Гид проведёт вас по Каирскому музею, где находятся крупнейшие коллекции артефактов древнеегипетского искусства.
В Гизе вы услышите академические и альтернативные версии о создании пирамид,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные артефакты Древнего Египта
- 🗿 Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микриноса
- 🦁 Большой сфинкс и храм мумификации
- 🚐 Комфортабельный трансфер и гид
- 📜 Альтернативные версии создания пирамид
Что можно увидеть
- Каирский музей
- Пирамиды Хеопса
- Пирамиды Хефрена
- Пирамиды Микриноса
- Большой сфинкс
- Храм мумификации
Описание экскурсии
Каирский музей
В двухэтажном здании перед вами предстанут оригинальные артефакты Древнего мира: статуи знаменитых фараонов и богов, саркофаги, сокровища Тутанхамона и мумии. Гид познакомит вас с главными древнеегипетскими эпохами и через экспонаты погрузит во времена существования одной из самых загадочных в мире цивилизаций.
Далее по желанию группы можно будет отправиться на прогулку по Нилу, а после заедем в ресторан пообедать.
Легенды Гизы
Во второй части программы вы побываете в Гизе, где находятся культовые шедевры Древнего Египта: пирамиды Хеопса, Хефрена, Микриноса и Большой сфинкс. Зачем и как они были построены? Только ли для гробниц создавались пирамиды?
Вы узнаете самые интересные гипотезы, как официальные, так и альтернативные. Увидите, что самая популярная версия строительства пирамид — нереальная. Разберётесь в истинном возрасте сфинкса. Посетите гранитный храм мумификации. И после экскурсии станете смотреть на наследие Древнего Египта более обширным взглядом.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги водителя, сопровождение гида, разрешение на посещение объектов
- Дополнительные расходы: билеты в Гизе — $17 с человека, Каирский музей — $15, обед, прогулка по Нилу — $40 за лодку (стоимость будет разделена на количество людей в вашей группе)
- По запросу мы можем организовать трансфер из аэропорта туда и обратно — $38 за группу
- Позаботьтесь об удобной обуви, закрытой одежде и головном уборе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$90
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы с супругом не любим толпы, массовые экскурсии, которые не позволяют проникнуться в глубину истории и лишают свободы передвижения. Поэтому наш выбор пал на индивидуальную экскурсию