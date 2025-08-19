Спасибо огромное Мухамеду и Махмуду за организацию. Все было на высшем уровне. Была комфортная машина с кондиционером с водителем, было читать дальше
очень удобно заходить в одном месте, а выходить в другом. Махмуд провел нас по самым интересным местам и оказался очень интересным рассказчиком и собеседником. Без большой толпы прошли по всем значимым местам, сделали отличные фото и получили кучу позитивных эмоций) а еще Махмуд защищал нас он навязчивых попрошаек, за что отдельное спасибо) спасибо большое за чудесный день!
Everything was organized very well. We visited the pyramids and the Sphinx, and enjoyed a short camel ride into the читать дальше
desert with a photo session. Akhmed informed us about all potential dangers, especially concerning the Bedouins near each landmark, and took care to assist and supervise us throughout. Afterwards, we went to the Cairo Museum, where Akhmed gave excellent explanations about the background of various exhibits. He can read Egyptian hieroglyphs and skillfully combined useful, serious information with jokes and playful moments. We were traveling with our parents, and Akhmed thoughtfully adjusted the pace and amount of information to suit the older generation. After that, we visited the Papyrus Museum, where we learned how papyrus is made and how to distinguish genuine papyrus from imitations. During a short break before our dinner cruise, he treated us to Turkish coffee in a local café, creating a very light and friendly atmosphere. He even arranged with the waiter to reserve an excellent table on the boat near the stage. After the boat program, he met us again and helped us find our car back to the hotel. It was a very interesting, colorful, and memorable day. Thank you so much!
Всё было организовано очень хорошо. Мы посетили пирамиды и Сфинкса, а также совершили короткую прогулку на верблюдах в пустыню с фотосессией. Ахмед рассказал нам обо всех возможных опасностях, особенно связанных с бедуинами у каждой достопримечательности, и всё время помогал и контролировал ситуацию. После этого мы отправились в Каирский музей, где Ахмед дал отличные объяснения об истории различных экспонатов. Он умеет читать древнеегипетские иероглифы и умело сочетал полезную, серьёзную информацию с шутками и весёлыми моментами. Мы путешествовали с родителями, и Ахмед внимательно подстраивал темп и объём экскурсии под старшее поколение. Затем мы посетили Музей папируса, где узнали, как изготавливается папирус и как отличить настоящий от подделки. Во время небольшой паузы перед ужином на теплоходе он угостил нас турецким кофе в местном кафе, создав лёгкую и дружелюбную атмосферу. Он договорился с официантом о прекрасном столике на теплоходе рядом со сценой. После программы на теплоходе он снова встретил нас и помог найти наш автомобиль до отеля. Это был очень интересный, красочный и запоминающийся день. Огромное спасибо!
Запоздалый отзыв. В ноябре 2024 посетили Каир. Экскурсия с Ахмедом прошла просто замечательно, перед экскурсией узнаешь подробности о маршруте и читать дальше
выбираешь, что и как хочешь посетить. Ахмед отлично владеет русским языком, хорошие познания в истории и этнографии. Информация подаётся без навязывания какой-либо одной версии, а рассказывается о всех возможных вариантах. Экскурсия отлично организована, ничего не навязывается, комфортная и удобная машина, кондиционер, вода, мы остались очень довольны.
Мы провели с Ахмедом в Каире два дня. Приезжали семьёй (двое взрослых, двое детей 10 и 12 лет). Ахмед позитивный, корректный, читать дальше
приятный человек, обладающий отличными знаниями истории и египтологии. Хорошо и понятно говорит по-русски. Экскурсии получились очень насыщенные и познавательные. Места посещений мы выбирали сами, Ахмед лишь советовал, в каком порядке их лучше посетить. Учитывает все ваши пожелания и ничего не навязывает. Однозначно рекомендую исследовать Каир вместе с Ахмедом! Перед поездкой прочитала в отзывах, что Ахмед любит российский горький шоколад и привезла в подарок. Если вы любите делать подарки и радовать окружающих, везите с собой шоколадку)
Добрый день! Прекрасная экскурсия, чтобы познакомиться с Каиром за один день. Мы отвели отдельный день на пирамиды, поэтому по Каиру с читать дальше
Ахмедом успели посетить все главные достопримечательности до их закрытия (да, они тут закрываются достаточно рано). Поскольку экскурсия индивидуальная, то есть возможность подстроиться под ваши нужны. Например, нам нужно было заехать на автовокзал, Ахмед и отвёз, и помог с покупкой билетов, тк с арабским у нас ровным счётом никак. Экскурсия прекрасно организована, забрали во время, машина комфортная, наполнение экскурсии прекрасное, гибкое по вашему запросу, к завершению нас завезли покушать на неплохой шведский стол. По ходу экскурсии Ахмед ответит на любой Ваш вопрос, умеет пошутить:) Нам все понравилось, придраться не к чему, рекомендуем гида и экскурсию к посещению!
