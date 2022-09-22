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Описание
Утопия - это название исчезающего острова, который исчезает каждый вечер и снова появляется утром. Здесь нет растительности, есть только мягкий светлый песок и светло-бирюзовая вода. Так решили назвать этот таинственный остров, также называемый египетскими Мальдивами. Остров Утопия - прекрасное место для занятий водными видами спорта в Красном море. Мы предлагаем на острове две остановки для снорклинга, каждая из которых занимает час. Вы увидите разные виды кораллов и рыб.
Гости также могут бесплатно покататься на банановой лодке. Вы также можете кататься на сумасшедшем диване "Таблетка". На корабле имеется все необходимое оборудование для взрослых и детей. После снорклинга можно заказать восточный обед: морепродукты, макароны, рис, картофель, мясо, рыбу, разнообразные салаты и фрукты. После обеда можно провести на острове полтора часа, прежде чем отправиться на следующую остановку: рыбалку! Программа начинается в 8:30 утра и заканчивается в 16:30
Суббота, вторник в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
️ Трансфер туда и обратно на автомобиле с кондиционером
️ 8-часовая прогулка на корабле
️ Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга
️ Посещение острова на полтора часа
️ Катание на банане и таблетке (квадро)
️ Рыбалка
️ Безалкогольные напитки и обед с морепродуктами
️ Оборудование для снорклинга
️ Профессиональный гид-снорклинг
Что не входит
✖️
(Трансфер из < Макади, Сахль-хашеш, Ахия > за дополнительную плату в размере 5 $ с человека).
(Трансфер из < Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей > за дополнительную плату в размере 10 $ с человека).
Или
25$ за микроавтобус до 6 человек в обестороны.
✖️ Личные расходы.
✖️ Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, вторник в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Благодарю за бронирование у нас!
Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
+20 102 394 7790
Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации. Обязательно ожидайте в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам последние инструкции и убедиться, что все готово!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.