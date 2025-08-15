Мои заказы

Коптский музей – экскурсии в Каире

Найдено 10 экскурсий в категории «Коптский музей» в Каире, цены от $50, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
5%
192 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$181$190 за всё до 3 чел.
Коптский Каир
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Коптский Каир: индивидуальная экскурсия с гидом
Путешествие по Коптскому кварталу Каира: древние церкви, крепость Вавилон и Коптский музей. Откройте для себя историю и культуру коптов с русскоговорящим гидом
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$200 за всё до 8 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
На автобусе
8 часов
-
20%
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$171$213 за всё до 8 чел.
Коптский (Христианский) Каир
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Коптский (Христианский) Каир
Начало: Около вашего отеля в Гизе или Каире
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$200 за всё до 6 чел.
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$216 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия в Каир
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в Каир
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 08:00
24 сен в 08:00
$50 за человека
Классическая экскурсия по Каиру
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая экскурсия по Каиру
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 16:00 до 22:00
21 сен в 17:00
22 сен в 09:00
$265 за всё до 6 чел.
Самобытный Каир: обзорная экскурсия
6.5 часов
-
15%
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самобытный Каир: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$170$200 за всё до 4 чел.
Христианский Каир с гидом-христианином
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Христианский Каир с гидом-христианином
Начало: Любая точка Каира (по согласованию с туристом)
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$242 за всё до 13 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    15 августа 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Все прекрасно. Рекомендуем
  • А
    Алла
    14 августа 2025
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Несмотря на жару, экскурсия была прекрасной, как и сопровождение. Большое спасибо нашему гиду Имаду за очень интересный рассказ про этот красивый город, а также за помощь в нашей проблеме) если будем возвращаться, будем брать экскурсии здесь.
  • k
    kolesnyk
    7 июля 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Все ок. Все понравилось.
    Все ок. Все понравилось.
  • М
    Мария
    26 июня 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Когда мы решили самостоятельно отправиться в Каир, я долго изучала предложения на Трипстере и в результате остановилась на турагентстве Надежды.
    читать дальше

    И не прогадала! Четкие ответы на все вопросы, безупречная организация, соблюдение тайминга. Мы путешествовали семьей с двумя детьми, поэтому нам было очень важно, чтобы гид хорошо говорил по-русски и умел общаться с детьми. Надежда порекомендовала нам Махира и это был отличный выбор! Во-первых, мы успели везде, где хотели побывать: Саккара, пирамиды Гизы и Каирский музей. Во-вторых, Махир очень много нам рассказал, подробно отвечал на все наши вопросы, а все, что он рассказывал, было понятно детям. Сын - любитель мумий, активно задавал вопросы и с интересом слушал Махира. Истории, факты, легенды - все это есть у Махира с лихвой:) Мы остались очень довольны. Ну а дети наконец-то увидели пирамиды, о которых мечтали)

    Когда мы решили самостоятельно отправиться в Каир, я долго изучала предложения на Трипстере и в результате остановилась на турагентстве Надежды.
  • А
    Александр
    21 июня 2025
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Али Эмад был очень внимателен, предупредителен, на всём протяжении экскурсии давал интересную информацию, можно было рассуждать о различных течениях развития человечества.
  • Е
    Елена
    4 июня 2025
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Кладезь знаний о жизни египтян! Переплетенные вместе история и современность!!
    С нами был Юсри, невероятный гид и человек) Накануне на экскурсии
    читать дальше

    к пирамидам пообщались и подумали как можно откорректировать маршрут на обзорной экскурсии по Каиру, чтобы было максимально интересно)) Добавили Каирский музей, но из-за слишком насыщенной программы пришлось отменить восточный рынок. Но даже несмотря на это мы выкроили полчаса и все таки заехали на рынок. Там такая красота!
    Сказать что экскурсия была восхитительная - мало! Очень интересно, с юмором, с кучей дополнительных фактов о Египте и египтянах - 8 часов прошли незаметно! Огромное спасибо и надеюсь, до скорых встреч!

