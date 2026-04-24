Эта экскурсия для тех, кто мечтает увидеть пирамиды Гизы во всём их величии и открыть для себя новый Большой Египетский музей — современное культурное достояние страны. Вас ждут древние легенды, Большой Сфинкс и артефакты фараонов, которые веками были скрыты от мира. При желании — прогулка на лодке по Нилу.

Описание экскурсии

Новый Большой Египетский музей в Гизе. Он хранит огромное количество экспонатов, включая коллекцию сокровищ Тутанхамона, и оснащён передовыми технологиями, что делает экспозиции более привлекательными для посетителей. Находится рядом с пирамидами — их можно увидеть через панорамные окна музея.

Пирамиды Гизы (Хеопса, Хефрена, Микерина) — великая тройка, единственное из семи чудес света, которое сохранилось до наших дней.

Большой Сфинкс — огромная статуя льва с человеческой головой, высеченная из монолитного известняка. Предположительный возраст около 2600–2500 лет до н. э.

Примерный тайминг

Выезд из Хургады — около 01:00-02:00, зависит от местонахождения отеля

Дорога до Каира — около 7 часов, зависит от ситуации на дороге и других факторов

Посещение музея — 1,5 ч

Пирамиды — 1,5 ч

Обед — 1 ч

Прогулка по Нилу (по желанию) — 30–40 мин

Очерёдность и время посещения локаций может меняться в зависимости от турпотока и ситуации на дороге.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено: трансфер в комфортабельном автобусе с кондиционером, билеты на плато Гизы и в музей, обед формата «шведский стол»

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)