Познакомиться с главными историческими объектами в путешествии на комфортабельном микроавтобусе
Наш гид проведёт для вас экскурсию по музею, где находится крупнейшее хранилище предметов древнеегипетского искусства.
А в Гизе вы услышите академические и альтернативные версии о создании пирамид, осмотрите Большого сфинкса и посетите храм мумификации.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€32
Описание
Что вас ожидает
Каирский музей
В двухэтажном здании перед вами предстанут оригинальные артефакты Древнего мира: статуи знаменитых фараонов и богов, саркофаги, сокровища Тутанхамона и мумии. Гид познакомит вас с главными древнеегипетскими эпохами и через экспонаты погрузит во времена существования одной из самых загадочных в мире цивилизаций
Далее по желанию группы можно будет отправиться на прогулку по Нилу, а после заедем в ресторан пообедать.
Легенды Гизы
Во второй части программы вы побываете в Гизе, где находятся культовые шедевры Древнего Египта: пирамиды Хеопса, Хефрена, Микриноса и Большой сфинкс. Зачем и как они были построены? Только ли для гробниц создавались пирамиды?
Вы узнаете самые интересные гипотезы, как официальные, так и альтернативные. Увидите, что самая популярная версия строительства пирамид — нереальная. Разберётесь в истинном возрасте сфинкса. Посетите гранитный храм мумификации. И после экскурсии станете смотреть на наследие Древнего Египта более обширным взглядом.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги водителя, сопровождение гида, разрешение на посещение объектов
- Дополнительные расходы: билеты в Гизе — $17 с человека, Каирский музей — 15$, обед, прогулка по Нилу — $40 за лодку (стоимость будет разделена на количество людей в вашей группе)
- По запросу мы можем организовать трансфер из аэропорта туда и назад — 35 € за группу
- Позаботьтесь об удобной обуви, закрытой одежде и головном уборе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.