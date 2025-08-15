-
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$181
$190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Коптский Каир: индивидуальная экскурсия с гидом
Путешествие по Коптскому кварталу Каира: древние церкви, крепость Вавилон и Коптский музей. Откройте для себя историю и культуру коптов с русскоговорящим гидом
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$200 за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$171
$213 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Коптский (Христианский) Каир
Начало: Около вашего отеля в Гизе или Каире
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$216 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в Каир
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 08:00
24 сен в 08:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая экскурсия по Каиру
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 16:00 до 22:00
21 сен в 17:00
22 сен в 09:00
$265 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Самобытный Каир: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$170
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Христианский Каир с гидом-христианином
Начало: Любая точка Каира (по согласованию с туристом)
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$242 за всё до 13 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана15 августа 2025Все прекрасно. Рекомендуем
- ААлла14 августа 2025Несмотря на жару, экскурсия была прекрасной, как и сопровождение. Большое спасибо нашему гиду Имаду за очень интересный рассказ про этот красивый город, а также за помощь в нашей проблеме) если будем возвращаться, будем брать экскурсии здесь.
- kkolesnyk7 июля 2025Все ок. Все понравилось.
- ММария26 июня 2025Когда мы решили самостоятельно отправиться в Каир, я долго изучала предложения на Трипстере и в результате остановилась на турагентстве Надежды.
- ААлександр21 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Али Эмад был очень внимателен, предупредителен, на всём протяжении экскурсии давал интересную информацию, можно было рассуждать о различных течениях развития человечества.
- ЕЕлена4 июня 2025Кладезь знаний о жизни египтян! Переплетенные вместе история и современность!!
С нами был Юсри, невероятный гид и человек) Накануне на экскурсии
- ААлександра1 июня 2025Очень понравилась экскурсия по Каиру, брали гибкую экскурсию у Надежды, гид Мустафа. Большое спасибо за отличную экскурсию, очень грамотная приятная речь, посетили красивые локации, Мустафа очень внимательный и заботливый по отношению к туристам.
- ИИгорь26 мая 2025Спасибо за прогулку по Каиру. День с Махером прошел очень познавательно! Наш гид прекрасно владеет информацией. Махер перестроил посещение мест
- MMatteos19 мая 2025Каир - огромный город, и самостоятельно посмотреть за 8 часов пирамиды, музей Каира и коптский квартал практически невозможно. Поэтому мы
- ЕЕлена13 мая 2025Гид Ирина провела экскурсию по пирамидам и по новому музею. Ирина очень приятна в общении, хорошо владеет русским языком. Мы очень довольны! Спасибо!!!
- ВВероника13 мая 2025Наш гид Хоссам провел для нас интересную и содержательную экскурсию по старому Каиру, показав этот город с богатой историей с
- ААлексей4 мая 2025Настоятельно рекомендую так же забронировать тур и испытать схожие нашим, очень положительные эмоции от путешествия в Каир.
Наш гид - Махир,
- ННаталья2 мая 2025Огромное спасибо экскурсоводу Хоссаму за потрясающую экскурсию по Каиру! Его рассказ был невероятно интересным и живым, он делился уникальными фактами,
- ААнастасия30 апреля 2025Каир! Красивый, старинный, многолюдный, удивительный город. Если вам хочется увидеть Каир изнутри, таким какой он есть, обязательно надо найти своего
- ННаталья21 апреля 2025Отличная организация дневного тура - от начала и до конца (с трансфером в аэропорт). Самое основное удобство для нас было
- ИИгорь18 апреля 2025Очень интересная экскурсия. Показали все контрасты Каира: от великолепных мечетей и христианских храмов до квартала мусорщиков. Организация экскурсии хорошая, все
- ННелли7 апреля 2025Нашу экскурсию проводил гид Махмуд.
Он нашел подход к каждому члену нашей семьи - очень внимательный и доброжелательный молодой человек.
Мы успели
- ААлексей5 апреля 2025Доброго Дня и Спасибо за организованную экскурсию! Все было отлично, вовремя забрали, возили, все рассказывали. Очень удобно что этапы маршрута
- ИИлья3 апреля 2025Мероприятие привлекает гибкостью маршрута на всём его протяжении. В связи с этим оно может подойти многим.
Наверное, многое зависит от выбора
- ССергей28 марта 2025Нам очень повезло с гидом! Все, что мы увидели - сопровождалось очень интересными, содержательными комментариями высокого профессионала. Знающий, образованный человек смог подчеркнуть всю красоту исторических мест этой красивейшей страны! Будем с благодарностью вспоминать время, проведенное здесь.
