Мои заказы

Необычные дома в Хургаде

Найдено 14 экскурсий в категории «Необычные дома» в Хургаде, цены от $50, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
На машине
13 часов
-
40%
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
11 июл в 02:00
от $360$600 за всё до 3 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
На машине
13 часов
180 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
11 июл в 03:00
от $323 за всё до 3 чел.
Храмы и боги Древнего Египта
На машине
13 часов
-
15%
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Храмы и боги Древнего Египта
Путешествие к древним храмам Египта: Хатхор, Карнак и Хатшепсут. Узнайте о культуре и истории, ощутите величие древней цивилизации
Сегодня в 10:30
Завтра в 04:30
от $302$355 за всё до 3 чел.
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
На машине
3.5 часа
-
10%
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
Увидеть город из восточной сказки и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $72$80 за всё до 2 чел.
Такая разная Хургада
На машине
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Такая разная Хургада
На отдых - вдали от пляжей: посетить песочный музей, восточные храмы и фабрику масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от $59 за всё до 3 чел.
На авто по Хургаде: история и современные традиции
На машине
4.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
На авто по Хургаде: история и современные традиции
Познакомьтесь с Хургадой, её историей и культурой. Откройте для себя местные традиции и насладитесь уникальными достопримечательностями
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
от $55 за всё до 3 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
$50 за человека
Вечерняя Хургада без глянца
На машине
4.5 часа
-
10%
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя Хургада без глянца
Проехать по улочками Старого города, погулять по базару и зайти в восточное кафе на берегу моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$54$60 за человека
Сокровища моря и земли в Хургаде
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища моря и земли в Хургаде
Познакомьтесь с историей и культурой Хургады, посетив её главные достопримечательности и рынки. Ощутите уникальную атмосферу города и его морских пейзажей
Завтра в 02:00
11 июл в 02:00
от $120 за всё до 6 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
13 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 22:00
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
$320 за человека
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Уникальная возможность посетить величественные пирамиды и древние некрополи. Узнайте о жизни фараонов и насладитесь историей Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
от $480 за всё до 8 чел.
Хургада глазами зимовщицы
На машине
3.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Хургада глазами зимовщицы
Адаптироваться к жизни за рубежом и почувствовать душу колоритного города на пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $80 за всё до 3 чел.
Эль-Гуна: Венеция в песках Египта
На машине
На лодке
5 часов
-
10%
5 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Эль-Гуна: Венеция в песках Египта
Оценить роскошный курорт, поплавать на лодке и полюбоваться городом с высоты
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 14:00
11 июл в 09:00
$85$94 за человека
Знакомьтесь, Хургада
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Хургада
Откройте для себя исторический центр Хургады за 4 часа: мечеть Эль-Мина, коптская церковь, рынки и старейший отель на краю мыса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
На авто по Хургаде: история и современные традиции
Отлично провели время с Джихан, спасибо за интересный рассказ и времяпровождение.
Вам был полезен этот отзыв?
А
На авто по Хургаде: история и современные традиции
Большие спасибо, гиду Юлие за увлекательную поездку во Хургаде. Было интересно и познавательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
На авто по Хургаде: история и современные традиции
Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию. Было интересно и познавательно. Юлия знает и любит свой город. Она провела хорошую экскурсию и
читать дальшеуменьшить

ответила на все наши вопросы. Содержание и маршрут полностью соответствует заявленному. В конце экскурсии водитель любезно подвез нас к выбранному место. Экскурсию рекомендуем тем, кто хочет понять и полюбить традиции и колорит Хургады.

Вам был полезен этот отзыв?
В
На авто по Хургаде: история и современные традиции
Были на обзорной экскурсии по Хургаде 22.03 с гидом Юлией, все очень понравилось, очень информативно, интересно. Спасибо Юлии за ответы на все наши вопросы, увидели и почувствовали Египет другими глазами. Всем рекомендую, спасибо огромное
Вам был полезен этот отзыв?
Гузель
На авто по Хургаде: история и современные традиции
Спасибо Джихан за приятно проверенное время! Экскурсия и знакомство были очень приятными. Джихан прекрасно говорит по-русски.
Забрали нас из холла отеля
читать дальшеуменьшить

на комфортном автомобиле и привезли обратно прям до дверей.
Отдельное спасибо Джихан за то, что помогла нам купить вкусные фрукты на рынке. И, кстати, особая благодарность за то, что не дала облапошить нас продавцу, вовремя спохватилась. Проявила себя действительно очень порядочно!
Джихан,желаю вам всего доброго и приятных туристов!

