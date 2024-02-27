Если вы скучаете в аэропорту, то помните — нет худа без добра! Свяжитесь с нами, и по вашему желанию машина с водителем и русскоязычным гидом довезет вас к чудесам Древнего Мира.

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Описание

Пирамиды — это главная визитная карточка Египта. Побывать в Каире — значит, обязательно съездить к пирамидам. Если вы в Каире ненадолго, например, у вас короткий транзит в аэропорту, у вас все равно есть возможность побывать здесь! Мы организуем для вас экскурсию от аэропорта к пирамидам и после ее окончания отвезем обратно в аэропорт.