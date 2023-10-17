Посетить Музей египетской цивилизации, цитадель Саладина, Каир трёх религий и парк Аль-Азхар
В Музее цивилизации вы погрузитесь в историю Древнего Египта, осматривая артефакты и экспозиции.
В крепости Саладина поговорим об исламском Египте, изучим средневековую цитадель и полюбуемся панорамами города. Также вы рассмотрите древнюю мечеть, христианский собор и узнаете о еврейском наследии Каира. А в конце насладитесь аутентичной атмосферой парка и отведаете традиционные блюда.
В крепости Саладина поговорим об исламском Египте, изучим средневековую цитадель и полюбуемся панорамами города. Также вы рассмотрите древнюю мечеть, христианский собор и узнаете о еврейском наследии Каира. А в конце насладитесь аутентичной атмосферой парка и отведаете традиционные блюда.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
План путешествия
- 09:00 — встреча в отеле и отправление к Музею цивилизации. Расскажем о великом египетском наследии и исследуем коллекцию музея, включая мумии фараонов.
- 11:00 — крепость Саладина. Поднимемся на фортификационное сооружение и насладимся сказочным видом на город.
- 13:00 — осматриваем снаружи изнутри храмы старого коптского периода, а также посещаем синагогу Бена-Эзра, где в 19 веке обнаружили культовый архив средневековой еврейской истории.
- 16:00 — завершение экскурсии в парке Аль-Азхар — в одном из местных заведений вы сможете пообедать блюдами национальной кухни.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на индивидуальном минивэне 2023 года с кондиционером и сопровождение профессионального русскоговорящего гида.
- Дополнительные расходы: входные билеты, обед в парке Аль-Азхар и личные траты.
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, головной убор, удобную обувь для прогулок, камеру, воду и наличные деньги.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 255 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться нашими знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
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