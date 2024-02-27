Пирамиды на 5 часов

Индивидуальная экскурсия в Каире
Если вы скучаете в аэропорту, то помните — нет худа без добра! Свяжитесь с нами, и по вашему желанию машина с водителем и русскоязычным гидом довезет вас к чудесам Древнего Мира.
Пирамиды на 5 часов
Пирамиды на 5 часов
Пирамиды на 5 часов
Ближайшие даты:
27
фев
28
фев
29
фев
1
мар
2
мар
3
мар
4
мар
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даты

Что вас ожидает:

  • 1. Пирамида Хеопса.
  • 2. Пирамида Хефрена.
  • 3. Пирамида Микерина.
  • 4. Пирамиды жен Хеопса.
  • 5. Спуск в пирамиду Хетепхерес.
  • 6. Храм мумификации.
  • 7. Большой сфинкс

Описание

Пирамиды — это главная визитная карточка Египта. Побывать в Каире — значит, обязательно съездить к пирамидам. Если вы в Каире ненадолго, например, у вас короткий транзит в аэропорту, у вас все равно есть возможность побывать здесь! Мы организуем для вас экскурсию от аэропорта к пирамидам и после ее окончания отвезем обратно в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги водителя
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит
  • Входные билеты на пирамиды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего пребывания
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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