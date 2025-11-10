Вас ждёт увлекательное морское путешествие на яхте из Хургады к острову Хула-Хула. В программе: снорклинг в открытом море, отдых на райском острове, обед и напитки на борту. Русскоговорящий гид расскажет о Красном море и его обитателях. Включены все необходимые принадлежности для активного отдыха. Присоединяйтесь к путешествию и насладитесь красотой подводного мира

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет сильной жары. В июле и августе может быть жарко, но море остаётся тёплым и приятным. В зимние месяцы, с декабря по март, погода может быть прохладнее, но это всё ещё хорошее время для поездки, особенно если вы предпочитаете избегать толп туристов.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.