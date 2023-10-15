Все время туристы спрашивают, что у вас для детей, поэтому пришла идея организовать детскую экскурсию. Если хотите обрадовать ваших детей в Каире, хотите им представить что-то интересное, тогда вам сюда. Организуем вам наиболее интересные места, которые понравятся детям.
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:
- Фараонова деревня
- Дворец каср алманяль
- Каирская башня
- Прогулка по нилу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Забираем вас с места вашего пребывания в Каире или в Гизе. Вас сопровождает русскоязычный гид-историк с профильным образованием.
- Сначала посещаем дворец алманяль. Один из самых красивых дворцов 19 века. Роскошь этого дворца показывает высокий уровень жизни, в котором жили короли, хедивы, принцы египетской монархии с 18 века до второй половины 19 века. Очень красивый дворец. Много залов, мебели великолепные из разных стран мира. Приёмная, спальня, кровать 800 кг серебра, музей мумифицированных животных, мечеть, башня часов, большой сад, деревня из разных стран мира.
- Потом детей ждет незабываемая экскурсия по фараоновой деревне.
- Дети познакомятся с жизнью древних египтян. Увидят как построили пирамиды, как на полях работали, что было в своих домах, какая мебель, еда, увидят разные аспекты жизни древних египтян. На лодке экскурсия проводится.
- Потом поедем на остров алзамалик.
- Там находится самое высокое здание города каира 186 метров. Каирская башня, сверху открывается великолепный вид. В конце программы довезем вас в ресторан пообедать по желанию. Программа экскурсии завершается в вашем отеле.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного гида
- Услуги водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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