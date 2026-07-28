Остров Бьянка — уголок спокойствия в районе Сафаги. Здесь белоснежный мягкий песок и бирюзовая вода.
Во время снорклинга и прогулки на лодке со стеклянным дном вы увидите ярких тропических рыб и морских звёзд. Детям не дадут скучать аниматоры, а взрослые отдохнут в своё удовольствие. А ещё вас ждёт обед из морепродуктов по системе «всё включено».
Во время снорклинга и прогулки на лодке со стеклянным дном вы увидите ярких тропических рыб и морских звёзд. Детям не дадут скучать аниматоры, а взрослые отдохнут в своё удовольствие. А ещё вас ждёт обед из морепродуктов по системе «всё включено».
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
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Описание экскурсии
8:30 — трансфер из вашего отеля к пристани и отправление на катере к острову Бьянка. Дорога займёт около 30–40 мин
9:20 — отдых на острове: белоснежный песок, купание в кристально чистом море и свободное время
11:00 — прогулка на лодке со стеклянным дном
12:00–14:00 — обед: ассорти из морепродуктов (креветки, кальмары, жареная рыба), традиционная египетская кефте, жареная курица, паста, картофель и рис басмати, безалкогольные напитки, чай, кофе, вода, кола и спрайт, алкогольные напитки местного производства
16:00 — остановка для снорклинга. Маску и ласты мы предоставим
17:00 — катание на «банане» и «таблетке» (по желанию)
18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость входит
- Трансфер из отелей Хургады и обратно
- Прогулка на лодке со стеклянным дном
- Катание на «банане» и «таблетке»
- Шведский стол с безалкогольными и алкогольными напитками местного производства
- Оборудование для снорклинга (маска, ласты, спасательный жилет)
Оплачивается дополнительно (по желанию)
- Услуги фотографа
- Бутилированные соки и напитки в банках
- Турецкий кофе
- Импортные алкогольные напитки
- Пляжные полотенца
- Трансфер из удалённых районов: Сахл-Хашиш, Макади-Бей, Эль-Гуна, Сома-Бей, Нага-Бей и Сафага
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 6 до 11 лет
|$45
|Стандартный
|$85
|Дети до 5 лет
|$20
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 08:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Ахмед — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 61 туриста
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Качество — наш главный приоритет!