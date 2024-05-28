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с продавцами и местными, самое лучшее время для посещения каждого места. Мы ни секунды не стояли в очередях, а сразу же оказывались на месте. Саид знает оооочень много о древней истории своей страны и готов делиться знаниями и очень рад, когда вопросы уводят линию повествования, поэтому совершенно нет ощущения, что ты слушаешь какую-то заученную лекцию про такую-то мечеть или улицу. Саид отвечает на все вопросы и с удовольствием делится информацией. Очень понравился рынок. Он огромен. Мы были в воскресенье, и работников, как и покупателей, почти не было, но зато мы могли свободно бродить по лабиринтам рядов этого старинного торгового центра. Впечатлила мечеть Мухаммеда Али. Особенно запомнилось, как Саид, как настоящий муэдзин, исполнял азан (призыв к молитве). Пожалуй, это один из самых ярких и проникновенных моментов в Каире, несмотря на то, что мы не мусульмане. В целом мы очень рады и благодарны, что первое знакомство с Каиром состоялось именно с Саидом. Саид невероятно внимательный, неравнодушный и заботливый гид. Мы получили много удовольствия как от экскурсии, так и просто от общения. Если вдруг окажемся в Каире снова, обязательно обратимся именно к Саиду. Спасибо!