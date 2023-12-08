Программа всецело посвящена знакомству с памятниками — мы не будем тратить время на фабрики, заводы и магазины. Наш гид проведёт для вас экскурсию по музею, где находится крупнейшее хранилище предметов древнеегипетского искусства. А в Гизе вы услышите академические и альтернативные версии о создании пирамид, осмотрите Большого сфинкса и посетите храм мумификации.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Каирский музей

В двухэтажном здании перед вами предстанут оригинальные артефакты Древнего мира: статуи знаменитых фараонов и богов, саркофаги, сокровища Тутанхамона и мумии. Гид познакомит вас с главными древнеегипетскими эпохами и через экспонаты погрузит во времена существования одной из самых загадочных в мире цивилизаций

Далее по желанию группы можно будет отправиться на прогулку по Нилу, а после заедем в ресторан пообедать.

Легенды Гизы

Во второй части программы вы побываете в Гизе, где находятся культовые шедевры Древнего Египта: пирамиды Хеопса, Хефрена, Микриноса и Большой сфинкс. Зачем и как они были построены? Только ли для гробниц создавались пирамиды?

Вы узнаете самые интересные гипотезы, как официальные, так и альтернативные. Увидите, что самая популярная версия строительства пирамид — нереальная. Разберётесь в истинном возрасте сфинкса. Посетите гранитный храм мумификации. И после экскурсии станете смотреть на наследие Древнего Египта более обширным взглядом.

Организационные детали