Спасибо Джихан за приятно проверенное время! Экскурсия и знакомство были очень приятными. Джихан прекрасно говорит по-русски.
Спасибо Джихан за приятно проверенное время! Экскурсия и знакомство были очень приятными. Джихан прекрасно говорит по-русски.
Спасибо Джихан за приятно проверенное время! Экскурсия и знакомство были очень приятными. Джихан прекрасно говорит по-русски.
Спасибо Джихан за приятно проверенное время! Экскурсия и знакомство были очень приятными. Джихан прекрасно говорит по-русски.+3
Спасибо Джихан за приятно проверенное время! Экскурсия и знакомство были очень приятными. Джихан прекрасно говорит по-русски.
Спасибо Джихан за приятно проверенное время! Экскурсия и знакомство были очень приятными. Джихан прекрасно говорит по-русски.
Спасибо Джихан за приятно проверенное время! Экскурсия и знакомство были очень приятными. Джихан прекрасно говорит по-русски.
Вам был полезен этот отзыв?
В
На авто по Хургаде: история и современные традиции
экскурсию проводила гид Юля👋,встретили в отеле и отвезли обратно. мы были с ребенком 4+, всё в комфортном режиме и тайминге,
читать дальшеуменьшить

удобном для всех. всё что интересовало, Юля рассказала и ответила на все наши вопросы, нам всё очень понравилась. водитель очень аккуратный и внимательный, машина новая. большое спасибо, мы остались довольны и экскурсией и городом🌅

Вам был полезен этот отзыв?
А
На авто по Хургаде: история и современные традиции
Мы заказывали у данного организатора обзорную экскурсию, причем не самую обширную, исключающую, к примеру посещение рыбного рынка. Экскурсовод в лице
читать дальшеуменьшить

Джихан приехала на встречу к нашему отелю вовремя, ну и как нам показалось на арендованной машине, хотя данный факт ни на что не влиял, машина всегда была под рукой и водитель направлял машину по тому маршруту который ему указывала Джихан. Наш экскурсовод Джихан, это женщина средних лет, с приятным и добрым лицом и очень общительна. У нее прекрасное образование, в том числе историческое и очень не плохо говорит на русском языке. От посещения данной экскурсии мы в первую очередь хотели услышать историю Хургады и Египта в целом и Джихан нас не разочаровала. Поэтому если хотите узнать историю Египта в доверительной и дружелюбной обстановке, побывать в значимых местах Хургады то Вам сюда. Нам все очень понравилось.

Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
На авто по Хургаде: история и современные традиции
В страну приехали с женой впервые, хотелось больше узнать об истории Хургаду. Почитали отзывы и остановились на авто по Хургаде.
читать дальшеуменьшить

Экскурсию проводила гид Юлия, нас привезли по районам города, побывали на Марине, были в мечети, очень понравилось в коптской церкве. Попросили добавить местный рынок, нас привезли на рыбный базар. Многообразие морепродуктов поразило, даже в сравнении с эмиратами. В конце заехали в торговый центр, купили сувениры для друзей, а также восточные сладости. А клубника, просто убила, такую вкусную мы давно не пробовали! Спасибо вам!

В страну приехали с женой впервые, хотелось больше узнать об истории Хургаду. Почитали отзывы и остановились
В страну приехали с женой впервые, хотелось больше узнать об истории Хургаду. Почитали отзывы и остановились
В страну приехали с женой впервые, хотелось больше узнать об истории Хургаду. Почитали отзывы и остановились
Вам был полезен этот отзыв?
A
На авто по Хургаде: история и современные традиции
## Отзыв о прошедшей экскурсии в Хургаде

Недавно довелось посетить экскурсию в Хургаду. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность нашему
читать дальшеуменьшить

гиду. Все прошло гладко и комфортно.
Наш гид оказалась настоящим профессионалом своего дела. Её манера подачи материала была очень увлекательной, так же оно обладала огромным багажом знаний, отвечала на любые вопросы быстро и точно, создавая впечатление глубокого понимания египетской культуры и истории.
Особенно хочется отметить вежливость нашего гида. Она проявляла внимание ко всем участникам группы, помогала ориентироваться на местах, подсказывала лучшие ракурсы для фотографий и терпеливо ждала тех, кому было сложно передвигаться быстрее остальных. Такое отношение оставило приятное впечатление и сделало поездку незабываемой.
Экскурсия оставила яркие воспоминания благодаря грамотному гиду мы получили массу новых впечатлений и узнали много интересного о Египте. Если вам предстоит поездка в Хургаду, рекомендую воспользоваться услугами именно этого гида, уверен, вы останетесь довольны!

## Отзыв о прошедшей экскурсии в Хургаде
## Отзыв о прошедшей экскурсии в Хургаде
## Отзыв о прошедшей экскурсии в Хургаде
Вам был полезен этот отзыв?
И
На авто по Хургаде: история и современные традиции
Недавно посетил экскурсию «На авто по Хургаде: история и современные традиции» — это была хорошая экскурсия для любителей Египта! Гид
читать дальшеуменьшить

Джихан мастерски вела нас по живописным улочкам Хургады. Мы узнали много интересных фактов — как город вырос из маленькой деревни в туристический район.

Экскурсия на комфортном авто позволила увидеть больше, чем пешком, без усталости. Атмосфера дружелюбная, на наши вопросы гид отвечала с юмором и энтузиазмом. Идеально для тех, кто хочет не просто пляжный отдых, а погружение в культуру.

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 486 отзывов в Хургаде в категории "Необычные дома"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
  1. Каир и пирамиды Гизы (из Хургады);
  2. Из Хургады - в древний и многоликий Каир;
  3. Храмы и боги Древнего Египта;
  4. Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш;
  5. Такая разная Хургада.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Гиза;
  5. Город мертвых;
  6. Эль-Гуна;
  7. Набережная;
  8. Абу-Симбел;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Аквариум.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Необычные дома" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 50 до 480 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 486 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Хургаде на 2026 год по теме «Необычные дома», 486 ⭐ отзывов, цены от $50. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь