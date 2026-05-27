Почувствуйте себя первооткрывателями! Мы не просто посмотрим на камни — мы разгадаем секреты строительства и быта древних египтян.
Вы узнаете, как родилась идея пирамид в Саккаре, как она достигла совершенства в Гизе и как наследие Египта обрело новый дом в крупнейшем археологическом музее мира.
Описание экскурсии
8:00–8:30 — трансфер от отеля
9:30–11:30 — вы посетите некрополь Саккары и пирамиду Джосера, самую первую в мире
12:30–14:30 — пирамиды Гизы. Окажетесь у подножия пирамиды Хеопса, увидите загадочного Сфинкса и сделаете панорамные фото с тремя пирамидами в ряд
14:30–15:30 — обед (по желанию и согласованию)
15:30–17:30 — Большой Египетский музей. Осмотрите старинные статуи, парадную лестницу и современную экспозицию
17:30–18:00 — трансфер обратно в отель
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- В стоимость входят: трансфер от отеля и обратно, бутилированная вода и снэки (орехи, печенье) в течение дня, услуги профессионального русскоговорящего гида-египтолога
- Оплачиваются отдельно: вход на плато Гиза ~$15, вход в некрополь Саккара ~$10, вход в Большой Египетский музей ~$30, вход в пирамиду Хеопса (по желанию) ~$30, обед в ресторане с видом на пирамиды (по желанию) ~$15–25 с чел.
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 93 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
$100 за человека