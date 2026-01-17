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с нотками свободы и интересного контента.



Отдыхая в Шарм-Эль-Шейхе, мы самостоятельно купили авиабилеты до Каира, с желанием посетить Пирамиды Гизы, музеи и что-то еще историческое.



Дальше следовало выбрать гида, который нам все это покажет и расскажет. Наш выбор пал на Имада, так как у него были очень хорошие отзывы на сайте, а стаж работы в этой области - 20 лет. И теперь мы понимаем, почему это так. Ни на одну секунду не пожалели, что выбрали именно Имада. Покупкой билетов до Каира - закончились наши заботы. Он самостоятельно разработал для нас программу мероприятий (причем в нескольких вариациях). Организовал трансфер из аэропорта на комфортабельном автомобиле (да что уж там, не только организовал - а сам пришел к выходу из аэропорта и встретил). Настолько доброжелательного, открытого, радушного и с глубокими знаниями гида встретишь редко.



Пока мы ехали до Гизы - Имад рассказал нам (насколько это возможно) историю всех районов Каира, каждого исторического здания, которое попадалось нам на пути (а мы проезжали через весь город), подпитывая свои рассказы интересными фактами, своими наблюдениями, мифическими теориями. Не обошлась эта поездка и без добрых, приятных, непринужденных разговоров о жизни в Египте.



Дальше Гиза, Пирамиды, Сфинкс - не буду вдаваться в детали. Но экскурсия была потрясающая. Сколько нового мы узнали! Сколько интересного. При этом Имад во время экскурсии дает не только всем известную информацию из учебников, но и подкрепляет ее теориями, личными наблюдениями, новыми фактами (видно, что человек живет своим делом). Кроме того, стоит отметить, что Имад знает ракурсы, с которых получатся хорошие фотографии - и сам предлагает вам сфотографироваться, исходя из ваших предпочтений помогает выбрать маршрут экскурсий.



Также, хотелось бы отметить высокие человеческие качества Имада. В некоторых терминалах оплаты (на входах в музеи, к пирамидам) у нас не работала банковская карта, без сомнений и лишних слов - Имад сам платил за нас из собственных личных денежных средств, исключительно на доверии. А когда он сам заходил в какой-либо магазин - всегда выходил с бутылочкой воды для нас и вкусными вафельками. Приятность в мелочах. Никогда не требовал с нас лишних денег.



Дальше посещение музеев Каира - все четко, грамотно (в плане организации посещения) + исторически познавательно, идейно. Мы остались всецело довольны. Отмечу только одно, что Имад не только водит Вас по экспонатам и заваливает Вас информацией, но и всегда дает перерывы, чтобы предоставить Вам время для фотографий и свободного посещения.



После этого силы потихоньку нас покидали, мы уже не готовы были впитывать исторический экскурс, но до обратного самолета еще оставалось достаточно свободного времени, хотелось уже перекусить - Имад отвез нас на обед в ресторан с потрясающим видом на Нил.



После Имад организовал трансфер до аэропорта, и убедившись, что мы зашли внутрь - с улыбкой попрощался с нами.



Это были замечательные экскурсии, оставившие в нашей памяти массу воспоминаний. При этом, стоить отметь, что прайс - вообще не высок. То, что ты получаешь за такие деньги - точно сопоставимо, и даже в несколько раз больше. Имад, спасибо Вам огромное! Рады знакомству с Вами и безмерно благодарны! Осталось еще многое посмотреть в Египте, в следующий раз - с Вами! Дмитрий и Анна!