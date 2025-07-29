Мои заказы

Дворец барона Эмпена – экскурсии в Каире

Найдено 5 экскурсий в категории «Дворец барона Эмпена» в Каире, цены от $140, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Колорит и контрасты Каира
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Колорит и контрасты Каира
Познакомиться с настоящим Каиром и реальной жизнью египтян
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$151 за всё до 2 чел.
Знакомьтесь, Каир
На машине
8 часов
-
30%
103 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды… ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$140$200 за всё до 5 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
На машине
8 часов
-
25%
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
$147$195 за всё до 3 чел.
Каир без стереотипов
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в повседневную жизнь Каира за один день
Приехав в Каир, вас встретит друг, который покажет самые яркие уголки города, расскажет истории и тайны, а также сделает атмосферные фото
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
Каир славится своими великолепными дворцами. Посетите Дворец Мухаммеда Али, Дворец барона Эмпейна и Дворец Абдин в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:30
21 сен в 09:30
$230 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    Колорит и контрасты Каира
    Каир — огромный, сложный мегаполис с многовековой историей и чтобы получилось составить правильное впечатление о нем, гид должен отвечать нескольким
    читать дальше

    критериям: быть местным, говорить по-русски, иметь задатки психолога (чтобы лучше понять, чего именно хочет турист) и уметь быстро перестраивать маршрут.

    Шериф — носитель всех перечисленных качеств, не просто гид, а напарник для всех ваших туристических задумок!

    День, проведенный в обществе Шерифа, — не просто экскурсия, это погружение в самобытный колорит непостижимого Каира и наилучшие впечатления!

    Очень рекомендую! ☝️

  • А
    Андрей
    28 июля 2025
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Довольно интересная экскурсия, по сути смотриш на то, что видел не раз в других странах, да красиво, но не более.
    читать дальше

    Но, все меняется когда есть рядом гид который описывает исторические и прочие события связанные с этим местом, без гида экскурсия бы прошла пресно и ни о чем, за что собственно я ему и благодарен, все пролетело быстро, в голове осталась чёткая картинка исторических событий связанных с увиденным.

  • V
    Valerii
    7 июля 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Прилетали с коллегами по работе в Каир и решили провести свободный день с Тимуром. Все очень понравилось: комфортабельный автомобиль с
    читать дальше

    водителем, продуманный маршрут, всесторонняя забота и внимание со стороны гида. Тимур настоящий профессионал: безупречные знания истории, тактичность, юмор, все было на высоте. При желании есть возможность скорректировать маршрут и добавить новые интересующие вас локации. От поездки только самые позитивные эмоции и воспоминания. Однозначно советую!

    Прилетали с коллегами по работе в Каир и решили провести свободный день с Тимуром. Все очень понравилось: комфортабельный автомобиль с водителем, продуманный маршрут, всесторонняя забота и внимание со стороны гида. Тимур настоящий профессионал: безупречные знания истории, тактичность, юмор, все было на высоте. При желании есть возможность скорректировать маршрут и добавить новые интересующие вас локации. От поездки только самые позитивные эмоции и воспоминания. Однозначно советую!
  • А
    Анна
    29 июня 2025
    Колорит и контрасты Каира
    Хочу сказать огромное спасибо! Всё прошло просто замечательно! Я осталась в полном восторге! Очень порадовало, что ко мне отнеслись с
    читать дальше

    вниманием и пониманием: учли все мои пожелания, показали не только то, что я хотела увидеть, но даже больше!
    Чувствуется профессионализм и искреннее желание помочь. Особенно приятно было, что Шериф помог с выбором подарков,я бы сама точно растерялась.
    Плюс получила кучу полезных советов, как вести себя на улицах Каира — это реально помогло чувствовать себя спокойнее и увереннее.
    Очень тёплое, человеческое общение, без формальностей, с душой. Спасибо ещё раз! 💛 Рекомендую от всей души!

  • Р
    Руслан
    24 июня 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Посещали с Тимуром пирамиды, коптский квартал. Тимур обладает хорошими знаниями, отвечает на все вопросы. Группа осталась довольна, все попросили номер Тимура для будущих поездок
    Посещали с Тимуром пирамиды, коптский квартал. Тимур обладает хорошими знаниями, отвечает на все вопросы. Группа осталась довольна, все попросили номер Тимура для будущих поездок
  • С
    Станислав
    11 мая 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Сегодня мы вернулись из экскурсии в Каире, и я решил поделиться своими впечатлениями. Мы отправились в путешествие всей семьей: двое
    читать дальше

    взрослых и двое детей (7 и 10 лет), и всем было невероятно интересно. Гид Тимур подстроил начало экскурсии под наше удобное время, что было очень приятно.

    Тимур оказался настоящим профессионалом — он подробно и увлекательно рассказывал о каждой достопримечательности, делая экскурсию по-настоящему живой и интересной. Мы посетили удивительные пирамиды Гизы и Сфинкса, а также старый музей Каира. Гид не только делился увлекательными фактами, но и помогал с покупкой билетов и организацией всего процесса, предоставляя дополнительное время на самостоятельный осмотр локаций.

