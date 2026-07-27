Представьте: солёный ветер треплет волосы, шум мотора заглушает все мысли, а впереди ждёт день, полный впечатлений. Вы увидите подводный мир с яркими рыбами среди коралловых рифов. Отдохнёте на острове с белоснежным песком и лазурной водой. Ещё в программе рыбалка и катание на «банане». Вернётесь загорелыми, отдохнувшими, с ощущением, что жизнь прекрасна.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00–8:30 — трансфер из отеля

9:00 — морская прогулка. Знакомство с капитаном, краткий инструктаж по безопасности. Команда выдаст спасательные жилеты и профессиональные маски для плавания. Включаем музыку и берём курс в открытое море

10:00 — снорклинг у рифа. Вы исследуете богатый подводный мир и плаваете в масках среди кораллов и разноцветных рыб

11:00 — отдых на необитаемом острове. Высаживаемся на пляж с белоснежным песком. Вас ждёт купание в лазурной воде, прогулки по берегу и яркие фотографии. А на десерт — весёлое катание на «банане» и «таблетке» за скоростным катером

14:30 — обед на борту. В меню: ассорти из рыбы и морепродуктов, мясные блюда на выбор (говядина, индейка или курица), рис, картофель, баклажаны в восточном стиле, сезонные овощи, фрукты и безалкогольные напитки. Список блюд может меняться

15:00–16:30 — рыбалка и остановка для купания. Мы предоставим все снасти, а после ловли вы сможете освежиться в море у дикого рифа

17:00–17:30 — возвращение в отели

Организационные детали