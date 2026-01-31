Экскурсии из центра Каира

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Каире, цены от $60, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Знакомьтесь, Каир
На машине
8 часов
110 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Каир
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды… ...
Завтра в 08:00
20 апр в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Катание на квадрациклах возле пирамид
На автобусе
1 час
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
Катание на квадрациклах возле пирамид
Начало: Центр города
Расписание: Ежедневно с 16.00
$60.80$64 за человека
Новый Большой музей и обзорная экскурсия по Каиру - с египтологом
На машине
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Новый Большой музей и обзорная экскурсия по Каиру - с египтологом
Оценить величие древней цивилизации и колорит современной столицы
Начало: У места вашего проживания в центре города или в ра...
Расписание: ежедневно в 08:00
20 апр в 08:00
22 апр в 08:00
$120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    31 января 2026
    Знакомьтесь, Каир
    Гид нормальный. Но по сути ни куда в достопримечательности не заходили. Как оказалось ему надо было об этом говорить. В
    общем если будете его брать то за ранее оговаривайте куда хотите зайти и сразу говорите что фабрички вам не нужны чтобы не заезжать туда

  • А
    Александр
    21 января 2026
    Катание на квадрациклах возле пирамид
    Очень запоминающаяся поездка на квадроциклах и верблюдах с прекрасным видом на пирамиды. Сделали лучшие фото в своей поездки!
  • О
    Ольга
    10 января 2026
    Знакомьтесь, Каир
    Тимур сделал все чтобы мы влюбились в Каир. Программа была насыщенная и по нашей просьбе мы смогли добавить дополнительные локации
    в Каире. Автомобиль новый хороший с очень приятным водителем. Гид вежливый с юмором, весь день было очень комфортно в его компании. А сервис просто 5 звезд. Мы почувствовали себя желанными и уважаемыми гостями. Тимур терпеливо переносил все мои вопросы 😄 и всегда был готов снова повторить информацию (уж очень насыщенная история у страны). Очень рекомендую не останавливаться только на гизе и музее а обязательно посетить Каир. Он невероятно интересен, уникален и разнообразен.

  • Ю
    Юлия
    4 января 2026
    Знакомьтесь, Каир
    Были на экскурсии с Тимуром - прекрасным гидом! Хочется отметить индивидуальный подход к каждому члену семьи. Смешно шутит, очень хорошо
    говорит по-русски. Показал нам Египет, а именно Каир, с его внутренней, глубинной стороны. Однозначно рекомендуем Тимура как экскурсовода, точно не пожалеете!!

  • Н
    Никита
    15 декабря 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Прекрасный гид Тамер, интересно расскажет, красиво сфотографирует вас и довезёт хоть на луну! Распишу по порядку:
    Точки экскурсии мы выбрали сами,
    очерёдность и маршрут выстроил гид сам по времени. Мы взяли цитадель Саладина, Саккару (+ серапеум) и Гизу. После Гизы нас подвезли к гранд музею и выдали входные билеты туда. Автомобиль комфортный и современный, не как у местных таксистов, отдельный водитель возит и отовсюду забирает, в машине всегда есть вода в бутылках. По пути не теряем время и слушаем о местах, которые проезжаем.
    Гид хорошо говорит по русски, даже учился в Москве. Не даёт много воды, рассказывает как историю, так и интересные факты о месте. Формат рассказа - одна длинная справка, потом выпускает погулять. Фотографировал нас вместе где мы просили.
    Просто гигантский плюс - у Тамера везде налажены связи и свои люди, поэтому мы ни разу не стояли в очереди, ходили только в лучшие места и не тратили время на ненужные. Мы смогли впихнуть в 8 часов практически трёхдневную программу! В гизе нас вообще подвёз личный автобус, пока остальные туристы ждали в очереди))) Гид обязательно нужен, чтобы купить билеты на все локации, так как оплата ТОЛЬКО местной банковской картой, а в гранд-музей оплата ТОЛЬКО картой на сайте заранее.
    Ресторан для обеда был тоже от гида, видно что работают на туристов, шведский стол, мясо на гриле и мини-оркестр на входе - еда на человека 15$ + напитки.
    В отеле гид от агентства назвал нам 800$ за индивидуальный тур по Каиру, тут же вышло с билетами на автобус, билетами в музеи (один только гранд-музей примерно 100$ обошелся) около 450$.

    Тамер, спасибо за увлекательную экскурсию по Каиру!

  • А
    Артем
    13 ноября 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Программа получилась очень насыщенная, столько всего успели посмотреть, очень круто, гида рекомендуем, он постоянно шутит, и без него столько не успеть, сами будете долго разбираться,
  • М
    Мария
    9 ноября 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Мы провели замечательный день в Каире c Тимуром! 🌞
    Посетили пирамиды, старый город и музей — всё было не просто интересно,
    а по-настоящему захватывающе. Тимур рассказывал с такой любовью к истории Египта, что хотелось слушать без конца. Он умеет делать атмосферу лёгкой и дружеской, шутит, заботится и отвечает на любые вопросы.
    Благодаря ему мы увидели не просто достопримечательности, а почувствовали дух древнего Египта. Спасибо, Тимур, за тёплую компанию и невероятные впечатления! 💛

  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Провели отличный день с Тимуром!
    Началось с того, что вчера он организовал нам трансфер из аэропорта до гостиницы, которую онинам и
    подобрал. Я не переживал за размещение. Гостиницы, хоть и в завершении еще находится строительства, но номера отличные, завтрак, такой, что до вечера не хочется есть. Тимур нас привёз и провёл по пирамидам Гизы и Саккары. Интересно рассказывает. Перемещаемся с водителем, что даёт ему возможность по дороге рассказывать о Каире и Египте. Очень рекомендую

  • V
    Valerii
    7 июля 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Прилетали с коллегами по работе в Каир и решили провести свободный день с Тимуром. Все очень понравилось: комфортабельный автомобиль с
    водителем, продуманный маршрут, всесторонняя забота и внимание со стороны гида. Тимур настоящий профессионал: безупречные знания истории, тактичность, юмор, все было на высоте. При желании есть возможность скорректировать маршрут и добавить новые интересующие вас локации. От поездки только самые позитивные эмоции и воспоминания. Однозначно советую!

  • Р
    Руслан
    24 июня 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Посещали с Тимуром пирамиды, коптский квартал. Тимур обладает хорошими знаниями, отвечает на все вопросы. Группа осталась довольна, все попросили номер Тимура для будущих поездок
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Из центра»

