Если вы скучаете в аэропорту, то помните — нет худа без добра! Свяжитесь с нами, и по вашему желанию машина с водителем и русскоязычным гидом довезет вас к чудесам Древнего Мира.
Ближайшие даты:
27
фев
фев
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29
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даты
даты
Что вас ожидает:
- 1. Пирамида Хеопса.
- 2. Пирамида Хефрена.
- 3. Пирамида Микерина.
- 4. Пирамиды жен Хеопса.
- 5. Спуск в пирамиду Хетепхерес.
- 6. Храм мумификации.
- 7. Большой сфинкс
Описание
Пирамиды — это главная визитная карточка Египта. Побывать в Каире — значит, обязательно съездить к пирамидам. Если вы в Каире ненадолго, например, у вас короткий транзит в аэропорту, у вас все равно есть возможность побывать здесь! Мы организуем для вас экскурсию от аэропорта к пирамидам и после ее окончания отвезем обратно в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги водителя
- Услуги русскоязычного гида
- Что не входит
- Входные билеты на пирамиды
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место вашего пребыванияЗавершение: По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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