Комплекс Карнакских храмов

В Городе живых, на восточном берегу Нила вы посетите археологический музей под открытым небом: крупнейший храмовый комплекс Древнего мира и главное государственное святилище Нового царства. Проследите историю формирования ансамбля, который заложили еще в 20 веке до н. э. и непрерывно застраивали две тысячи лет. Исследуете символику главных памятников, осознаете мощь жреческого культа и увидите, как фараоны стремились превзойти в величии предшественников.

Долина царей

На противоположном берегу перенесемся в Город мертвых — здесь, в глубине горы находится 63 гробницы фараонов, в том числе, легендарного Тутанхамона и Рамсеса II. Поговорим о том, какими были представления древних египтян о загробной жизни, по каким принципам создавались усыпальницы и конечно, не обойдем вниманием истории их обнаружения.

Храм царицы Хатшепсут

Далее вы познакомитесь с настоящим чудом инженерной мысли. Увидите три большие террасы, а на каждой из них — двор, помещения с колоннами и святилища, вырубленные в глубине скалы. Выясните, чем сооружение отличается от других храмов египетских царей и чем интересна история первой женщины-фараона.

Поющие колоссы Мемнона

У двух грандиозных статуй — высотой 18 метров и весом 700 тонн каждая — вы услышите историю памятников, установленных у несохранившегося храма царя Аменхотеба III. Узнаете о происхождении их названия и легендах, прославивших колоссы еще в античные времена.

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