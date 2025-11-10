Мои заказы

Из Хургады - на остров Хула-Хула

Отправляйтесь на яхте из Хургады к острову Хула-Хула, чтобы насладиться снорклингом, кораллами и вкусным обедом на борту
Вас ждёт увлекательное морское путешествие на яхте из Хургады к острову Хула-Хула. В программе: снорклинг в открытом море, отдых на райском острове, обед и напитки на борту. Русскоговорящий гид расскажет о Красном море и его обитателях. Включены все необходимые принадлежности для активного отдыха. Присоединяйтесь к путешествию и насладитесь красотой подводного мира

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Увлекательное морское путешествие
  • 🐠 Снорклинг в открытом море
  • 🏝 Отдых на райском острове
  • 🍽 Обед и напитки на борту
  • 🗣 Русскоговорящий гид

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет сильной жары. В июле и августе может быть жарко, но море остаётся тёплым и приятным. В зимние месяцы, с декабря по март, погода может быть прохладнее, но это всё ещё хорошее время для поездки, особенно если вы предпочитаете избегать толп туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Остров Хула-Хула
  • Коралловые рифы

Описание водной прогулки

Поездка включает:

  • Инструктаж по всем активностям
  • Остановку для снорклинга в открытом море (комплект предоставляется)
  • Остановку для дайвинга (акваланг предоставляется, по желанию можно заняться снорклингом)
  • Два часа отдыха на райском острове
  • Обед на корабле + безалкогольные напитки в течение дня. В меню: разнообразные салаты, рис, макароны, картофель, наггетсы, рыба, мясные колбаски, а также газированная вода, чай и кофе
  • Водные катания на банане и таблетке

Дайвинг может быть отменён или заменён одной продолжительной остановкой для снорклинга (это зависит от погоды и других факторов).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на яхте, оснащённой спасательными жилетами. С нами будут и другие путешественники
  • Важно! Необходимо предоставить фотографии паспортов всех участников для туристической полиции
  • В стоимость входит: трансфер, маски и ласты, рыболовные принадлежности, обед и напитки
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Отдельно оплачивается:

  • Трансфер из удалённых районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны — $5 (должно быть не менее двух человек)
  • Дополнительное погружение на глубину до 7 метров — $10
  • Индивидуальная программа с арендой яхты — от $200

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$500
Дети до 4 летБесплатно
Дети от 4 до 10 лет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 230 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.
Задать вопрос