  • А
    Александра
    1 июня 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Очень понравилась экскурсия по Каиру, брали гибкую экскурсию у Надежды, гид Мустафа. Большое спасибо за отличную экскурсию, очень грамотная приятная речь, посетили красивые локации, Мустафа очень внимательный и заботливый по отношению к туристам.
    Очень понравилась экскурсия по Каиру, брали гибкую экскурсию у Надежды, гид Мустафа. Большое спасибо за отличную экскурсию, очень грамотная приятная речь, посетили красивые локации, Мустафа очень внимательный и заботливый по отношению к туристам.
  • И
    Игорь
    26 мая 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Спасибо за прогулку по Каиру. День с Махером прошел очень познавательно! Наш гид прекрасно владеет информацией. Махер перестроил посещение мест
    читать дальше

    в соответствии с нашими пожеланиями. Мы посмотрели в Каире все, что планировали. Хочу порекомендовать Вам Махера как человека, знающего свою работу.

    Спасибо за прогулку по Каиру. День с Махером прошел очень познавательно! Наш гид прекрасно владеет информацией.
  • M
    Matteos
    19 мая 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Каир - огромный город, и самостоятельно посмотреть за 8 часов пирамиды, музей Каира и коптский квартал практически невозможно. Поэтому мы
    читать дальше

    приняли решение о бронировании индивидуального тура и не пожалели. Нашим гидом был Махир. Египтолог, прекрасно говорит по-русски, знает очень многое, не ограничивается информацией из Википедии. Махир очень старался выдать максимум информации, и у него получилось! Водитель тоже был хорош, водил аккуратно. Большой плюс именно этой экскурсии, что гид и водитель два разных человека, потому что в процессе перемещений (а на них ушло не меньше 2 часов) мы могли общаться и задавать вопросы о жизни Каира и Египта. Спасибо всей команде за прекрасно организованный тур!

  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Гид Ирина провела экскурсию по пирамидам и по новому музею. Ирина очень приятна в общении, хорошо владеет русским языком. Мы очень довольны! Спасибо!!!
  • В
    Вероника
    13 мая 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Наш гид Хоссам провел для нас интересную и содержательную экскурсию по старому Каиру, показав этот город с богатой историей с
    читать дальше

    его наилучшей стороны. Хоссам отлично владеет русским языком, профессионально и организованно излагает материал, не навязывает клиентам никаких дополнительных услуг, максимально четко организует маршрут и прислушивается ко всем пожеланиям туристов. Однозначно будем рекомендовать своим друзьям.

  • А
    Алексей
    4 мая 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Настоятельно рекомендую так же забронировать тур и испытать схожие нашим, очень положительные эмоции от путешествия в Каир.

    Наш гид - Махир,
    читать дальше

    отлично все рассказал, показал, угостил невероятно вкусным финиковый соком, который до этого мы никогда не пробовали, хотя приехали в Египет не впервые.

    Одного дня конечно же очень мало для нескольких локаций, поэтому нужно планировать минимум 2 дня.

    Пирамиды Гиза съедают очень много времени, но они того стоят!

    Встретили нас в аэропорте вовремя и привезли обратно без спешки и нервоза, потому что пробки в Каире приличные.

    Автомобиль был предоставлен комфортный, гид помог с оплатой услуг в магазинах при оплате картой, так же помог забронировать комфортную лодку для путешествия по Нилу и провел нас по коптскому кварталу, где мы прикоснулись к святыням христианского мира.

    Наша семья выражает огромную благодарность.

    Настоятельно рекомендую так же забронировать тур и испытать схожие нашим, очень положительные эмоции от путешествия в Каир.
  • Н
    Наталья
    2 мая 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Огромное спасибо экскурсоводу Хоссаму за потрясающую экскурсию по Каиру! Его рассказ был невероятно интересным и живым, он делился уникальными фактами,
    читать дальше

    о которых не прочитаешь в путеводителях. Хоссам - настоящий профессионал, доброжелательный, внимательный и ненавязчивый. Он умеет увлечь историей, показать город с неожиданных ракурсов и создать комфортную атмосферу. Мы узнали много нового и получили массу удовольствия от экскурсии. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему понять и полюбить Каир.

