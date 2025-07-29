Индивидуальная
до 2 чел.
Колорит и контрасты Каира
Познакомиться с настоящим Каиром и реальной жизнью египтян
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$151 за всё до 2 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды… ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$140
$200 за всё до 5 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
$147
$195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в повседневную жизнь Каира за один день
Приехав в Каир, вас встретит друг, который покажет самые яркие уголки города, расскажет истории и тайны, а также сделает атмосферные фото
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
Каир славится своими великолепными дворцами. Посетите Дворец Мухаммеда Али, Дворец барона Эмпейна и Дворец Абдин в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:30
21 сен в 09:30
$230 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 июля 2025Каир — огромный, сложный мегаполис с многовековой историей и чтобы получилось составить правильное впечатление о нем, гид должен отвечать нескольким
- ААндрей28 июля 2025Довольно интересная экскурсия, по сути смотриш на то, что видел не раз в других странах, да красиво, но не более.
- VValerii7 июля 2025Прилетали с коллегами по работе в Каир и решили провести свободный день с Тимуром. Все очень понравилось: комфортабельный автомобиль с
- ААнна29 июня 2025Хочу сказать огромное спасибо! Всё прошло просто замечательно! Я осталась в полном восторге! Очень порадовало, что ко мне отнеслись с
- РРуслан24 июня 2025Посещали с Тимуром пирамиды, коптский квартал. Тимур обладает хорошими знаниями, отвечает на все вопросы. Группа осталась довольна, все попросили номер Тимура для будущих поездок
- ССтанислав11 мая 2025Сегодня мы вернулись из экскурсии в Каире, и я решил поделиться своими впечатлениями. Мы отправились в путешествие всей семьей: двое
- ППолина29 апреля 2025Все понравилось, спасибо!
- ВВладимир24 апреля 2025Без гида в Каире нельзя! И мы очень рады, что выбрали именно Шерифа. Он прекрасно организовал экскурсию на хорошем авто
- ГГригорьев10 апреля 2025Тимур отличный гид, рассказал обо всем, что мы спросили и не спрашивали, отлично говорит на русском) Были в пирамидах, национальном
- ААлина26 января 2025Дорогие путешественники, с каким же удовольствием я пишу отзыв!
Этот день с Шерифом в Каире, пожалуй, был одним из лучших моих
- OOlga3 января 2025Мы впервые в Каире! Тамер- прекрасный гид! ОЧЕНЬ хорошо говорит по-русски! В день экскурсии у меня был День Рождения! Были
- ЕЕвгений2 января 2025Гид Тимур просто бомба! Лучший. Кладезь знаний, куча шуток, экскурсия прошла весело, не заметили как закат уже:) Очень грамотно был составлен маршрут по самым интересным местам Каира. Кстати, везде прошли мимо очередей, Тимур - местная знаменитость! Довольны как слоны
- ААнастасия1 января 2025Очень понравилась экскурсия с Шерифом. Эрудированный гид, который отвечал не все наши вопросы. Экскурсия спланирована очень удачно, многое посмотрели и узнали.
- ММаксим11 ноября 2024Ахмед, отличный рассказчик. Очень много нового узнал для себя. Он знал как обойти толпы людей и большинство очередей. Все мои пожелания были учтены и исполнены. Горячо рекомендую!
- ЕЕвгений11 ноября 2024Все было отлично. Еще и после экскурсии отвезли в аэропорт за 10 долларов.
- ССабина10 ноября 2024Большое спасибо гиду Ясеру за прекрасное время, проведённое на экскурсии! Доброжелательная обстановка, приятная, насыщенная подача материала. Рекомендую 👍🏽
- VVladimir10 ноября 2024Большое спасибо за очень интересную экскурсию!! А главное за ваше время, ваши знания и профессионализм!!! Мне все понравилось!! Рекомендую всем.
🙏🙏
شكراً جزيلاً
- DDaniel28 июля 2024Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую историю и культуру. Гид
- ААлина20 июля 2024Спасибо большое Джихан за проведенный день вместе, это лучшая экскурсия, какая только может быть по Каиру.
В самое сердце ♥️♥️♥️
- ССветлана10 мая 2024Спасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты во все интересующие места (у нас были только наличные), прокатил по Нилу!
