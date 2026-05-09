Пирамиды и Египетский музей из Каира: реальность и виртуальный мир
Увидеть сфинкса, посмотреть на возведение пирамид в VR и узнать о древнеегипетской цивилизации
Мы соединили историю и современные технологии, чтобы знакомство с Древним Египтом получилось живым и увлекательным.
Вы посетите Великие пирамиды Гизы и Большой Египетский музей, а с помощью VR увидите, как создавались гробницы фараонов и как выглядела жизнь тысячи лет назад. О древности здесь не просто рассказывают — она оживает прямо перед вами.
9:30 — пирамиды Гизы. Вы увидите комплекс снаружи и подниметесь на смотровую площадку. Мы расскажем, как строили пирамиды, почему нет единой версии их создания и какие тайны скрывает плато Гиза
10:30 — Большой сфинкс. Рассмотрите монумент вблизи и поймёте, почему он считается хранителем древних знаний и какие легенды связывают с ним в египетской культуре
10:50 — вход в пирамиду и VR-опыт (по желанию, за доплату). Посетите одну из пирамид, а с помощью виртуальной реальности переместитесь на 4500 лет назад и увидите процесс строительства так, будто оказались в эпохе фараонов
12:00–13:00 — обед (по желанию, за доплату)
13:30 — Большой Египетский музей. Проследите путь цивилизации через экспонаты: от повседневных артефактов до царских сокровищ. Современные технологии и интерактивные элементы оживят историю, сделают её наглядной и увлекательной для детей и взрослых
16:30 — возвращение в Каир
Организационные детали
Едем на седанах Toyota, Kia, Chery. Детское кресло — по запросу
Можем организовать поездку, если вас больше трёх человек: доплата за минивэн — $45, за микроавтобус — $65
За доплату ($45) встретим вас в аэропорту и за пределами центрального Каира — детали уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
VR в музее — $5
VR в пирамиде — $6
билеты в комплекс пирамид Гизы: взрослый — $14, детский — $7
билеты в Большой Египетский музей: взрослый — $35, детский — $17
обед с видом на пирамиды — $25 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 496 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту.
Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
С
Сергей
Все было супер, понятно, интересно и очень красиво. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «Пирамиды и Египетский музей из Каира: реальность и виртуальный мир»