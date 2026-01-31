читать дальше

очерёдность и маршрут выстроил гид сам по времени. Мы взяли цитадель Саладина, Саккару (+ серапеум) и Гизу. После Гизы нас подвезли к гранд музею и выдали входные билеты туда. Автомобиль комфортный и современный, не как у местных таксистов, отдельный водитель возит и отовсюду забирает, в машине всегда есть вода в бутылках. По пути не теряем время и слушаем о местах, которые проезжаем.

Гид хорошо говорит по русски, даже учился в Москве. Не даёт много воды, рассказывает как историю, так и интересные факты о месте. Формат рассказа - одна длинная справка, потом выпускает погулять. Фотографировал нас вместе где мы просили.

Просто гигантский плюс - у Тамера везде налажены связи и свои люди, поэтому мы ни разу не стояли в очереди, ходили только в лучшие места и не тратили время на ненужные. Мы смогли впихнуть в 8 часов практически трёхдневную программу! В гизе нас вообще подвёз личный автобус, пока остальные туристы ждали в очереди))) Гид обязательно нужен, чтобы купить билеты на все локации, так как оплата ТОЛЬКО местной банковской картой, а в гранд-музей оплата ТОЛЬКО картой на сайте заранее.

Ресторан для обеда был тоже от гида, видно что работают на туристов, шведский стол, мясо на гриле и мини-оркестр на входе - еда на человека 15$ + напитки.

В отеле гид от агентства назвал нам 800$ за индивидуальный тур по Каиру, тут же вышло с билетами на автобус, билетами в музеи (один только гранд-музей примерно 100$ обошелся) около 450$.



Тамер, спасибо за увлекательную экскурсию по Каиру!