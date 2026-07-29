От берегов Красного моря вы отправитесь в самое сердце Древнего Египта и послушаете истории, которые стоят за его чудесами.
Пройдёте по следам фараонов, увидите сокровища Большого Египетского музея и окажетесь у подножия легендарных пирамид Гизы и загадочного Сфинкса.
Узнаете, как старинные верования, амбиции правителей и повседневная жизнь сформировали одну из самых выдающихся цивилизаций в истории.
Пройдёте по следам фараонов, увидите сокровища Большого Египетского музея и окажетесь у подножия легендарных пирамид Гизы и загадочного Сфинкса.
Узнаете, как старинные верования, амбиции правителей и повседневная жизнь сформировали одну из самых выдающихся цивилизаций в истории.
Описание экскурсии
- Из Хургады вы отправитесь в Каир
- Посетите Большой Египетский музей, где собрана уникальная коллекция древних артефактов и сокровищ одной из величайших цивилизаций мира
- На плато Гиза увидите великие пирамиды и встретитесь лицом к лицу с загадочным Большим Сфинксом. А гид-египтолог расскажет увлекательные истории о фараонах, строительстве пирамид и тайнах, которых до сих пор хранят эти древние чудеса
- После обеда у вас будет время в Каире, чтобы пройтись по магазинам и мастерским, где можно купить папирус, натуральные масла, парфюмерию, ювелирные изделия и другие сувениры
Примерный тайминг
1:00 — выезд из отеля
7:30 — Большой Египетский музей
10:30 — пирамиды Гизы
13:00 — обед
14:00 — шопинг
Организационные детали
- В стоимость включено: входные билеты, обед, трансфер из отеля и обратно на автобусе с кондиционером
Дополнительно оплачиваются:
- напитки
- трансфер из Макади и Сахл-Хашиша — $5 с чел.
- трансфер из Эль-Гуны — $10 с чел.
ежедневно в 01:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
Я профессиональный гид в Хургаде, увлечённый историей и культурой. Люблю делиться богатым наследием Египта и его главными достопримечательностями с гостями со всего мира. Моя цель — создать аутентичные, комфортные и незабываемые впечатления для каждого путешественника. Со мной вы не просто увидите Египет — вы его прочувствуете. Приезжайте как гость, а уезжайте как друг.
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