    Одним из значительных плюсов было наличие водителя. Это позволило Тимуру сосредоточиться на нас и наших вопросах, что сделало экскурсию еще более комфортной.

    Кроме того, он заранее предупредил нас о местных мошенниках и схемах обмана туристов — за это ему отдельное спасибо! Эти советы действительно помогли нам избежать неприятностей в течение дня.

    В итоге все остались довольны и получили массу положительных эмоций, несмотря на жару в 40 градусов!

    С уверенностью рекомендую экскурсию с Тимуром всем, кто хочет увидеть удивительный Каир и его достопримечательности.

  • П
    Полина
    29 апреля 2025
    Каир без стереотипов
    Все понравилось, спасибо!
    Все понравилось, спасибо!
  • В
    Владимир
    24 апреля 2025
    Колорит и контрасты Каира
    Без гида в Каире нельзя! И мы очень рады, что выбрали именно Шерифа. Он прекрасно организовал экскурсию на хорошем авто
    читать дальше

    с кондиционером, составил оптимальный и удобный для нас маршрут, учел все пожелания, отвез на рынок и привел к «местным», где мы купили то, что хотели по ценам для местных, был невероятно терпелив и профессионален! Шериф - историк, с большим опытом работы, знающий гид и интересный рассказчик. Кроме того, очень честный и позитивный человек! Мы от души рекомендуем именно Шерифа.

    Без гида в Каире нельзя! И мы очень рады, что выбрали именно Шерифа. Он прекрасно организовал экскурсию на хорошем авто с кондиционером, составил оптимальный и удобный для нас маршрут, учел все пожелания, отвез на рынок и привел к «местным», где мы купили то, что хотели по ценам для местных, был невероятно терпелив и профессионален! Шериф - историк, с большим опытом работы, знающий гид и интересный рассказчик. Кроме того, очень честный и позитивный человек! Мы от души рекомендуем именно Шерифа.
  • Г
    Григорьев
    10 апреля 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Тимур отличный гид, рассказал обо всем, что мы спросили и не спрашивали, отлично говорит на русском) Были в пирамидах, национальном
    читать дальше

    музее и Старом Каире, в целом, нам все понравилось, много узнали не только про историю Египта, но и про его реалии сегодня. За нами приехали в отель (жили недалеко от пирамид), так же обратно привезли в отель, тачка с кондером слава богу, в общем если вы впервые в Каире, я думаю, останетесь довольны. Тимур даже купил нам сразу билеты на все локации, которые обговаривали, спасибо)

    Тимур отличный гид, рассказал обо всем, что мы спросили и не спрашивали, отлично говорит на русском)
  • А
    Алина
    26 января 2025
    Колорит и контрасты Каира
    Дорогие путешественники, с каким же удовольствием я пишу отзыв!
    Этот день с Шерифом в Каире, пожалуй, был одним из лучших моих
    читать дальше

    путешествий ^__^
    Я приезжала в Египет с большой группой, чтобы сходить в круиз по Нилу. В нашей программе Каир фигурировал только в объеме пирамид, музея и обзорной экскурсии по городу. А мне очень хотелось увидеть христианский квартал, погулять по старому Каиру, да и, в целом, узнать город «ближе». Для этой цели я и искала гида индивидуально.
    С Шерифом мы заранее оговаривали все детали программы, чуть ее скорректировали, тк я была одна, но реальность, все равно, превзошла все мои ожидания.
    Программа Колорит и контрасты Каира - это что-то с чем-то в моем случае… После групповой обзорной экскурсии, как я теперь понимаю, город мы не увидели вообще. И просто Слава Богу, что после круиза я осталась в Каире еще на день. Времени у меня было, конечно, ограничено, но мы успели посмотреть и старый новый Каир с замком барона Эмпена, и такие специфические места, как город мертвых, и те самые коптские церкви и старые христианские улицы, по которым, по преданиям, ходило Святое семейство, и, как вишенка на торте, была совершенно очаровательная прогулка по рынку Хан эль-Халили. Шериф максимально профессионален. Он давно работает в туристической сфере, знает все капризы туристов и обеспечит вам все 33 туристических удовольствия: от комфортабельного трансфера, до профессиональных фото в лучших ракурсах с лучших точек, расскажет о самой лучшей еде и покажет, где ее попробовать, если нужно - проконсультирует по шоппингу (мы лишь чуть коснулись этого вопроса, но мне на этот раз было идеально - программу минимум сделала с помощью Шерифа) и, что главное, просто мастерски проведет экскурсию - я только собиралась задуматься об увиденном или захотеть задать вопрос, как гид уже давал детали или комментарии к ранее сказанному). Удивительное мастерство подачи информации! Слушать и смотреть очень интересно! Деталей о городе и его истории Шериф знает массу, он очень эрудирован, подготовлен ну и опыт «на лицо». В общем, в компании Шерифа вы, действительно, познакомитесь с массой красок и контрастов Каира и, я уверена, влюбитесь в этот город так же, как я. Каир, на самом деле, невероятно колоритен. Я искренне благодарна Шерифу за то, что он мне этот колорит так профессионально и тонко показал. Мы посмотрели «жемчужины» города и побывали, кажется, там, куда, как будто, не ступала нога туриста))) В общем, я в «щенячьем» восторге. Меня устроило все: гид понял мой запрос, понял меня, у экскурсии был отличный, подходящий мне темп, программа - просто супер, плюс человеческие бонусы лично для меня в части гибкости и лояльности к моей ситуации и моим «хотелкам». А как еще и мне было вкусно!!!! Рекомендованный мне обед и место, где мы кушали - это тема на отдельный отзыв, пожалуй!) В общем, друзья, хотите получить удовольствие от экскурсии и «рассмотреть» город, тогда вам точно к Шерифу! Рекомендую гида и программу здесь и буду рекомендовать своим друзьям.
    Желаю всем прекрасных путешествий, а Шерифу расширения клиентской базы, позитивных туристов и, надеюсь, до новых встреч;)))

