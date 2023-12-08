Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе

Групповая экскурсия в Каире

Познакомиться с главными историческими объектами в путешествии на комфортабельном микроавтобусе

Программа всецело посвящена знакомству с памятниками — мы не будем тратить время на фабрики, заводы и магазины.

Наш гид проведёт для вас экскурсию по музею, где находится крупнейшее хранилище предметов древнеегипетского искусства.

А в Гизе вы услышите академические и альтернативные версии о создании пирамид, осмотрите Большого сфинкса и посетите храм мумификации.
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
Ближайшие даты:
8
дек
9
дек
12
дек
15
дек
16
дек
19
дек
22
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€32
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Каирский музей

В двухэтажном здании перед вами предстанут оригинальные артефакты Древнего мира: статуи знаменитых фараонов и богов, саркофаги, сокровища Тутанхамона и мумии. Гид познакомит вас с главными древнеегипетскими эпохами и через экспонаты погрузит во времена существования одной из самых загадочных в мире цивилизаций

Далее по желанию группы можно будет отправиться на прогулку по Нилу, а после заедем в ресторан пообедать.

Легенды Гизы

Во второй части программы вы побываете в Гизе, где находятся культовые шедевры Древнего Египта: пирамиды Хеопса, Хефрена, Микриноса и Большой сфинкс. Зачем и как они были построены? Только ли для гробниц создавались пирамиды?

Вы узнаете самые интересные гипотезы, как официальные, так и альтернативные. Увидите, что самая популярная версия строительства пирамид — нереальная. Разберётесь в истинном возрасте сфинкса. Посетите гранитный храм мумификации. И после экскурсии станете смотреть на наследие Древнего Египта более обширным взглядом.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги водителя, сопровождение гида, разрешение на посещение объектов
  • Дополнительные расходы: билеты в Гизе — $17 с человека, Каирский музей — 15$, обед, прогулка по Нилу — $40 за лодку (стоимость будет разделена на количество людей в вашей группе)
  • По запросу мы можем организовать трансфер из аэропорта туда и назад — 35 € за группу
  • Позаботьтесь об удобной обуви, закрытой одежде и головном уборе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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