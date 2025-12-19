Новый Большой музей и обзорная экскурсия по Каиру - с египтологом

Приглашаю вас увидеть максимум в Каире за один день. Начнём в крупнейшем археологическом музее мира, где вы увидите полное собрание сокровищ Тутанхамона.
А затем отправимся исследовать современную столицу: побываем в Городе Мусорщиков и в Городе Мёртвых, прогуляемся по старинным улицам, полюбуемся исламской архитектурой и понаблюдаем за оживлённым восточным бытом.
Описание экскурсии
Новый Большой Египетский музей (2–3 часа)
- Вы познакомитесь с представлениями древних египтян о мире, богах и власти
- Встретите Хатшепсут — легендарную женщину-фараона
- Узнаете об Аменхотепе IV (Эхнатоне) — первом правителе, который выступил за культ единого бога
- Пройдёте в зал Тутанхамона, где представлено более 5000 предметов из гробницы, включая знаменитую золотую маску
- Осмотрите солнечную погребальную лодку Хеопса — уникальный кедровый корабль четвёртой династии. Он был найден в идеальном состоянии и построен без единого гвоздя
Интригующий Каир — автомобильная экскурсия (1 час)
- Я покажу вам город, который скрыт от глаз туристов
- Мы проедем по кварталу сборщиков мусора, где тысячи семей занимаются сортировкой отходов мегаполиса
- Побываем в Городе Мёртвых — огромном некрополе 14 века, на территории которого сегодня живёт около полумиллиона человек
- Снаружи осмотрим цитадель Саладина — оборонительный комплекс 13 века, сравнимый по значимости с Кремлём и крепостями средневековых столиц
Исламский Каир — пешеходная часть (1–2 часа)
- Мы прогуляемся по самым древним и атмосферным кварталам города, где узкие улицы, богатые торговые дома, исторические порталы — всё напоминает об эпохе, когда Каир был центром исламского мира
- Пройдём по первой улице Старого города
- Побываем на рынке Хан аль-Халили — старинном базаре, где и сегодня сохраняется восточный колорит: шумят лавки ремесленников, пахнет специями и медью
Организационные детали
- Трансфер из центра Каира или из района пирамид и обратно проходит на автомобиле Chery Arrizo, Chevrolet Aveo или Kia Cerato
- Трансфер с окраин города возможен за доплату — согласуем в переписке
- Дополнительно оплачивается входной билет в музей Тутанхамона — $31 за чел.
- Обед — по желанию, не входит в стоимость. Средний чек на двоих — до $10
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в центре города или в районе пирамид
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Шериф — ваш гид в Каире
Провёл экскурсии для 36 туристов
Я родился и вырос в Каире. Выпускник факультета иностранных языков. Дипломированный историк, египтолог, гид-экскурсовод с 22-летним стажем и опытом. Закончил курсы фотографа.
