Морской драйв в Хургаде: снорклинг и рыбалка на катере (всё включено)
Исследовать подводный мир, погулять по необитаемому острову и перезагрузиться
Представьте: солёный ветер треплет волосы, шум мотора заглушает все мысли, а впереди ждёт день, полный впечатлений. Вы увидите подводный мир с яркими рыбами среди коралловых рифов. Отдохнёте на острове с белоснежным песком и лазурной водой. Ещё в программе рыбалка и катание на «банане». Вернётесь загорелыми, отдохнувшими, с ощущением, что жизнь прекрасна.
Описание экскурсии
8:00–8:30 — трансфер из отеля
9:00 — морская прогулка. Знакомство с капитаном, краткий инструктаж по безопасности. Команда выдаст спасательные жилеты и профессиональные маски для плавания. Включаем музыку и берём курс в открытое море
10:00 — снорклинг у рифа. Вы исследуете богатый подводный мир и плаваете в масках среди кораллов и разноцветных рыб
11:00 — отдых на необитаемом острове. Высаживаемся на пляж с белоснежным песком. Вас ждёт купание в лазурной воде, прогулки по берегу и яркие фотографии. А на десерт — весёлое катание на «банане» и «таблетке» за скоростным катером
14:30 — обед на борту. В меню: ассорти из рыбы и морепродуктов, мясные блюда на выбор (говядина, индейка или курица), рис, картофель, баклажаны в восточном стиле, сезонные овощи, фрукты и безалкогольные напитки. Список блюд может меняться
15:00–16:30 — рыбалка и остановка для купания. Мы предоставим все снасти, а после ловли вы сможете освежиться в море у дикого рифа
17:00–17:30 — возвращение в отели
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, посещение острова, обед, безалкогольные напитки на борту без ограничений, снасти для рыбалки, катание на «банане» и «таблетке», маски для снорклинга
Выходим в море на скоростном катере с мощным мотором вместимостью до 12 чел. На борту: пресный душ, туалет, спасательные жилеты
Перед отплытием проводим инструктаж по технике безопасности
Если у вас есть особые пожелания по меню или диетические ограничения, сообщите об этом заранее
Если погода не подходит для безопасного плавания, предложим перенести или отменить прогулку
С вами будет капитан и гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Хургаде с 2016 года. Замужем за египтянином (но при этом остаюсь православной христианкой) и воспитываю двоих чудесных детей. Знаю всю изнанку местной жизни, традиции, законы и тонкости читать дальшеуменьшить
восточного брака. Расскажу много забавных историй, приключившихся со мной здесь.
Я искренне люблю живое общение и умею находить подход к людям, поэтому создаю лёгкие, неутомительные маршруты на комфортных авто, которые одинаково захватывают и взрослых, и малышей.
Со мной вы откроете секретные нетуристические локации и лучшие гастрономические места. Мы скорректируем программу полностью под ваши интересы, чтобы вы влюбились в настоящий Египет, а ваши дети остались в полном восторге от нашего совместного приключения!
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