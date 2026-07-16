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В Эль-Гуну с детьми: каналы, замки из песка и тайны миллиардеров

Увидеть египетскую Венецию, покататься на лодке и превратить прогулку в семейное приключение
Путешествие из Хургады для детей и взрослых! Мы сами родители и знаем, как непросто увлечь ребёнка экскурсией, поэтому поездка построена как игра.

Мы будем гулять по тенистым улочкам, кататься на лодке, считать рыбок в прозрачной воде, делать остановки на игровых площадках и пить вкусные фрэши.

Дети почувствуют себя искателями приключений, а вы сможете расслабиться и насладиться необычным курортом.
В Эль-Гуну с детьми: каналы, замки из песка и тайны миллиардеров
В Эль-Гуну с детьми: каналы, замки из песка и тайны миллиардеров
В Эль-Гуну с детьми: каналы, замки из песка и тайны миллиардеров

Описание экскурсии

Дорога от Хургады до Эль-Гуны займет 30–40 мин.

Большая морская экспедиция (40–50 минут). Мы пересядем на безопасную прогулочную лодку и увидим лучшие уголки Эль-Гуны с воды. Пройдём под каменными мостиками (и обязательно проверим эхо!), увидим роскошные виллы и премиальные отели, понаблюдаем за цветными рыбками, крабами и раками-отшельниками, а затем выйдем ближе к открытому морю, где над водой парят яркие кайты.

Эль-Гуна с высоты птичьего полёта. Поднимемся на смотровую площадку башни гольф-клуба. Отсюда весь город с его лазурными каналами виден как на ладони. Будем разглядывать крошечные машинки, поля для гольфа и лодочки внизу.

Гигантские черепахи. Пройдём по длинному пирсу пляжа Зейтуна, уходящему далеко в море. Сюда часто приплывают большие морские черепахи, которых можно увидеть совсем рядом.

Набережная Абу-Тиг Марина. Прогуляемся вдоль причала с белоснежными яхтами со всего мира.

Лабиринты «Лего-города». Побродим по сказочным кварталам с карамельными домиками, тайными арками и винтовыми лестницами.

Мы расскажем:

  • как египетский миллиардер Самих Савирис превратил несколько пляжных домиков в целый город
  • почему Эль-Гуну называют «государством в государстве» и как устроена жизнь на курорте
  • зачем небольшому городу собственный аэропорт и кто сюда прилетает
  • как Эль-Гуна стала одним из самых экологичных городов Африки
  • кто живёт на курорте, сколько стоят местные виллы и почему сюда переезжают европейцы
  • как здесь обходятся без светофоров и пробок
  • как устроены местные школы, университет и медицина
  • почему архитектура города напоминает декорации к сказке
  • как появился кинофестиваль Эль-Гуны и какие мировые звёзды приезжают сюда каждый год

Организационные детали

  • В стоимость входят:
    — трансфер из отеля/в отель на седане (Toyota, Kia, Hyundai) кроссовере (Suzuki, Mitsubishi) или микроавтобусе (Toyota). Детские кресла предоставляются по запросу
    — полноценный обед в рыбном ресторане (суп с морепродуктами, салаты, соусы, ассорти из морепродуктов, напитки)
    — питьевая вода и Wi-Fi в автомобиле
  • Дополнительно оплачивается прогулка на лицензированной городской лодке по каналам Эль-Гуны — $10 с чел.
  • На лодке с вами будет капитан. Судно оборудовано спасательными жилетами, в том числе детскими
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$50
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Хургаде с 2016 года. Замужем за египтянином (но при этом остаюсь православной христианкой) и воспитываю двоих чудесных детей. Знаю всю изнанку местной жизни, традиции, законы и тонкости
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восточного брака. Расскажу много забавных историй, приключившихся со мной здесь. Я искренне люблю живое общение и умею находить подход к людям, поэтому создаю лёгкие, неутомительные маршруты на комфортных авто, которые одинаково захватывают и взрослых, и малышей. Со мной вы откроете секретные нетуристические локации и лучшие гастрономические места. Мы скорректируем программу полностью под ваши интересы, чтобы вы влюбились в настоящий Египет, а ваши дети остались в полном восторге от нашего совместного приключения!

Входит в следующие категории Хургады

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