  • А
    Анастасия
    30 апреля 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Каир! Красивый, старинный, многолюдный, удивительный город. Если вам хочется увидеть Каир изнутри, таким какой он есть, обязательно надо найти своего
    читать дальше

    проводника. И мы его нашли! Наш замечательный гид Махмуд. Он хорошо владеет русским языком, внимателен к деталям и учитывает все, что только можно придумать! Прекрасно знает историю города и Египта, и с большой любовью и уважением рассказывает о них. Наше путешествие по старинным улочкам и прекрасным храмам Каира, благодаря Махмуду стало легким и очень интересным. И ещё! он прекрасно фотографирует! Благодарим за чудесное путешествие!

    Каир! Красивый, старинный, многолюдный, удивительный город. Если вам хочется увидеть Каир изнутри, таким какой он есть, обязательно надо найти своего
  • Н
    Наталья
    21 апреля 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Отличная организация дневного тура - от начала и до конца (с трансфером в аэропорт). Самое основное удобство для нас было
    читать дальше

    - это гибкость маршрута, программа была составлена под наши запросы. Большой объем интересной информации от нашего гида Хоссама - познавательно и увлекательно. Большой спасибо Надежде и ее команде (Ксения, гид Хоссам и водитель Хоссейн).

  • И
    Игорь
    18 апреля 2025
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Очень интересная экскурсия. Показали все контрасты Каира: от великолепных мечетей и христианских храмов до квартала мусорщиков. Организация экскурсии хорошая, все
    читать дальше

    вовремя, без задержек. Гид Амр с хорошим русским, грамотный, без экскурсионного мусора и баек. Все по существу. Я и мои коллеги остались довольными. Спасибо!

  • Н
    Нелли
    7 апреля 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Нашу экскурсию проводил гид Махмуд.
    Он нашел подход к каждому члену нашей семьи - очень внимательный и доброжелательный молодой человек.
    Мы успели
    читать дальше

    с ним посетить Каирский музей, посмотрели пирамиды Гизы и пирамиды в Саккаре. День был насыщенный, всю информацию доносил понятно и интересно, на хорошем русском языке. Спасибо большое за прекрасный день в Каире.

    Нашу экскурсию проводил гид Махмуд.
  • А
    Алексей
    5 апреля 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Доброго Дня и Спасибо за организованную экскурсию! Все было отлично, вовремя забрали, возили, все рассказывали. Очень удобно что этапы маршрута
    читать дальше

    в процессе меняли по нашему желанию. Долина Гизы и Пирамиды - впечатляют реально. Отдельно Спасибо гиду Махиру и водителю - сервис на высшем уровне! В процессе экскурсии было интересно и познавательно обсуждать любые аспекты жизни местных. Махир также ответил на все вопросы в плане мест для посещения в Каире. И сделал нам много красивых фото в хороших локациях. Спасибо! 🙏👏😀

  • И
    Илья
    3 апреля 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Мероприятие привлекает гибкостью маршрута на всём его протяжении. В связи с этим оно может подойти многим.
    Наверное, многое зависит от выбора
    читать дальше

    гида, и с этим нам повезло.
    Махмуд оказался хорошо знающим историю Египта и Каира гидом, любящим свою страну и здраво мыслящим.
    Ввиду особенностей местных отелей абсолютно неожиданно пришлось сменить гостиницу, т. е. возвращались не туда, откуда начинали экскурсию.
    В связи с этим оказалась необходима доплата, что не обрадовало. В описании это не было чётко прописано.
    В остальном всё супер!

  • С
    Сергей
    28 марта 2025
    Коптский (Христианский) Каир
    Нам очень повезло с гидом! Все, что мы увидели - сопровождалось очень интересными, содержательными комментариями высокого профессионала. Знающий, образованный человек смог подчеркнуть всю красоту исторических мест этой красивейшей страны! Будем с благодарностью вспоминать время, проведенное здесь.

