Мы соединили историю и современные технологии, чтобы знакомство с Древним Египтом получилось живым и увлекательным. Вы посетите Великие пирамиды Гизы и Большой Египетский музей, а с помощью VR увидите, как создавались гробницы фараонов и как выглядела жизнь тысячи лет назад. О древности здесь не просто рассказывают — она оживает прямо перед вами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — отправление из Каира

9:30 — пирамиды Гизы. Вы увидите комплекс снаружи и подниметесь на смотровую площадку. Мы расскажем, как строили пирамиды, почему нет единой версии их создания и какие тайны скрывает плато Гиза

10:30 — Большой сфинкс. Рассмотрите монумент вблизи и поймёте, почему он считается хранителем древних знаний и какие легенды связывают с ним в египетской культуре

10:50 — вход в пирамиду и VR-опыт (по желанию, за доплату). Посетите одну из пирамид, а с помощью виртуальной реальности переместитесь на 4500 лет назад и увидите процесс строительства так, будто оказались в эпохе фараонов

12:00–13:00 — обед (по желанию, за доплату)

13:30 — Большой Египетский музей. Проследите путь цивилизации через экспонаты: от повседневных артефактов до царских сокровищ. Современные технологии и интерактивные элементы оживят историю, сделают её наглядной и увлекательной для детей и взрослых

16:30 — возвращение в Каир

Организационные детали

Едем на седанах Toyota, Kia, Chery. Детское кресло — по запросу

Можем организовать поездку, если вас больше трёх человек: доплата за минивэн — $45, за микроавтобус — $65

За доплату ($45) встретим вас в аэропорту и за пределами центрального Каира — детали уточняйте в переписке

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы