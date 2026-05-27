Из Хургады в древний Луксор и Долину царей в мини-группе
Путешествие к храмам, царским гробницам и статуям-исполинам
Луксор впечатляет с первого взгляда: гигантские колонны Карнака, строгие террасы храма Хатшепсут, тишина Долины царей и Колоссы Мемнона.
За один день вы прикоснётесь к наследию фараонов, услышите о символах и легендах Древнего Египта и узнаете больше о жизни страны сегодня.
Описание экскурсии
Карнакский храм
Памятник начали строить ещё во 2-м тысячелетии до нашей эры, и на протяжении веков он оставался важнейшим религиозным и политическим центром фараонов. Вы увидите монументальные залы, колоннады и святилища, а гид поможет понять, как был устроен этот огромный сакральный мир.
Храм царицы Хатшепсут
Три террасы, вырубленные в скале, и колоннады делают его совсем не похожим на другие египетские храмы. Вы познакомитесь с биографией первой женщины-фараона и разберётесь, как царица повлияла на историю Египта.
Долина царей
Здесь находятся усыпальницы фараонов, в том числе Тутанхамона и Рамсеса II. Гид расскажет, как древние египтяне представляли загробный мир, почему гробницы прятали именно в этих местах и по каким принципам возводили царские усыпальницы.
Колоссы Мемнона
В конце осмотрим знаменитые Колоссы Мемнона — две гигантские статуи высотой около 18 метров. Вы узнаете, откуда появилось их название, почему они прославились ещё в древности и какие легенды были с ними связаны.
Тайминг маршрута
4:00 — трансфер из отелей 8:30 — Карнакский храм 12:00 — прогулка по Нилу (по желанию) 12:30 — обед 13:30 — храм царицы Хатшепсут 14:30 — Долина Царей 16:30 — Колоссы Мемнона 20:00 — возвращение в Хургаду
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
Включены услуги русскоговорящего гида, обед (без напитков), все входные билеты (кроме билета в гробницу Тутанхамона — $25)
Трансфер из загородных районов Макади, Сафага, Сахль-Хашиш — $5 с чел., Сома-Бей и Эль-Гуна — $10 с чел.
Прогулка по Нилу (по желанию) — $10
С вами будет один из гидов нашей команды.
во вторник, пятницу и воскресенье в 04:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$99
Лети от 6 до 11 лет
$63
Дети до 5и лет
$36
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Хургаде
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг по всему Египту. Мы — амбициозная и стабильно развивающаяся компания.
Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA).
Наш слоган: «Качество — наш главный приоритет».
Мы организуем автобусные туры к древним памятникам Египта.
