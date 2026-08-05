Райский остров Хула-Хула и приключение на борту батискафа — хиты отдыха в Хургаде. Вы отправитесь в открытое море с длинной остановкой для снорклинга по пути.
Инструктор поможет исследовать подводную жизнь — в Красном море столько разноцветных рыбок и кораллов! А на пляже острова у вас будет 3 часа на отдых и купание.
Инструктор поможет исследовать подводную жизнь — в Красном море столько разноцветных рыбок и кораллов! А на пляже острова у вас будет 3 часа на отдых и купание.
Описание экскурсии
Автобус приедет за вами в отель, чтобы доставить к причалу. Здесь уже ждёт судно.
Наша цель — остров Хула-Хула. Воды в этом районе Красного моря тёплые и чистые, а пляж усеян белоснежным песком. Вы погуляете по райскому острову, вдоволь накупаетесь и пообедаете в формате шведского стола. На месте вам предложат дополнительные активности, например, катание на банане и таблетке.
По пути судно сделает остановку в месте для плавания с маской и ластами. Инструктор по снорклингу поможет вам сориентироваться и отыскать яркие уголки подводного мира.
Примерный тайминг
10:00 — остановка 45 мин на батискафе
12:00 — остановка 3 ч на острове Хула-Хула
12:30 — обед на острове
15:30 — остановка для снорклинга
16:30 — возвращение в порт и потом обратно в отель
Организационные детали
- На судне есть спасательные жилеты, перед выездом проводим инструктаж по безопасности
- В стоимость включено: трансфер из/до отеля и на батискафе до острова, оборудование для подводного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты), услуги инструктора по снорклингу, обед и безалкогольный напиток
- Ограничений для участников нет
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 6 до 11 лет
|$25
|Стандартный
|$40
|Дети до 6 лет
|$8
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 79 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Качество — наш главный приоритет!
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