Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых

Посетить Музей египетской цивилизации, цитадель Саладина, Каир трёх религий и парк Аль-Азхар

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В Музее цивилизации вы погрузитесь в историю Древнего Египта, осматривая артефакты и экспозиции.

В крепости Саладина поговорим об исламском Египте, изучим средневековую цитадель и полюбуемся панорамами города. Также вы рассмотрите древнюю мечеть, христианский собор и узнаете о еврейском наследии Каира. А в конце насладитесь аутентичной атмосферой парка и отведаете традиционные блюда.
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

План путешествия

  • 09:00 — встреча в отеле и отправление к Музею цивилизации. Расскажем о великом египетском наследии и исследуем коллекцию музея, включая мумии фараонов.
  • 11:00 — крепость Саладина. Поднимемся на фортификационное сооружение и насладимся сказочным видом на город.
  • 13:00 — осматриваем снаружи изнутри храмы старого коптского периода, а также посещаем синагогу Бена-Эзра, где в 19 веке обнаружили культовый архив средневековой еврейской истории.
  • 16:00 — завершение экскурсии в парке Аль-Азхар — в одном из местных заведений вы сможете пообедать блюдами национальной кухни.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на индивидуальном минивэне 2023 года с кондиционером и сопровождение профессионального русскоговорящего гида.
  • Дополнительные расходы: входные билеты, обед в парке Аль-Азхар и личные траты.
  • Что взять с собой: солнцезащитные очки, головной убор, удобную обувь для прогулок, камеру, воду и наличные деньги.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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