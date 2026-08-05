Райский остров Хула-Хула и приключение на борту батискафа — хиты отдыха в Хургаде. Вы отправитесь в открытое море с длинной остановкой для снорклинга по пути. Инструктор поможет исследовать подводную жизнь — в Красном море столько разноцветных рыбок и кораллов! А на пляже острова у вас будет 3 часа на отдых и купание.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Автобус приедет за вами в отель, чтобы доставить к причалу. Здесь уже ждёт судно.

Наша цель — остров Хула-Хула. Воды в этом районе Красного моря тёплые и чистые, а пляж усеян белоснежным песком. Вы погуляете по райскому острову, вдоволь накупаетесь и пообедаете в формате шведского стола. На месте вам предложат дополнительные активности, например, катание на банане и таблетке.

По пути судно сделает остановку в месте для плавания с маской и ластами. Инструктор по снорклингу поможет вам сориентироваться и отыскать яркие уголки подводного мира.

Примерный тайминг

10:00 — остановка 45 мин на батискафе

12:00 — остановка 3 ч на острове Хула-Хула

12:30 — обед на острове

15:30 — остановка для снорклинга

16:30 — возвращение в порт и потом обратно в отель

Организационные детали