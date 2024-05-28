Монастырь Святого Симеона Сапожника – экскурсии в Каире

Найдено 6 экскурсий в категории «Монастырь Святого Симеона Сапожника» в Каире, цены от €131, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
Пирамиды + Каир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186131 за всё до 8 чел.
Самобытный Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200160 за всё до 4 чел.
Экстремальный Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экстремальный Каир: кладбище, мусорщики и острые блюда
Проведите незабываемый день в Каире: посетите тайное кладбище, квартал мусорщиков и попробуйте местные острые блюда. Готовы к приключению?
Начало: В любой точке Каира/Гизы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
230 за всё до 3 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Нетуристический Каир
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220132 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Нетуристический Каир
    Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Пирамиды + Каир
    Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
    Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Многоликий Каир
    Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Каир как живая энциклопедия Египта
    Спасибо большое организатору! У нас был отличный гид Amr - ему тоже огромное спасибо! Программу составляли индивидуальную, посмотрели все, что
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    хотели и даже чуть больше. Amr отличный гид, очень хорошо говорит по-русски. Очень эрудированный и хорошо знает всю историю, отвечает на все вопросы. Очень заботливый. Остались очень приятные впечатления от поездки и экскурсий. Отдельное спасибо за встречу в аэропорту и трансфер в аэропорт.

  • А
    Алексей
    3 мая 2024
    Самобытный Каир
    Сходили на экскурсию по сокращенному маршруту - из-за детей, которым все эти экскурсии до лампочки, Имад заменил по моей просьбе
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    коптский квартал на прогулку на катере. Что сказать - все хорошо. Имад отличный рассказчик, кроме голой передачи информации группе еще чувствуешь личное отношение гида к описываемым событиям, а это тоже очень интересно(в конце концов, информацию можно и в интернете прочитать). В общем, наилучшие рекомендации!

    Сходили на экскурсию по сокращенному маршруту - из-за детей, которым все эти экскурсии до лампочки, Имад
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Многоликий Каир
    Мы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав
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    Ахмеда. Он нас встретил в аэропорту, сразу же отвез на завтрак и по дороге начал погружать в историю города и страны. Безумно понравилась экскурсия, одна из лучших моих экскурсий. Всем рекомендую этого гида. Он отлично знает историю, хорошо говорит на русском, делает все для вашего комфорта, подстраивает маршрут под ваши пожелания. Ужинали мы в рыбном ресторане, где попробовали самую вкусную рыбу и морепродукты. Обязательно вернемся снова в Каир и составим новый маршрут с Ахмедом. Спасибо за экскурсию ☺️

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  • А
    Анастасия
    27 апреля 2024
    Многоликий Каир
    Провели замечательный день с Ахмедом! Мы списались с Ахмедом и я выразила свои предпочтения, что бы мы хотели увидеть. Не смотря
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    на то, что некоторые локации (квартал мусорщиков) труднодоступные и не все готовы туда ехать - Ахмед согласился! Для удобства и нашего комфорта скорректировал маршрут, чтоб мы всё успели и не толкались с другими людьми в очередях. До экскурсии всегда был на связи, встретил нас вовремя в гостинице, возил на комфортной машине! Ахмед показал нам пирамиды, Сфинкса, договорился о том, чтобы мы прокатились на верблюдах, провел экскурсию в музее, свозил в квартал мусорщиков и показал монастырь Святого Симеона! Всё то, что мы хотели посмотреть - Ахмед нам показал, а также предлагал другие интересные локации о которых мы и не задумывались. С Ахмедом мы чувствовали себя спокойно и в безопасности! Также очень важно, что он не перегружал нас информацией, рассказывал очень интересно и весело, делал акцент на важном и отвечал на все наши вопросы. По итогу, наша экскурсия была не скучной и занудной, а очень интересной, насыщенной и оставила прекрасные впечатления! Всем рекомендую провести экскурсию с Ахмедом!

    Провели замечательный день с Ахмедом!Провели замечательный день с Ахмедом!Провели замечательный день с Ахмедом!
  • И
    Илья
    18 апреля 2024
    Пирамиды + Каир
    Мы решили выбрать пирамиды, улица Аль-Муиз и цитадель, и это было круто! У Саида все под контролем: билеты, маршрут, общение
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    с продавцами и местными, самое лучшее время для посещения каждого места. Мы ни секунды не стояли в очередях, а сразу же оказывались на месте. Саид знает оооочень много о древней истории своей страны и готов делиться знаниями и очень рад, когда вопросы уводят линию повествования, поэтому совершенно нет ощущения, что ты слушаешь какую-то заученную лекцию про такую-то мечеть или улицу. Саид отвечает на все вопросы и с удовольствием делится информацией. Очень понравился рынок. Он огромен. Мы были в воскресенье, и работников, как и покупателей, почти не было, но зато мы могли свободно бродить по лабиринтам рядов этого старинного торгового центра. Впечатлила мечеть Мухаммеда Али. Особенно запомнилось, как Саид, как настоящий муэдзин, исполнял азан (призыв к молитве). Пожалуй, это один из самых ярких и проникновенных моментов в Каире, несмотря на то, что мы не мусульмане. В целом мы очень рады и благодарны, что первое знакомство с Каиром состоялось именно с Саидом. Саид невероятно внимательный, неравнодушный и заботливый гид. Мы получили много удовольствия как от экскурсии, так и просто от общения. Если вдруг окажемся в Каире снова, обязательно обратимся именно к Саиду. Спасибо!

  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Нетуристический Каир
    Экскурсия очень понравилась. Увидели настоящий реальный Каир. Впечатлились. Гид Мухамед приехал в назначенное время, легко и непринужденно провел с нами наш день. Машина была комфортная. Водитель приятный. Заехали(по нашей просьбе в аптеку и фруктовую лавку). Все понравилось.
  • А
    Анатолий
    23 марта 2024
    Пирамиды + Каир
    Прочитал отзывы о гидах и экскурсиях. Для моего варианта (несколько часов в Каире проездом) подошла эта экскурсия от Саида. На
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    этапе согласования деталей экскурсии все было очень профессионально и оперативно. Все важные детали были учтены в заказе. Вместо Саида экскурсию проводил Валид. Об этом Саид сообщил заранее. 8 часов экскурсии пролетели как один момент. Не буду вдаваться в подробности. Закажите экскурсию или экскурсии сами все узнаете и увидите! Очень рекомендую!

    Прочитал отзывы о гидах и экскурсиях. Для моего варианта (несколько часов в Каире проездом) подошла этаПрочитал отзывы о гидах и экскурсиях. Для моего варианта (несколько часов в Каире проездом) подошла этаПрочитал отзывы о гидах и экскурсиях. Для моего варианта (несколько часов в Каире проездом) подошла этаПрочитал отзывы о гидах и экскурсиях. Для моего варианта (несколько часов в Каире проездом) подошла эта

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Монастырь Святого Симеона Сапожника»

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  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
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