Путешествие из Хургады для детей и взрослых! Мы сами родители и знаем, как непросто увлечь ребёнка экскурсией, поэтому поездка построена как игра. Мы будем гулять по тенистым улочкам, кататься на лодке, считать рыбок в прозрачной воде, делать остановки на игровых площадках и пить вкусные фрэши. Дети почувствуют себя искателями приключений, а вы сможете расслабиться и насладиться необычным курортом.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога от Хургады до Эль-Гуны займет 30–40 мин.

Большая морская экспедиция (40–50 минут). Мы пересядем на безопасную прогулочную лодку и увидим лучшие уголки Эль-Гуны с воды. Пройдём под каменными мостиками (и обязательно проверим эхо!), увидим роскошные виллы и премиальные отели, понаблюдаем за цветными рыбками, крабами и раками-отшельниками, а затем выйдем ближе к открытому морю, где над водой парят яркие кайты.

Эль-Гуна с высоты птичьего полёта. Поднимемся на смотровую площадку башни гольф-клуба. Отсюда весь город с его лазурными каналами виден как на ладони. Будем разглядывать крошечные машинки, поля для гольфа и лодочки внизу.

Гигантские черепахи. Пройдём по длинному пирсу пляжа Зейтуна, уходящему далеко в море. Сюда часто приплывают большие морские черепахи, которых можно увидеть совсем рядом.

Набережная Абу-Тиг Марина. Прогуляемся вдоль причала с белоснежными яхтами со всего мира.

Лабиринты «Лего-города». Побродим по сказочным кварталам с карамельными домиками, тайными арками и винтовыми лестницами.

Мы расскажем:

как египетский миллиардер Самих Савирис превратил несколько пляжных домиков в целый город

почему Эль-Гуну называют «государством в государстве» и как устроена жизнь на курорте

зачем небольшому городу собственный аэропорт и кто сюда прилетает

как Эль-Гуна стала одним из самых экологичных городов Африки

кто живёт на курорте, сколько стоят местные виллы и почему сюда переезжают европейцы

как здесь обходятся без светофоров и пробок

как устроены местные школы, университет и медицина

почему архитектура города напоминает декорации к сказке

как появился кинофестиваль Эль-Гуны и какие мировые звёзды приезжают сюда каждый год

Организационные детали