Так получилось, что я на экскурсии была одна. И это совершенно не принесло никакого дискомфорта! Ахмед прекрасный гид - хорошо читать дальше
говорит по-русски, интересно рассказывает, чуть-чуть сумасшедший и со здоровым чувством юмора. Приехал за мной вовремя, на берегу обсудили детали и начали экскурсию. У меня было ощущение, что это просто классная прогулка с хорошим другом. Ахмед параллельно помог сделать огромное количество классных фото. К сожалению успели немного, но это особенности Египта - все достопримечательности закрываются в 16.30 и ничего вы с эти не поделаете. Зато мы никуда не торопились и просто получали удовольствие от этого дня. Рекомендую ли я эту экскурсию в целом и Ахмеда в частности - однозначно!!! Это ни в какое сравнение не становится с групповыми экскурсиями. Такие впечатления бесцены! И завершение отпуска в Каире стало для меня просто вишенкой на торте перед возвращением домой! Спасибо, Ахмед, кусочек моего сердца остался с Вами ❤️
Прекрасная экскурсия в исполнении Ахмеда! Легко, интересно и ненавязчиво!! Не было сухих дат и цифр, все факты подавались в интересной читать дальше
«обертке». Экскурсия длилась более 7 часов, но благодаря грамотной организации не возникло ощущения усталости или перегруженности информацией! Рекомендую Ахмеда при выборе экскурсоводов - специалист в своем деле! 👍
Экскурсия по Каиру получилась просто супер! Ахмед — отличный гид: очень доброжелательный, позитивный и прекрасно говорит по-русски. Он провёл нас читать дальше
по множеству интересных мест, рассказывал так, что слушать было одно удовольствие. В дороге между достопримечательностями мы много общались — Ахмед с удовольствием отвечал на вопросы о жизни в Каире, о традициях, культуре и социальных особенностях. Беседы были лёгкими и очень увлекательными. Передвигались мы на комфортном транспорте, что сделало поездку ещё приятнее. Ещё Ахмед отвёз нас в отличное место на обед, где мы попробовали тилапию, кальмаров и креветок — всё было невероятно вкусно! Остались только самые лучшие впечатления. Огромное спасибо Ахмеду за этот день!
Здравствуйте! Заказали данную экскурсию через Tripster (сразу оговорюсь, что это был наш первый опыт заказа индивидуальной экскурсии, поэтому сомнения конечно читать дальше
были, но сейчас с уверенностью можно сказать, что бояться нечего и вы получите именно то, что хотите, главное подробно писать гиду, что конкретно вас интересует, не стесняйтесь). Цены приемлемые и, самое главное, вы одни, а не с толпой туристов участвуете в процессе и можно все выстроить, исходя из своих личных предпочтений, как время, так и места посещения. Гид Мохамед оказался очень приветливым, дружелюбным человеком, знающим свое дело. К отелю, где мы проживали семьей, подъехал в строго договоренное время. Машина достаточно комфортабельная, вопросов нет тоже. По пути купил нам воды. За билеты на плато заплатил сам (расплатились с ним уже в конце поездки), везде с ним можно пройти, минуя очереди. Экскурсия нам очень понравилась, писать можно долго) В общем, все прошло отлично, с комфортом. Спасибо большое Мохамеду! Рекомендую всем однозначно!
Здравствуйте. Очень рекомендую гида Ахмеда. Хорошо говорит на русском языке. Очень погружен в тему Каира и достопримечательностей. Умеет заинтересовать как читать дальше
взрослых, так и детей. За одну экскурсию узнали очень много нового и интересного. А так же хорошо провели время. Ахмед помимо экскурсии, помог нам решить и наш вопрос. Спасибо большое за экскурсию и замечательно проведенный день. Машина на 6 человек - микроавтобус.
Очень оперативная связь. Купили экскурсию для 2х взрослых и 2х детей. Запланировали 2 полноценных дня в Каире, с экскурсоводом. Встретили в читать дальше
аэропорту, даже с учетом отмененного рейса - нас подвинули и встретили раньше. Отличный автомобиль, митсубиси с-кросс. Удобно, комфортно. Изучили пирамиды Гизы, прокатились по Нилу. Посетили невероятный Каирский музей на площади Тахрир. Гид в первый день ненавязчиво вел беседу о городе и его истории. Чувствовали себя в безопастности! Рассказали про особенности общения с местными. Остановились в гостинице Штейгерберг. На второй день у нас была супер интенсивная программа, с гидом Сеифом. Ставим ему 10+. С юмором, шутками рассказал то, что не услышали в первый день. Мы даже посетили город мусорщиков! Пообедали в антуражном кафе на старом рынке и отправились в аэропорт. Благодарю) Друзьям посоветуем.
Ахмед опытный гид, с ним было комфортно и интересно. Очень понравился старый египетский музей и его ценности, но считаем, что читать дальше
и в новый съездить тоже можно (были а нем сегодня отдельно). Машина была комфортная и чистая. Ахмед старался отвечать на все наши вопросы, но где-то они были видимо слишком сложные)) но мы и непростые туристы, глубокие и заинтересованные в теме. Уверена, большинству гостей понравится абсолютно всё!
Благодарим Мухаммеда и Омара за экскурсии в Каире и на Пирамиды в Гизе. Особо хочется отметить оперативность и организаторские способности Мухамеда и радушие и заботу Омара. Оба замечательно владеют русским языком. С удовольствием рекомендуем путешественникам из России👍
Хочу выразить огромную благодарность замечательному гиду Мухаммеду, который организовал для нас замечательную индивидуальную экскурсию!! Нас было семья из 4, Мухамед читать дальше
очень грамотно и профессионально организовал для нас невероятную программу! Каир и пирамиды Гизы и Сфинкс (индивидуально). Мухаммад подобрал для нас программу как для своих гостей! Всех секретов раскрывать не стану, скажу лишь,что это была самая интересная экскурсия в моей жизни! И все это благодаря Мухаммеду! Гид создал для нас прекрасную атмосферу,в которой полностью нас погрузил в атмосферу Каира! И напоследок хочется сказать! Всем кто хочет провести свой отдых незабываемо,обращайтесь к Мухаммеду!
Было интересно и весело и взрослым, и детям! Ахмед не только отличный рассказчик, но и просто приятный в общении человек. Несмотря на приличную продолжительность время пролетело незаметно, очень всё понравилось, спасибо!
Великолепная экскурсия! Гид обладает огромнейшим багажом знаний, которым он с удовольствием делится с вами, как с близкими друзьями. Я обязательно рекомендую всем открыть Каир и его многоликость именно с Ахмедом!
