Мои заказы

Бухта дельфинов – экскурсии в Хургаде

Найдено 8 экскурсий в категории «Бухта дельфинов» в Хургаде, цены от $30, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
На катере
4 часа
-
30%
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады
Выйти в открытое море на скоростном катере и провести время среди дельфиньих стай
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от $322$460 за всё до 4 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
На лодке
7 часов
49 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Провести день среди волн и рифов Красного моря и совершить 2 погружения с инструктором
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$95 за человека
Дайвинг в Хургаде
На яхте
8 часов
20 отзывов
Групповая
Дайвинг в Хургаде
Поплавать в окрестностях острова Гифтун и полюбоваться подводным миром Красного моря
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$30 за человека
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
На яхте
Круизы
7.5 часов
-
9%
30 отзывов
Групповая
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июл в 08:30
$52$57 за человека
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
На яхте
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
12 июл в 08:30
13 июл в 08:30
от $648 за всё до 6 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
На яхте
Круизы
7.5 часов
7 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$30 за человека
Бухта Абу-Дабаб: кораллы и морские черепахи
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Групповая
Бухта Абу-Дабаб: кораллы и морские черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июл в 05:00
$105 за человека
К райскому острову Ола-Ола из Хургады
На катере
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
К райскому острову Ола-Ола из Хургады
Отправляйтесь на скоростном катере к райскому острову Ола-Ола. Насладитесь пляжным отдыхом и откройте для себя подводный мир Красного моря
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $50 за человека
Прогулка по египетской Венеции на яхте - из Хургады
На яхте
8 часов
-
10%
Групповая
Прогулка по египетской Венеции на яхте - из Хургады
Каналы, рифы и дельфины у берегов Эль-Гуны (обед включён)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$63$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

M
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Увидели дельфинов 😍 С ними нельзя было плавать, просто фоткали с лодки. Потом в других точках был снорклинг, организация отличная, парни очень старались, все безопасно и очень красиво 😍
Вам был полезен этот отзыв?
Вероника
Дайвинг в Хургаде
Замечательная поездка - самые позитивные эмоции) На погружение с аквалангом решилась первый раз, поэтому несколько волновалась - абсолютно зря, все
читать дальшеуменьшить

прошло отлично. В Дайвинг-центре (Golden Beach) первоначально уточняются вопросы по здоровью, противопоказаниям (опросник в том числе и на русском), подбирается костюм, ласты. На самом корабле подробный инструктаж (базовый английский вам необходим), также команда подробно рассказывает о планах: остановки, правила безопасности, распорядок.
Предусмотрено две остановки для плавания с масками и погружений, между ними обед (вкусный).
Говорить о том, что под водой безумно красиво - абсолютно излишне) и рыбы, и кораллы и прочее 😍 Ещё удалось увидеть дельфинов)
Отдельное спасибо Саиду за заботу и за то что был всегда на связи и готов был разрешить любые возникающие вопросы.

Замечательная поездка - самые позитивные эмоции) На погружение с аквалангом решилась первый раз, поэтому несколько волновалась
Замечательная поездка - самые позитивные эмоции) На погружение с аквалангом решилась первый раз, поэтому несколько волновалась
Замечательная поездка - самые позитивные эмоции) На погружение с аквалангом решилась первый раз, поэтому несколько волновалась
Замечательная поездка - самые позитивные эмоции) На погружение с аквалангом решилась первый раз, поэтому несколько волновалась+2
Замечательная поездка - самые позитивные эмоции) На погружение с аквалангом решилась первый раз, поэтому несколько волновалась
Замечательная поездка - самые позитивные эмоции) На погружение с аквалангом решилась первый раз, поэтому несколько волновалась
Вам был полезен этот отзыв?
Юрий
Дайвинг в Хургаде
Непосредственно дайвинг был неплох. Но, чёрт,доставка, непосредственно,до катера такое себе мероприятие. В описании экскурсии нужно указать сколько мы будем добираться
читать дальшеуменьшить

непосредственно до места экскурсии. Приехало разбитое авто без кондиционера, потом водитель заезжал ещё по своим делам. 20 км. мы ехали больше часа по жаре. А в остальном всё хорошо - дайвинг, инструкторы. Но группа сборная и кто не понимает английского, тем будет тяжело инструктаж понять.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Дайвинг в Хургаде
Все понравилось. Два погружения. Замечательные впечатления. Спасибо организаторам!
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Дайвинг в Хургаде
Были с женой на дайвинге в Хургаде, очень все понравилось, ребята отлично подготовлены, цена более чем приемлемая - оказывается прямо
читать дальшеуменьшить

вблизи отеля в котором жили, есть дайвинг центр, но цены в нем в разы выше, а предложение такое же (наверное единственный плюс что отплытие/прибытие прям от отеля).
Также плюс Саида - чётко работает трансфер, брали ещё экскурсию через трипстер у другой девушки, но ждали долго, по итогу сели не в тот автомобиль, хотя несколько раз спрашивал кто и на чем приедет 😅.
Позже брали у Саида ещё несколько экскурсий - очень понравился Каир индивидуальный, экскурсовод Фатима - супер классная! Трансфер и сама экскурсия на 5 звёзд.
Спасибо дружище! Буду в Египте, только у тебя экскурсии буду брать!

Вам был полезен этот отзыв?
Рустам
Дайвинг в Хургаде
17.04.2025г ездили всей семьëй (4 человека- двое взрослых и дети 10 и 16 лет). Всем очень понравилось. Было два погружения, обед и морская прогулка. Инструктора ко всем отнеслись с пониманием и терпением. Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Дайвинг в Хургаде
Все прошло отлично!
Гиды, обед, дайвинг были супер.
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Дайвинг в Хургаде
Все было организовано хорошо. Единственный минус (но он существенный) фотограф за съёмку под водой и фото на яхте запросил 50 долларов (стоимость экскурсии 21 доллар). Вопрос за что? Это сразу обесценивает труд дайверов. Организаторам советую рассмотреть вопрос стоимости услуг фотографа
Вам был полезен этот отзыв?
Виктор
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Всё очень классно. Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
любовь
Бухта Абу-Дабаб: кораллы и морские черепахи
Ездили семьёй, 4 человека. Комфортный и быстрый автомобиль и очень приятный водитель -гид- Саша!!! Спасибо за компанию!!! Место -очень красивое! Все видели черепаху в её среде обитания и поплавали у 2 рифов, восторг у всех!!! Рекомендую организатора и экскурсию!!!
Ездили семьёй, 4 человека. Комфортный и быстрый автомобиль и очень приятный водитель -гид- Саша!!! Спасибо за
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 126 отзывов в Хургаде в категории "Бухта дельфинов"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Бухта дельфинов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Встреча с дельфинами и снорклинг у побережья Хургады;
  2. Дайвинг в Хургаде в мини-группе;
  3. Дайвинг в Хургаде;
  4. Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе);
  5. VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Эль-Гуна;
  5. Город мертвых;
  6. Набережная;
  7. Гиза;
  8. Рыбный Рынок;
  9. Аквариум;
  10. Остров Гифтун.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Бухта дельфинов" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 648 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Хургаде на 2026 год по теме «Бухта дельфинов», 126 ⭐ отзывов, цены от $30. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь