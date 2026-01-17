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Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе

Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Экскурсия полностью посвящена знакомству с памятниками Древнего Египта.

Гид проведёт вас по Каирскому музею, где находятся крупнейшие коллекции артефактов древнеегипетского искусства.

В Гизе вы услышите академические и альтернативные версии о создании пирамид,
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осмотрите Большого сфинкса и посетите храм мумификации. Программа не включает посещение фабрик и магазинов, только исторические и культурные объекты. В стоимость включены трансфер, услуги водителя и гида, разрешение на посещение объектов. Дополнительные расходы: билеты в Гизе и Каирский музей, обед и прогулка по Нилу. По запросу возможен трансфер из аэропорта

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные артефакты Древнего Египта
  • 🗿 Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микриноса
  • 🦁 Большой сфинкс и храм мумификации
  • 🚐 Комфортабельный трансфер и гид
  • 📜 Альтернативные версии создания пирамид
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе

Что можно увидеть

  • Каирский музей
  • Пирамиды Хеопса
  • Пирамиды Хефрена
  • Пирамиды Микриноса
  • Большой сфинкс
  • Храм мумификации

Описание экскурсии

Каирский музей

В двухэтажном здании перед вами предстанут оригинальные артефакты Древнего мира: статуи знаменитых фараонов и богов, саркофаги, сокровища Тутанхамона и мумии. Гид познакомит вас с главными древнеегипетскими эпохами и через экспонаты погрузит во времена существования одной из самых загадочных в мире цивилизаций.

Далее по желанию группы можно будет отправиться на прогулку по Нилу, а после заедем в ресторан пообедать.

Легенды Гизы

Во второй части программы вы побываете в Гизе, где находятся культовые шедевры Древнего Египта: пирамиды Хеопса, Хефрена, Микриноса и Большой сфинкс. Зачем и как они были построены? Только ли для гробниц создавались пирамиды?

Вы узнаете самые интересные гипотезы, как официальные, так и альтернативные. Увидите, что самая популярная версия строительства пирамид — нереальная. Разберётесь в истинном возрасте сфинкса. Посетите гранитный храм мумификации. И после экскурсии станете смотреть на наследие Древнего Египта более обширным взглядом.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги водителя, сопровождение гида, разрешение на посещение объектов
  • Дополнительные расходы: билеты в Гизе — $17 с человека, Каирский музей — $15, обед, прогулка по Нилу — $40 за лодку (стоимость будет разделена на количество людей в вашей группе)
  • По запросу мы можем организовать трансфер из аэропорта туда и обратно — $38 за группу
  • Позаботьтесь об удобной обуви, закрытой одежде и головном уборе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$90
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1477 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ольга
Я приехала в Каир как самостоятельный путешественник, и искала экскурсии на пирамиды Гизы. Приехала я в несезон, сразу по окончании январских праздников, и поэтому у местных гидов с Трипстера не
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набирались группы.

Когда я написала Имаду, он сразу же ответил, сообщил, что группы нет, но он может сделать мне индивидуальный тур. Важно, что предоплата не списалась до того, как мы обсудили все детали в переписке. Это важно, тк другой гид списал с меня предоплату, и только после этого сказал, что не сможет провести мне экскурсию по обозначенной на сайте цене. Очень благодарна Импду за прозрачность в финансовых договоренностях.

Мы договорились поехать на следующий день в Гизу, к пирамидам.
Изначально планировали заехать ещё и в Новый египетский музей. Я до последнего не могла определиться, тк не понимала, сколько времени нужно на пирамиды без спешки. Спасибо Имаду за готовность адаптироваться и за гибкость. Мы решили на месте, что лучше уделим больше времени пирамидам и сфинксу, а музей я посещу потом сама.

Я люблю ходить и исследовать, и Имад сразу же это понял, и мы замечательно провели день. Доехали до пирамид на машине Имада, далее пересели на автобус (правило территории, на которой расположены пирамиды- это как заповедник, по территории можно передвигаться только на специальном автобусе). Максимально прогулялись пешком, обойдя одну из пирамид. На территории есть погонщики верблюдов, им разрешают там находиться и катать туристов. Имад помог организовать мне катание на верблюде. Очень интересный опыт, хоть и звучит как что-то попсовое.

Имад много знает, хорошо говорит по-русски, интересно рассказывает. Я много запомнила, это значит, что рассказ был действительно интересный. Не сухой урок истории)

Для индивидуальных туристов Имад иногда работает и водителем, и гидом в одном лице. Но обычно, в группах, работает два человека. У Имада свое тревел агентство, иногда он ведет экскурсию сам, иногда его коллеги.

Я сейчас пишу этот отзыв из Луксора. У меня тут всё пошло не по плану, и Имад помог мне организовать экскурсию по знаковым местам день в день. Он меньше чем за час нашел мне гида с водителем в Луксоре. Большое спасибо Имаду за оперативность. Но он просит так не делать по возможности и все же обращаться заранее)

Ещё один неоценимый навык Имада и его луксорского коллеги (тоже Имада) - делать классные фотки! Очень внимательно подходит к этой части путешествия:)

Я в Египте первый раз, и очень довольна, что получила хорошее впечатление от созерцания местных красот. Имад и Имад, спасибо! Очень приятно иметь с вами дело.

Я приехала в Каир как самостоятельный путешественник, и искала экскурсии на пирамиды Гизы. Приехала я в
Я приехала в Каир как самостоятельный путешественник, и искала экскурсии на пирамиды Гизы. Приехала я в
Я приехала в Каир как самостоятельный путешественник, и искала экскурсии на пирамиды Гизы. Приехала я в
Я приехала в Каир как самостоятельный путешественник, и искала экскурсии на пирамиды Гизы. Приехала я в
Я приехала в Каир как самостоятельный путешественник, и искала экскурсии на пирамиды Гизы. Приехала я в
Я приехала в Каир как самостоятельный путешественник, и искала экскурсии на пирамиды Гизы. Приехала я в
Я приехала в Каир как самостоятельный путешественник, и искала экскурсии на пирамиды Гизы. Приехала я в
Я приехала в Каир как самостоятельный путешественник, и искала экскурсии на пирамиды Гизы. Приехала я в+2
Я приехала в Каир как самостоятельный путешественник, и искала экскурсии на пирамиды Гизы. Приехала я в
Я приехала в Каир как самостоятельный путешественник, и искала экскурсии на пирамиды Гизы. Приехала я в
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Антон
Отличный гид. С высшим специальным образованием (египтолог). Сын профессора.
Отличный гид. С высшим специальным образованием (египтолог). Сын профессора.
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А
Ездили на индивидуальную экскурсию 20.08.2024.

Мы с супругом не любим толпы, массовые экскурсии, которые не позволяют проникнуться в глубину истории и лишают свободы передвижения. Поэтому наш выбор пал на индивидуальную экскурсию
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с нотками свободы и интересного контента.

Отдыхая в Шарм-Эль-Шейхе, мы самостоятельно купили авиабилеты до Каира, с желанием посетить Пирамиды Гизы, музеи и что-то еще историческое.

Дальше следовало выбрать гида, который нам все это покажет и расскажет. Наш выбор пал на Имада, так как у него были очень хорошие отзывы на сайте, а стаж работы в этой области - 20 лет. И теперь мы понимаем, почему это так. Ни на одну секунду не пожалели, что выбрали именно Имада. Покупкой билетов до Каира - закончились наши заботы. Он самостоятельно разработал для нас программу мероприятий (причем в нескольких вариациях). Организовал трансфер из аэропорта на комфортабельном автомобиле (да что уж там, не только организовал - а сам пришел к выходу из аэропорта и встретил). Настолько доброжелательного, открытого, радушного и с глубокими знаниями гида встретишь редко.

Пока мы ехали до Гизы - Имад рассказал нам (насколько это возможно) историю всех районов Каира, каждого исторического здания, которое попадалось нам на пути (а мы проезжали через весь город), подпитывая свои рассказы интересными фактами, своими наблюдениями, мифическими теориями. Не обошлась эта поездка и без добрых, приятных, непринужденных разговоров о жизни в Египте.

Дальше Гиза, Пирамиды, Сфинкс - не буду вдаваться в детали. Но экскурсия была потрясающая. Сколько нового мы узнали! Сколько интересного. При этом Имад во время экскурсии дает не только всем известную информацию из учебников, но и подкрепляет ее теориями, личными наблюдениями, новыми фактами (видно, что человек живет своим делом). Кроме того, стоит отметить, что Имад знает ракурсы, с которых получатся хорошие фотографии - и сам предлагает вам сфотографироваться, исходя из ваших предпочтений помогает выбрать маршрут экскурсий.

Также, хотелось бы отметить высокие человеческие качества Имада. В некоторых терминалах оплаты (на входах в музеи, к пирамидам) у нас не работала банковская карта, без сомнений и лишних слов - Имад сам платил за нас из собственных личных денежных средств, исключительно на доверии. А когда он сам заходил в какой-либо магазин - всегда выходил с бутылочкой воды для нас и вкусными вафельками. Приятность в мелочах. Никогда не требовал с нас лишних денег.

Дальше посещение музеев Каира - все четко, грамотно (в плане организации посещения) + исторически познавательно, идейно. Мы остались всецело довольны. Отмечу только одно, что Имад не только водит Вас по экспонатам и заваливает Вас информацией, но и всегда дает перерывы, чтобы предоставить Вам время для фотографий и свободного посещения.

После этого силы потихоньку нас покидали, мы уже не готовы были впитывать исторический экскурс, но до обратного самолета еще оставалось достаточно свободного времени, хотелось уже перекусить - Имад отвез нас на обед в ресторан с потрясающим видом на Нил.

После Имад организовал трансфер до аэропорта, и убедившись, что мы зашли внутрь - с улыбкой попрощался с нами.

Это были замечательные экскурсии, оставившие в нашей памяти массу воспоминаний. При этом, стоить отметь, что прайс - вообще не высок. То, что ты получаешь за такие деньги - точно сопоставимо, и даже в несколько раз больше. Имад, спасибо Вам огромное! Рады знакомству с Вами и безмерно благодарны! Осталось еще многое посмотреть в Египте, в следующий раз - с Вами! Дмитрий и Анна!

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