Суббота, вторник в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Утопия - это название исчезающего острова, который исчезает каждый вечер и снова появляется утром. Здесь нет растительности, есть только мягкий светлый песок и светло-бирюзовая вода. Так решили назвать этот таинственный остров, также называемый египетскими Мальдивами. Остров Утопия - прекрасное место для занятий водными видами спорта в Красном море. Мы предлагаем на острове две остановки для снорклинга, каждая из которых занимает час. Вы увидите разные виды кораллов и рыб.

Гости также могут бесплатно покататься на банановой лодке. Вы также можете кататься на сумасшедшем диване "Таблетка". На корабле имеется все необходимое оборудование для взрослых и детей. После снорклинга можно заказать восточный обед: морепродукты, макароны, рис, картофель, мясо, рыбу, разнообразные салаты и фрукты. После обеда можно провести на острове полтора часа, прежде чем отправиться на следующую остановку: рыбалку! Программа начинается в 8:30 утра и заканчивается в 16:30