мальдивами. Остров Утопия - прекрасное место для занятий водными видами спорта в Красном море. Мы предлагаем на острове две остановки для снорклинга, каждая из которых занимает час. Вы увидите разные виды кораллов и рыб.
Гости также могут бесплатно покататься на банановой лодке. Вы также можете кататься на сумасшедшем диване "Таблетка". На корабле имеется все необходимое оборудование для взрослых и детей. После снорклинга можно заказать восточный обед: морепродукты, макароны, рис, картофель, мясо, рыбу, разнообразные салаты и фрукты. После обеда можно провести на острове полтора часа, прежде чем отправиться на следующую остановку: рыбалку! Программа начинается в 8:30 утра и заканчивается в 16:30

Суббота, вторник в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • ️ Трансфер туда и обратно на автомобиле с кондиционером
  • ️ 8-часовая прогулка на корабле
  • ️ Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга
  • ️ Посещение острова на полтора часа
  • ️ Катание на банане и таблетке (квадро)
  • ️ Рыбалка
  • ️ Безалкогольные напитки и обед с морепродуктами
  • ️ Оборудование для снорклинга
  • ️ Профессиональный гид-снорклинг
Что не входит
  • ✖️
  • (Трансфер из < Макади, Сахль-хашеш, Ахия > за дополнительную плату в размере 5 $ с человека).
  • (Трансфер из < Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей > за дополнительную плату в размере 10 $ с человека).
  • Или
  • 25$ за микроавтобус до 6 человек в обестороны.
  • ✖️ Личные расходы.
  • ✖️ Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, вторник в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Благодарю за бронирование у нас!
  • Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
  • +20 102 394 7790
  • Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации. Обязательно ожидайте в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам последние инструкции и убедиться, что все готово!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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