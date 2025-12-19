В поездке вы почувствуете величие пирамид Гизы, энергию нового Египетского музея и военную мощь цитадели Салах ад-Дина. Это не просто экскурсия, а путешествие, где каждая локация дополняет другую и помогает сформировать целостный взгляд на Египет.

Описание экскурсии

9:00 — встреча с гидом и отправление к пирамидам Гизы

9:30–12:30 — пирамиды Гизы и Большой Сфинкс

Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также таинственного Большого Сфинкса. Мы поговорим о том, как они связаны с мировоззрением древних египтян и их представлениями о загробной жизни. Это место даст вам ощущение величия древней цивилизации — отправную точку всей экскурсии.

12:30–13:00 — обед

13:00–15:00 — Большой Египетский музей (GEM)

Вы посетите самый современный музей Египта, где древность встречается с инновациями. Увидите предметы из гробницы Тутанхамона, монументальные статуи и интерактивные залы. Музей раскрывает внутренний мир Египта, его символы и культуру, что продолжает основную идею нашего путешествия — увидеть страну целостно и глубоко.

15:30–17:00 — цитадель Салах ад-Дина

Вы узнаете, почему эта цитадель стала символом военной мощи и духовной опоры города и как она отражает период исламской истории Египта. С этой точки открываются одни из лучших панорамных видов на Каир.

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали