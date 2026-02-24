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вблизи отеля в котором жили, есть дайвинг центр, но цены в нем в разы выше, а предложение такое же (наверное единственный плюс что отплытие/прибытие прям от отеля).

Также плюс Саида - чётко работает трансфер, брали ещё экскурсию через трипстер у другой девушки, но ждали долго, по итогу сели не в тот автомобиль, хотя несколько раз спрашивал кто и на чем приедет 😅.

Позже брали у Саида ещё несколько экскурсий - очень понравился Каир индивидуальный, экскурсовод Фатима - супер классная! Трансфер и сама экскурсия на 5 звёзд.

Спасибо дружище! Буду в Египте, только у тебя экскурсии буду брать!