Это путешествие перенесёт вас в Древний Египет. Вы увидите сокровища Тутанхамона, грандиозные пирамиды и легендарного Сфинкса. Узнаете секреты строительства древних монументов и услышите истории фараонов.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из отеля
Комфортный трансфер на автомобиле с кондиционером.
9:00–12:00 — Большой Египетский музей (GEM)
Экскурсия по крупнейшей коллекции древнеегипетских артефактов:
- сокровища Тутанхамона
- висячий обелиск
- статуи Сенусерта и Рамзеса II
12:00–12:40 — обед (по желанию)
13:00–16:00 — плато Гиза
Сфинкс и осмотр пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина.
16:30 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- о древних фараонах и современных египтянах
- строительстве пирамид и инженерных секретах мастеров
- символике и значении Сфинкса
- сокровищах Тутанхамона и других артефактах
Организационные детали
- Поедем на седане с кондиционером
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Пирамиды Гизы — $14 взрослый, $7 детский (6–12 лет)
- Большой Египетский музей — $25 взрослый, $18 детский (6–12 лет)
- Обед (по желанию) — около $10 за чел.
- Поездка на микроавтобусе — $25 за группу
- Встреча в аэропорту — $30 за группу
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:45, 09:00 и 10:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 755 туристов
Работаю гидом с 2006 года. Имею лицензию на проведение экскурсий на всей территории Египта. Закончил факультет иностранных языков, получил образование в институте по египетской истории. Много лет работаю с русскоязычными
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве

Все было замечательно! Забрали из отеля с утра как договаривались, гид интересно рассказывал как про сами пирамиды и экспонаты в музее, так и про особенности культуры и повседневной жизни в Египте, на отличном русском языке. В конце еще бесплатно довезли до аэропорта.