    Дорогие путешественники, с каким же удовольствием я пишу отзыв!Дорогие путешественники, с каким же удовольствием я пишу отзыв!Дорогие путешественники, с каким же удовольствием я пишу отзыв!Дорогие путешественники, с каким же удовольствием я пишу отзыв!Дорогие путешественники, с каким же удовольствием я пишу отзыв!Дорогие путешественники, с каким же удовольствием я пишу отзыв!
  • O
    Olga
    3 января 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня был День Рождения! Были
    читать дальше

    учтены все мои пожелания и маленькие мечты! Каир -необычный город. Это надо понимать… Но мы полностью удовлетворили все свои желания и планы! Старый город, рынок, мечети, коптский квартал, пирамиды, GEM музей! Все это вошло в саквояж воспоминаний нашей семьи! Тамер, спасибо 🙏🏻

    Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня был День Рождения! Были учтены все мои пожелания и маленькие мечты! Каир -необычный город. Это надо понимать… Но мы полностью удовлетворили все свои желания и планы! Старый город, рынок, мечети, коптский квартал, пирамиды, GEM музей! Все это вошло в саквояж воспоминаний нашей семьи! Тамер, спасибо 🙏🏻
  • Е
    Евгений
    2 января 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Гид Тимур просто бомба! Лучший. Кладезь знаний, куча шуток, экскурсия прошла весело, не заметили как закат уже:) Очень грамотно был составлен маршрут по самым интересным местам Каира. Кстати, везде прошли мимо очередей, Тимур - местная знаменитость! Довольны как слоны
  • А
    Анастасия
    1 января 2025
    Колорит и контрасты Каира
    Очень понравилась экскурсия с Шерифом. Эрудированный гид, который отвечал не все наши вопросы. Экскурсия спланирована очень удачно, многое посмотрели и узнали.
  • М
    Максим
    11 ноября 2024
    Знакомьтесь, Каир
    Ахмед, отличный рассказчик. Очень много нового узнал для себя. Он знал как обойти толпы людей и большинство очередей. Все мои пожелания были учтены и исполнены. Горячо рекомендую!
  • Е
    Евгений
    11 ноября 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Все было отлично. Еще и после экскурсии отвезли в аэропорт за 10 долларов.
  • С
    Сабина
    10 ноября 2024
    Каир без стереотипов
    Большое спасибо гиду Ясеру за прекрасное время, проведённое на экскурсии! Доброжелательная обстановка, приятная, насыщенная подача материала. Рекомендую 👍🏽
  • V
    Vladimir
    10 ноября 2024
    Знакомьтесь, Каир
    Большое спасибо за очень интересную экскурсию!! А главное за ваше время, ваши знания и профессионализм!!! Мне все понравилось!! Рекомендую всем.
    🙏🙏
    شكراً جزيلاً
  • D
    Daniel
    28 июля 2024
    Каир без стереотипов
    Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую историю и культуру. Гид
    читать дальше

    был великолепен: он не только предоставил массу интересной информации, но и делал это с энтузиазмом и увлечением. Ночное освещение придавало достопримечательностям особую магию, делая их ещё более впечатляющими. Особое удовольствие доставила прогулка по базару, где мы смогли ощутить атмосферу настоящего Каира. Рекомендую этот тур всем, кто хочет увидеть город с другой стороны и получить яркие впечатления.

    Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую историю и культуру. Гид был великолепен: он не только предоставил массу интересной информации, но и делал это с энтузиазмом и увлечением. Ночное освещение придавало достопримечательностям особую магию, делая их ещё более впечатляющими. Особое удовольствие доставила прогулка по базару, где мы смогли ощутить атмосферу настоящего Каира. Рекомендую этот тур всем, кто хочет увидеть город с другой стороны и получить яркие впечатления.
  • А
    Алина
    20 июля 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Спасибо большое Джихан за проведенный день вместе, это лучшая экскурсия, какая только может быть по Каиру.
    В самое сердце ♥️♥️♥️
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Знакомьтесь, Каир
    Спасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты во все интересующие места (у нас были только наличные), прокатил по Нилу!
    Спасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты во все интересующие места (у нас были только наличные), прокатил по Нилу!

