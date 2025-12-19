Мои заказы

Из Каира - в Новый музей, к пирамидам Гизы и цитадели Салах ад-Дина

Глубже понять древний и современный Египет через историю, культуру и архитектуру
В поездке вы почувствуете величие пирамид Гизы, энергию нового Египетского музея и военную мощь цитадели Салах ад-Дина.

Это не просто экскурсия, а путешествие, где каждая локация дополняет другую и помогает сформировать целостный взгляд на Египет.
Описание экскурсии

9:00 — встреча с гидом и отправление к пирамидам Гизы

9:30–12:30 — пирамиды Гизы и Большой Сфинкс

Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также таинственного Большого Сфинкса. Мы поговорим о том, как они связаны с мировоззрением древних египтян и их представлениями о загробной жизни. Это место даст вам ощущение величия древней цивилизации — отправную точку всей экскурсии.

12:30–13:00 — обед

13:00–15:00 — Большой Египетский музей (GEM)

Вы посетите самый современный музей Египта, где древность встречается с инновациями. Увидите предметы из гробницы Тутанхамона, монументальные статуи и интерактивные залы. Музей раскрывает внутренний мир Египта, его символы и культуру, что продолжает основную идею нашего путешествия — увидеть страну целостно и глубоко.

15:30–17:00 — цитадель Салах ад-Дина

Вы узнаете, почему эта цитадель стала символом военной мощи и духовной опоры города и как она отражает период исламской истории Египта. С этой точки открываются одни из лучших панорамных видов на Каир.

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota или аналогичной модели
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей — $32 за чел., билеты на пирамиды Гизы — около $17 за чел., билеты в цитадель — около $14 за чел., обед — по желанию
  • Билеты в музей продаются только онлайн. Мы можем купить их для вас, если у вас нет возможности
  • Оплата оставшейся части экскурсии возможна в долларах, евро или рублях через перевод на российский счёт
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бебо
Бебо — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 41 туриста
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.

