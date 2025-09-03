Оранжевый остров + снорклинг - с трансфером из Хургады
Оказаться на египетских Мальдивах, рассмотреть обитателей рифа и пообедать на яхте
Острова Гифтун славятся прозрачным морем и подводными садами: в диковинных кораллах живут тысячи морских существ. Мы отправимся в этот заповедник и посетим бухту Оранж Бей. Наслаждайтесь солнцем и водой, делайте инстаграмные фото и отдыхайте с комфортом. А гид расскажет о подводных обитателях и поделится историями о Красном море.
В 9:00 вы взойдёте на борт нашей современной яхты и отправитесь в путешествие. Мы сделаем остановку для снорклинга на одном из самых красивых коралловых рифов.
Обед
Вас ждут морепродукты, салаты и гарниры. А ещё бесплатные напитки в течение всей прогулки. Для перекуса мы собрали для вас сезонное фруктовое ассорти.
Пляж Оранж Бей (1,5–2 часа)
Остров называют местными Мальдивами: здесь белый песок, лазурная вода и очень комфортный заход в море. Пляж выделяется своим дизайном: оранжевый цвет преобладает в элементах декора и инвентаря — от вывески до лежаков и пластиковых стульчиков в кафе.
Снорклинг и катание
После отдыха на острове мы отправимся на морскую прогулку и сделаем вторую остановку для снорклинга (если позволит погода). А ещё покатаем вас на надувном банане и таблетке.
В 17:00 вы вернётесь в порт, где вас ждёт обратный трансфер
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено: трансферы, услуги русскоговорящего гида-инструктора, 2 остановки для снорклинга, посещение острова Оранж, катание на надувном банане и таблетке, расширенный обед-буфет на яхте с морепродуктами, снаряжение для снорклинга, безлимитные безалкогольные напитки в баре на яхте, фрукты
Возьмите с собой полотенце, личные маски для плавания (по желанию) и купальники
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 08:00 и 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хургаде
Всем привет, меня зовут Ирина, и я свой человек в Хургаде. Уже много лет я создаю и провожу экскурсии. Мои экскурсии — это про увлекательные истории, забавные шутки, красивые места, вкусные обеды и приятные сюрпризы. Люблю показывать людям новое и необычное, а также вдохновлять на другие путешествия.