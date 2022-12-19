Комфортная поездка в Луксор в мини-группе

Для тех кто не любит большие группы и долгие сборы

Для тех кто не любит большие группы и долгие сборы. Мы предлагаем вам комфортную поездку в небольшой группе до 9 человек, в комфортабельном автомобиле. Все внимание гида будет только для вас и больше времени для фотосессии.

А локации для фото будут просто невероятные! Вы посетите археологический музей под открытым небом и долину царей. Храм первой женщины-фараона, вырубленный в глубине скалы и поющие колоссы Мемнона.
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
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Что вас ожидает 🤩

  • Комплекс Карнакских Храмов
  • Долина Царей
  • Храм Царицы Хатшепсут
  • Поющие колоссы Мемнона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Комплекс Карнакских храмов

В Городе живых, на восточном берегу Нила вы посетите археологический музей под открытым небом: крупнейший храмовый комплекс Древнего мира и главное государственное святилище Нового царства. Проследите историю формирования ансамбля, который заложили еще в 20 веке до н. э. и непрерывно застраивали две тысячи лет. Исследуете символику главных памятников, осознаете мощь жреческого культа и увидите, как фараоны стремились превзойти в величии предшественников.

Долина царей

На противоположном берегу перенесемся в Город мертвых — здесь, в глубине горы находится 63 гробницы фараонов, в том числе, легендарного Тутанхамона и Рамсеса II. Поговорим о том, какими были представления древних египтян о загробной жизни, по каким принципам создавались усыпальницы и конечно, не обойдем вниманием истории их обнаружения.

Храм царицы Хатшепсут

Далее вы познакомитесь с настоящим чудом инженерной мысли. Увидите три большие террасы, а на каждой из них — двор, помещения с колоннами и святилища, вырубленные в глубине скалы. Выясните, чем сооружение отличается от других храмов египетских царей и чем интересна история первой женщины-фараона.

Поющие колоссы Мемнона

У двух грандиозных статуй — высотой 18 метров и весом 700 тонн каждая — вы услышите историю памятников, установленных у несохранившегося храма царя Аменхотеба III. Узнаете о происхождении их названия и легендах, прославивших колоссы еще в античные времена.

Важная информация:

  • Свяжитесь с нами и мы сообщим вам точное время, когда за вами приедет трансфер.
  • Возьмите с собой: воду, фото паспорта в телефоне, теплые вещи, удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки, pоwer bank для зарядки телефона, деньги для мелких расходов.

Понедельник, среда, суббота (время 4:30-21:30)

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля в Луксор и обратно
  • Карнакский храм
  • Долина Царей
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Входные билеты в музеи
  • Обед
  • Пересечение Нила на лодке
  • Профессиональный лицензированный русскоговорящий гид
Что не входит
  • Напитки
  • Трансфер из районов Сахл-Хашиш, Эль-Гуна (5$/с человека)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота (время 4:30-21:30)
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время
  • Когда за вами приедет трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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