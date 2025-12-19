Из Каира - в Новый музей, к пирамидам Гизы и цитадели Салах ад-Дина
Глубже понять древний и современный Египет через историю, культуру и архитектуру
В поездке вы почувствуете величие пирамид Гизы, энергию нового Египетского музея и военную мощь цитадели Салах ад-Дина.
Это не просто экскурсия, а путешествие, где каждая локация дополняет другую и помогает сформировать целостный взгляд на Египет.
Описание экскурсии
9:00 — встреча с гидом и отправление к пирамидам Гизы
9:30–12:30 — пирамиды Гизы и Большой Сфинкс
Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также таинственного Большого Сфинкса. Мы поговорим о том, как они связаны с мировоззрением древних египтян и их представлениями о загробной жизни. Это место даст вам ощущение величия древней цивилизации — отправную точку всей экскурсии.
12:30–13:00 — обед
13:00–15:00 — Большой Египетский музей (GEM)
Вы посетите самый современный музей Египта, где древность встречается с инновациями. Увидите предметы из гробницы Тутанхамона, монументальные статуи и интерактивные залы. Музей раскрывает внутренний мир Египта, его символы и культуру, что продолжает основную идею нашего путешествия — увидеть страну целостно и глубоко.
15:30–17:00 — цитадель Салах ад-Дина
Вы узнаете, почему эта цитадель стала символом военной мощи и духовной опоры города и как она отражает период исламской истории Египта. С этой точки открываются одни из лучших панорамных видов на Каир.
17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Toyota или аналогичной модели
Дополнительно оплачиваются билеты в музей — $32 за чел., билеты на пирамиды Гизы — около $17 за чел., билеты в цитадель — около $14 за чел., обед — по желанию
Билеты в музей продаются только онлайн. Мы можем купить их для вас, если у вас нет возможности
Оплата оставшейся части экскурсии возможна в долларах, евро или рублях через перевод на российский счёт
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Бебо — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 41 туриста
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.