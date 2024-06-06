Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Хургаде, цены от €65, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
94 отзыва
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
«Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа»
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352247 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
145 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
«Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348244 за всё до 8 чел.
Аквапарк Джунгли в Хургаде
🚌 На автобусе
Мини-группа
7.5 часов
Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха
Начало: У вашего отеля
«Вода в бассейнах подогревается — вам не будет холодно даже зимой»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Прежде всего хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шаркави! Особенно за то, что экскурсия очень понравилась нашему 8-летнему сыну, и
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    он очень много фактов запомнил! Знакомство с уникальными достопримечательностями древнего Египта началось в 1:15, когда за нами приехал новый комфортабельный микрик Тойота. Двое ребят водителей усадили нас в салон, и поездка началась… Мы все тут же уснули, и проснулись уже подъезжая к Каиру, в районе 8:00. Заказанный завтрак в отеле нам совсем не понадобился, только вечером мы подумали, что нужно было его отдать нищим, а не выбрасывать( Шаркави рассказал нам о периодах истории Египта, о фараонах, иных правителях: греческих, римских, османских. Знакомство с Каиром мы начали с получасовой прогулки по Нилу (40$). Впечатлил крайне экзотический «причал» у подножья дорогого отеля - с козами, спящими людьми, мусором… Следующей остановкой был Египетский музей. Шаркави рассказал, что построено новое здание - в Гизе, куда скоро переедет вся коллекция. Конечно, экспозиция впечатляет - и количеством экспонатов, и их состоянием! Великие тайны величайшей цивилизации! Далее мы отправились на обед. Заведению однозначный дизлайк(Мы ели под пристальными взглядами пятерых официантов(За напитки попытались неправильно дать сдачу. В туалете на матрасе расположилась барышня, смотрящая кино в телефоне. Шок. После обеда отправились в Гизу. Мы практически только с нескольких точек сфотографировались на фоне пирамид и сфинкса, и уехали. Почему-то внутрь пирамиды Хеопса нас не повели, к сфинксу тоже не подходили. И в районе 13 мы уже тронулись в обратный путь, к 18 были в отеле. Видимо, цитадель у нас автоматически заменилась на прогулку по Нилу… В целом, осталось впечатление недосмотренности. Наверное, имеет смысл ехать на экскурсию зимой, чтобы не было такой жары. Также из минусов - водители очень просили их отблагодарить чаевыми. Увы, мелких денег уже не было, поэтому ситуация была какая-то неловкая. Итак, спасибо за четкую организацию, действительно комфортный трансфер и отличную экскурсию. Но ресторан рекомендуем поменять)

    Прежде всего хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шаркави! Особенно за то, что экскурсия очень понравилась
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
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    не стояли в очередях из туристов. Два водителя и гид были в составе сопровождающих. С нами были трое детей разного возраста к каждому был найден свой подход. Все очень организовано, не таскали по магазинам и центрам. И безусловно очень вкусный национальный обед. Дети, которых обычно не уговоришь поесть, ели национальную египетскую еду с удовольствием. Также дополнительно просили чтобы покатали по Нилу на лодке, поездка зачет, но на «остров обезьян» я бы не ехала. Звери в клетках так себе удовольствие. Спасибо за организацию поездки!!!

    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
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    экскурсии. Идеально всё - инструктаж до экскурсии, транспорт, организация, рассказ и ответы на вопросы. Были учтены все наши пожелания по маршруту, внесены разумные корректировки. В итоге, достаточно сложная и продолжительная экскурсия прошла в разы лучше, чем мы могли себе представить, даже для ребенка 10 лет. С лёгким сердцем рекомендую!

    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного
  • А
    Антон
    30 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
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    до выбора ресторана). Нам очень повезло с гидом Шаркави, который не только прекрасный экскурсовод (имеет ученую степень по истории Египта), но также увлекательно ведет рассказ и при том с хорошим чувством юмора, благодаря чему многое запомнится навсегда. Также отмечу выбор ресторана (гид выбрал очень хорошее место с вкусным обедом). Всей команде организаторов большая благодарность за увлекательное и интересное путешествие по Луксору и Дендере.

    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
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    в Египет! Ведь мечты должны сбываться! Забронировали экскурсию за месяц, на протяжение всего времени Мухамед был со мной на связи и периодически запрашивал необходимую информацию и постоянно делал напоминания, что взять с собой! Вечером прислал контакт Экскурсовода! Замечу что трансфер был минута в минуту! Такая пунктуальность и четкость сразу расположила:) Наш экскурсовод Адель идеально подобрал маршрут и дочь была увлечена рассказом! А увлечь без 2 дней шестилетку это очень непросто! Отдельная благодарность за все подсказки и исполнение пожеланий! Нам очень понравилось!

    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Прекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом Аделем. Забронировали по рекомендации друзей, теперь передадим эстафету и тоже будем рекомендовать другим отдыхающим.
    Прекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом АделемПрекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом АделемПрекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом АделемПрекрасная экскурсия с компетентным и дружелюбным экскурсоводом Аделем

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Зимние»

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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 247 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 239 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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