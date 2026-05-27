Луксор впечатляет с первого взгляда: гигантские колонны Карнака, строгие террасы храма Хатшепсут, тишина Долины царей и Колоссы Мемнона. За один день вы прикоснётесь к наследию фараонов, услышите о символах и легендах Древнего Египта и узнаете больше о жизни страны сегодня.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Карнакский храм

Памятник начали строить ещё во 2-м тысячелетии до нашей эры, и на протяжении веков он оставался важнейшим религиозным и политическим центром фараонов. Вы увидите монументальные залы, колоннады и святилища, а гид поможет понять, как был устроен этот огромный сакральный мир.

Храм царицы Хатшепсут

Три террасы, вырубленные в скале, и колоннады делают его совсем не похожим на другие египетские храмы. Вы познакомитесь с биографией первой женщины-фараона и разберётесь, как царица повлияла на историю Египта.

Долина царей

Здесь находятся усыпальницы фараонов, в том числе Тутанхамона и Рамсеса II. Гид расскажет, как древние египтяне представляли загробный мир, почему гробницы прятали именно в этих местах и по каким принципам возводили царские усыпальницы.

Колоссы Мемнона

В конце осмотрим знаменитые Колоссы Мемнона — две гигантские статуи высотой около 18 метров. Вы узнаете, откуда появилось их название, почему они прославились ещё в древности и какие легенды были с ними связаны.

Тайминг маршрута

4:00 — трансфер из отелей

8:30 — Карнакский храм

12:00 — прогулка по Нилу (по желанию)

12:30 — обед

13:30 — храм царицы Хатшепсут

14:30 — Долина Царей

16:30 — Колоссы Мемнона

20:00 — возвращение в Хургаду

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Включены услуги русскоговорящего гида, обед (без напитков), все входные билеты (кроме билета в гробницу Тутанхамона — $25)

Трансфер из загородных районов Макади, Сафага, Сахль-Хашиш — $5 с чел., Сома-Бей и Эль-Гуна — $10 с чел.

Прогулка по Нилу (по желанию) — $10

С вами будет один из гидов нашей команды.