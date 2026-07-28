Остров Бьянка — уголок спокойствия в районе Сафаги. Здесь белоснежный мягкий песок и бирюзовая вода.



Во время снорклинга и прогулки на лодке со стеклянным дном вы увидите ярких тропических рыб и морских звёзд. Детям не дадут скучать аниматоры, а взрослые отдохнут в своё удовольствие. А ещё вас ждёт обед из морепродуктов по системе «всё включено».

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