Я приезжала в Египет с большой группой, чтобы сходить в круиз по Нилу. В нашей программе Каир фигурировал только в объеме пирамид, музея и обзорной экскурсии по городу. А мне очень хотелось увидеть христианский квартал, погулять по старому Каиру, да и, в целом, узнать город «ближе». Для этой цели я и искала гида индивидуально.

С Шерифом мы заранее оговаривали все детали программы, чуть ее скорректировали, тк я была одна, но реальность, все равно, превзошла все мои ожидания.

Программа Колорит и контрасты Каира - это что-то с чем-то в моем случае… После групповой обзорной экскурсии, как я теперь понимаю, город мы не увидели вообще. И просто Слава Богу, что после круиза я осталась в Каире еще на день. Времени у меня было, конечно, ограничено, но мы успели посмотреть и старый новый Каир с замком барона Эмпена, и такие специфические места, как город мертвых, и те самые коптские церкви и старые христианские улицы, по которым, по преданиям, ходило Святое семейство, и, как вишенка на торте, была совершенно очаровательная прогулка по рынку Хан эль-Халили. Шериф максимально профессионален. Он давно работает в туристической сфере, знает все капризы туристов и обеспечит вам все 33 туристических удовольствия: от комфортабельного трансфера, до профессиональных фото в лучших ракурсах с лучших точек, расскажет о самой лучшей еде и покажет, где ее попробовать, если нужно - проконсультирует по шоппингу (мы лишь чуть коснулись этого вопроса, но мне на этот раз было идеально - программу минимум сделала с помощью Шерифа) и, что главное, просто мастерски проведет экскурсию - я только собиралась задуматься об увиденном или захотеть задать вопрос, как гид уже давал детали или комментарии к ранее сказанному). Удивительное мастерство подачи информации! Слушать и смотреть очень интересно! Деталей о городе и его истории Шериф знает массу, он очень эрудирован, подготовлен ну и опыт «на лицо». В общем, в компании Шерифа вы, действительно, познакомитесь с массой красок и контрастов Каира и, я уверена, влюбитесь в этот город так же, как я. Каир, на самом деле, невероятно колоритен. Я искренне благодарна Шерифу за то, что он мне этот колорит так профессионально и тонко показал. Мы посмотрели «жемчужины» города и побывали, кажется, там, куда, как будто, не ступала нога туриста))) В общем, я в «щенячьем» восторге. Меня устроило все: гид понял мой запрос, понял меня, у экскурсии был отличный, подходящий мне темп, программа - просто супер, плюс человеческие бонусы лично для меня в части гибкости и лояльности к моей ситуации и моим «хотелкам». А как еще и мне было вкусно!!!! Рекомендованный мне обед и место, где мы кушали - это тема на отдельный отзыв, пожалуй!) В общем, друзья, хотите получить удовольствие от экскурсии и «рассмотреть» город, тогда вам точно к Шерифу! Рекомендую гида и программу здесь и буду рекомендовать своим друзьям.

Желаю всем прекрасных путешествий, а Шерифу расширения клиентской базы, позитивных туристов и, надеюсь, до новых встреч;)))