Эта экскурсия для тех, кто мечтает увидеть пирамиды Гизы во всём их величии и открыть для себя новый Большой Египетский музей — современное культурное достояние страны. Вас ждут древние легенды, Большой Сфинкс и артефакты фараонов, которые веками были скрыты от мира. При желании — прогулка на лодке по Нилу.
Описание экскурсии
Новый Большой Египетский музей в Гизе. Он хранит огромное количество экспонатов, включая коллекцию сокровищ Тутанхамона, и оснащён передовыми технологиями, что делает экспозиции более привлекательными для посетителей. Находится рядом с пирамидами — их можно увидеть через панорамные окна музея.
Пирамиды Гизы (Хеопса, Хефрена, Микерина) — великая тройка, единственное из семи чудес света, которое сохранилось до наших дней.
Большой Сфинкс — огромная статуя льва с человеческой головой, высеченная из монолитного известняка. Предположительный возраст около 2600–2500 лет до н. э.
Примерный тайминг
- Выезд из Хургады — около 01:00-02:00, зависит от местонахождения отеля
- Дорога до Каира — около 7 часов, зависит от ситуации на дороге и других факторов
- Посещение музея — 1,5 ч
- Пирамиды — 1,5 ч
- Обед — 1 ч
- Прогулка по Нилу (по желанию) — 30–40 мин
Очерёдность и время посещения локаций может меняться в зависимости от турпотока и ситуации на дороге.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер в комфортабельном автобусе с кондиционером, билеты на плато Гизы и в музей, обед формата «шведский стол»
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Прогулка по Нилу на лодке — $10 за чел.
- Вход внутрь пирамиды Хеопса (если останется время) — $30 за чел.
- Напитки во время обеда
- Трансфер из районов Макади и Сахл Хашиш — $5 за чел.
во вторник и субботу в 01:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$110
|Дети до 11 лет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Хургаде
Провела экскурсии для 736 туристов
Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!
