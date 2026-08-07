Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в историю Древнего Египта и средневековья, посетив Музей цивилизации и крепость Саладина.
Вас ждет знакомство с исламским наследием, древними храмами, христианским собором и еврейской синагогой.
Завершите ваше путешествие в парке Аль-Азхар, где сможете насладиться традиционными блюдами местной кухни.
Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, предоставляя уникальный взгляд на многообразие культурного наследия Каира
Вас ждет знакомство с исламским наследием, древними храмами, христианским собором и еврейской синагогой.
Завершите ваше путешествие в парке Аль-Азхар, где сможете насладиться традиционными блюдами местной кухни.
Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, предоставляя уникальный взгляд на многообразие культурного наследия Каира
6 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Погружение в историю Древнего Египта
- 🏰 Уникальные виды из крепости Саладина
- 🕌 Посещение древних храмов и синагоги
- 🍽️ Дегустация традиционных блюд
- 🗺️ Индивидуальный маршрут с гидом
- 🚐 Комфортный трансфер на минивэне
Что можно увидеть
- Музей цивилизации
- Крепость Саладина
- Мечеть
- Христианский собор
- Синагога Бена-Эзра
- Парк Аль-Азхар
Описание экскурсии
План путешествия
- 09:00 — встреча в отеле и отправление к Музею цивилизации. Расскажем о великом египетском наследии и исследуем коллекцию музея, включая мумии фараонов.
- 11:00 — крепость Саладина. Поднимемся на фортификационное сооружение и насладимся сказочным видом на город.
- 13:00 — осматриваем снаружи и изнутри храмы старого коптского периода, а также посещаем синагогу Бена-Эзра, где в 19 веке обнаружили культовый архив средневековой еврейской истории.
- 16:00 — завершение экскурсии в парке Аль-Азхар — в одном из местных заведений вы сможете пообедать блюдами национальной кухни.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на индивидуальном минивэне 2023 года с кондиционером и сопровождение профессионального русскоговорящего гида.
- Дополнительные расходы: входные билеты, обед в парке Аль-Азхар и личные траты.
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, головной убор, удобную обувь для прогулок, камеру, воду и наличные деньги.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
Входит в следующие категории Каира
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