-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВстреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Выйти в открытое море на скоростном катере и провести время среди дельфиньих стай
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от $322
$460 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Провести день среди волн и рифов Красного моря и совершить 2 погружения с инструктором
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$95 за человека
Групповая
Дайвинг в Хургаде
Поплавать в окрестностях острова Гифтун и полюбоваться подводным миром Красного моря
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$30 за человека
-
9%
Групповая
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июл в 08:30
$52
$57 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
12 июл в 08:30
13 июл в 08:30
от $648 за всё до 6 чел.
Групповая
до 25 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$30 за человека
Групповая
Бухта Абу-Дабаб: кораллы и морские черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июл в 05:00
$105 за человека
Индивидуальная
К райскому острову Ола-Ола из Хургады
Отправляйтесь на скоростном катере к райскому острову Ола-Ола. Насладитесь пляжным отдыхом и откройте для себя подводный мир Красного моря
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $50 за человека
-
10%
Групповая
Прогулка по египетской Венеции на яхте - из Хургады
Каналы, рифы и дельфины у берегов Эль-Гуны (обед включён)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$63
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
M
Увидели дельфинов 😍 С ними нельзя было плавать, просто фоткали с лодки. Потом в других точках был снорклинг, организация отличная, парни очень старались, все безопасно и очень красиво 😍
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Замечательная поездка - самые позитивные эмоции) На погружение с аквалангом решилась первый раз, поэтому несколько волновалась - абсолютно зря, все
+2
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Непосредственно дайвинг был неплох. Но, чёрт,доставка, непосредственно,до катера такое себе мероприятие. В описании экскурсии нужно указать сколько мы будем добираться
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И
Все понравилось. Два погружения. Замечательные впечатления. Спасибо организаторам!
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Э
Были с женой на дайвинге в Хургаде, очень все понравилось, ребята отлично подготовлены, цена более чем приемлемая - оказывается прямо
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17.04.2025г ездили всей семьëй (4 человека- двое взрослых и дети 10 и 16 лет). Всем очень понравилось. Было два погружения, обед и морская прогулка. Инструктора ко всем отнеслись с пониманием и терпением. Спасибо большое.
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A
Все прошло отлично!
Гиды, обед, дайвинг были супер.
Гиды, обед, дайвинг были супер.
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Е
Все было организовано хорошо. Единственный минус (но он существенный) фотограф за съёмку под водой и фото на яхте запросил 50 долларов (стоимость экскурсии 21 доллар). Вопрос за что? Это сразу обесценивает труд дайверов. Организаторам советую рассмотреть вопрос стоимости услуг фотографа
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Всё очень классно. Спасибо большое.
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Ездили семьёй, 4 человека. Комфортный и быстрый автомобиль и очень приятный водитель -гид- Саша!!! Спасибо за компанию!!! Место -очень красивое! Все видели черепаху в её среде обитания и поплавали у 2 рифов, восторг у всех!!! Рекомендую организатора и экскурсию!!!
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Всего 126 отзывов в Хургаде в категории "Бухта дельфинов"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Бухта дельфинов»
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