Острова Гифтун славятся прозрачным морем и подводными садами: в диковинных кораллах живут тысячи морских существ. Мы отправимся в этот заповедник и посетим бухту Оранж Бей. Наслаждайтесь солнцем и водой, делайте инстаграмные фото и отдыхайте с комфортом. А гид расскажет о подводных обитателях и поделится историями о Красном море.

Описание водной прогулки

Морская прогулка и снорклинг

В 9:00 вы взойдёте на борт нашей современной яхты и отправитесь в путешествие. Мы сделаем остановку для снорклинга на одном из самых красивых коралловых рифов.

Обед

Вас ждут морепродукты, салаты и гарниры. А ещё бесплатные напитки в течение всей прогулки. Для перекуса мы собрали для вас сезонное фруктовое ассорти.

Пляж Оранж Бей (1,5–2 часа)

Остров называют местными Мальдивами: здесь белый песок, лазурная вода и очень комфортный заход в море. Пляж выделяется своим дизайном: оранжевый цвет преобладает в элементах декора и инвентаря — от вывески до лежаков и пластиковых стульчиков в кафе.

Снорклинг и катание

После отдыха на острове мы отправимся на морскую прогулку и сделаем вторую остановку для снорклинга (если позволит погода). А ещё покатаем вас на надувном банане и таблетке.

В 17:00 вы вернётесь в порт, где вас ждёт обратный трансфер

