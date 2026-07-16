Мы будем гулять по тенистым улочкам, кататься на лодке, считать рыбок в прозрачной воде, делать остановки на игровых площадках и пить вкусные фрэши.
Дети почувствуют себя искателями приключений, а вы сможете расслабиться и насладиться необычным курортом.
Описание экскурсии
Дорога от Хургады до Эль-Гуны займет 30–40 мин.
Большая морская экспедиция (40–50 минут). Мы пересядем на безопасную прогулочную лодку и увидим лучшие уголки Эль-Гуны с воды. Пройдём под каменными мостиками (и обязательно проверим эхо!), увидим роскошные виллы и премиальные отели, понаблюдаем за цветными рыбками, крабами и раками-отшельниками, а затем выйдем ближе к открытому морю, где над водой парят яркие кайты.
Эль-Гуна с высоты птичьего полёта. Поднимемся на смотровую площадку башни гольф-клуба. Отсюда весь город с его лазурными каналами виден как на ладони. Будем разглядывать крошечные машинки, поля для гольфа и лодочки внизу.
Гигантские черепахи. Пройдём по длинному пирсу пляжа Зейтуна, уходящему далеко в море. Сюда часто приплывают большие морские черепахи, которых можно увидеть совсем рядом.
Набережная Абу-Тиг Марина. Прогуляемся вдоль причала с белоснежными яхтами со всего мира.
Лабиринты «Лего-города». Побродим по сказочным кварталам с карамельными домиками, тайными арками и винтовыми лестницами.
Мы расскажем:
- как египетский миллиардер Самих Савирис превратил несколько пляжных домиков в целый город
- почему Эль-Гуну называют «государством в государстве» и как устроена жизнь на курорте
- зачем небольшому городу собственный аэропорт и кто сюда прилетает
- как Эль-Гуна стала одним из самых экологичных городов Африки
- кто живёт на курорте, сколько стоят местные виллы и почему сюда переезжают европейцы
- как здесь обходятся без светофоров и пробок
- как устроены местные школы, университет и медицина
- почему архитектура города напоминает декорации к сказке
- как появился кинофестиваль Эль-Гуны и какие мировые звёзды приезжают сюда каждый год
Организационные детали
- В стоимость входят:
— трансфер из отеля/в отель на седане (Toyota, Kia, Hyundai) кроссовере (Suzuki, Mitsubishi) или микроавтобусе (Toyota). Детские кресла предоставляются по запросу
— полноценный обед в рыбном ресторане (суп с морепродуктами, салаты, соусы, ассорти из морепродуктов, напитки)
— питьевая вода и Wi-Fi в автомобиле
- Дополнительно оплачивается прогулка на лицензированной городской лодке по каналам Эль-Гуны — $10 с чел.
- На лодке с вами будет капитан. Судно оборудовано спасательными жилетами, в том числе детскими
- С вами будет гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$50