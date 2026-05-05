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40%
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
11 июл в 02:00
от $360
$600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
11 июл в 03:00
от $323 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Храмы и боги Древнего Египта
Путешествие к древним храмам Египта: Хатхор, Карнак и Хатшепсут. Узнайте о культуре и истории, ощутите величие древней цивилизации
Сегодня в 10:30
Завтра в 04:30
от $302
$355 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
Увидеть город из восточной сказки и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $72
$80 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Такая разная Хургада
На отдых - вдали от пляжей: посетить песочный музей, восточные храмы и фабрику масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от $59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На авто по Хургаде: история и современные традиции
Познакомьтесь с Хургадой, её историей и культурой. Откройте для себя местные традиции и насладитесь уникальными достопримечательностями
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
от $55 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
$50 за человека
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя Хургада без глянца
Проехать по улочками Старого города, погулять по базару и зайти в восточное кафе на берегу моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$54
$60 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища моря и земли в Хургаде
Познакомьтесь с историей и культурой Хургады, посетив её главные достопримечательности и рынки. Ощутите уникальную атмосферу города и его морских пейзажей
Завтра в 02:00
11 июл в 02:00
от $120 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 22:00
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
$320 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Уникальная возможность посетить величественные пирамиды и древние некрополи. Узнайте о жизни фараонов и насладитесь историей Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 01:00
11 июл в 01:00
от $480 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хургада глазами зимовщицы
Адаптироваться к жизни за рубежом и почувствовать душу колоритного города на пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $80 за всё до 3 чел.
-
10%
Мини-группа
до 4 чел.
Эль-Гуна: Венеция в песках Египта
Оценить роскошный курорт, поплавать на лодке и полюбоваться городом с высоты
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 14:00
11 июл в 09:00
$85
$94 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Хургада
Откройте для себя исторический центр Хургады за 4 часа: мечеть Эль-Мина, коптская церковь, рынки и старейший отель на краю мыса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Отлично провели время с Джихан, спасибо за интересный рассказ и времяпровождение.
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А
Большие спасибо, гиду Юлие за увлекательную поездку во Хургаде. Было интересно и познавательно.
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Е
Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию. Было интересно и познавательно. Юлия знает и любит свой город. Она провела хорошую экскурсию и
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В
Были на обзорной экскурсии по Хургаде 22.03 с гидом Юлией, все очень понравилось, очень информативно, интересно. Спасибо Юлии за ответы на все наши вопросы, увидели и почувствовали Египет другими глазами. Всем рекомендую, спасибо огромное
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо Джихан за приятно проверенное время! Экскурсия и знакомство были очень приятными. Джихан прекрасно говорит по-русски.
Забрали нас из холла отеля
Забрали нас из холла отеля
+3
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В
экскурсию проводила гид Юля👋,встретили в отеле и отвезли обратно. мы были с ребенком 4+, всё в комфортном режиме и тайминге,
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А
Мы заказывали у данного организатора обзорную экскурсию, причем не самую обширную, исключающую, к примеру посещение рыбного рынка. Экскурсовод в лице
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В страну приехали с женой впервые, хотелось больше узнать об истории Хургаду. Почитали отзывы и остановились на авто по Хургаде.
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A
## Отзыв о прошедшей экскурсии в Хургаде
Недавно довелось посетить экскурсию в Хургаду. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность нашему
Недавно довелось посетить экскурсию в Хургаду. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность нашему
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И
Недавно посетил экскурсию «На авто по Хургаде: история и современные традиции» — это была хорошая экскурсия для любителей Египта! Гид
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Всего 486 отзывов в Хургаде в категории "Необычные дома"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Необычные дома»
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