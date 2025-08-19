читать дальше

desert with a photo session. Akhmed informed us about all potential dangers, especially concerning the Bedouins near each landmark, and took care to assist and supervise us throughout. Afterwards, we went to the Cairo Museum, where Akhmed gave excellent explanations about the background of various exhibits. He can read Egyptian hieroglyphs and skillfully combined useful, serious information with jokes and playful moments. We were traveling with our parents, and Akhmed thoughtfully adjusted the pace and amount of information to suit the older generation.

After that, we visited the Papyrus Museum, where we learned how papyrus is made and how to distinguish genuine papyrus from imitations. During a short break before our dinner cruise, he treated us to Turkish coffee in a local café, creating a very light and friendly atmosphere. He even arranged with the waiter to reserve an excellent table on the boat near the stage. After the boat program, he met us again and helped us find our car back to the hotel.

It was a very interesting, colorful, and memorable day. Thank you so much!



Всё было организовано очень хорошо. Мы посетили пирамиды и Сфинкса, а также совершили короткую прогулку на верблюдах в пустыню с фотосессией. Ахмед рассказал нам обо всех возможных опасностях, особенно связанных с бедуинами у каждой достопримечательности, и всё время помогал и контролировал ситуацию. После этого мы отправились в Каирский музей, где Ахмед дал отличные объяснения об истории различных экспонатов. Он умеет читать древнеегипетские иероглифы и умело сочетал полезную, серьёзную информацию с шутками и весёлыми моментами. Мы путешествовали с родителями, и Ахмед внимательно подстраивал темп и объём экскурсии под старшее поколение.

Затем мы посетили Музей папируса, где узнали, как изготавливается папирус и как отличить настоящий от подделки. Во время небольшой паузы перед ужином на теплоходе он угостил нас турецким кофе в местном кафе, создав лёгкую и дружелюбную атмосферу. Он договорился с официантом о прекрасном столике на теплоходе рядом со сценой. После программы на теплоходе он снова встретил нас и помог найти наш автомобиль до отеля.

Это был очень интересный, красочный и запоминающийся день. Огромное спасибо!