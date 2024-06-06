1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
«Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа»
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352€247 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
«Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348€244 за всё до 8 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха
Начало: У вашего отеля
«Вода в бассейнах подогревается — вам не будет холодно даже зимой»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Прежде всего хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шаркави! Особенно за то, что экскурсия очень понравилась нашему 8-летнему сыну, и
- ЕЕлена4 июня 2024Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
- ЮЮлия3 июня 2024Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
- ААнтон30 мая 2024Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
- ООльга29 мая 2024Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
- ЕЕлена14 мая 2024Прекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом Аделем. Забронировали по рекомендации друзей, теперь передадим эстафету и тоже будем рекомендовать другим отдыхающим.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 247 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 239 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2024 год по теме «Зимние», 239 ⭐ отзывов, цены от €65. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август