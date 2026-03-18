Мои заказы

Тайны древней Александрии

Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Александрия - настоящий клад для ценителей истории и археологии.

На этой индивидуальной экскурсии вы посетите Римский амфитеатр, где узнаете о древних спектаклях, и колонну Помпея, связанную с интересными историями. В подземном
читать дальшеуменьшить

некрополе Ком Аш-Шукафа вы услышите о традициях кремации в Древнем Египте. Восстановленное здание Александрийской библиотеки расскажет о своем создании и возрождении. Крепость Кайт-Бей, построенная на месте Александрийского маяка, откроет вам свою военную историю. Погрузитесь в богатое прошлое этих мест и узнайте, как жили люди много веков назад

4.7
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Римский амфитеатр
  • 📜 Колонна Помпея
  • 🔍 Подземный некрополь
  • 📚 Александрийская библиотека
  • 🏰 Крепость Кайт-Бей
Тайны древней Александрии
Тайны древней Александрии
Тайны древней Александрии

Что можно увидеть

  • Катакомбы Ком Аш-Шукафа
  • Римский амфитеатр
  • Колонна Помпея
  • Александрийская библиотека
  • Крепость Кайт-Бей

Описание экскурсии

Александрия сквозь столетия

Я покажу главные достопримечательности древнего города. В программе:

  • Катакомбы Ком Аш-Шукафа — огромный подземный некрополь, обнаруженный сравнительно недавно. Я раскрою, при каких обстоятельствах это произошло, и расскажу о традициях кремации в Древнем Египте.
  • Римский амфитеатр — по сохранившимся старинным колоннам вы попробуете представить, как это место выглядело несколько столетий назад. Как в нем собирались люди и смотрели спектакли.
  • Колонна Помпея — грандиозное сооружение высотой около 30 метров, сделанное из розового асуанского гранита. Вы узнаете, частью какого храма она была и какие интересные истории с ней связаны.
  • Александрийская библиотека — вы осмотрите снаружи восстановленное здание одной из крупнейших библиотек древнего мира. Я поделюсь историей ее создания, гибели и возрождения.
  • Крепость Кайт-Бей — форт, основанный в конце XV века на месте Александрийского маяка. Вы услышите, какую роль он сыграл в мировой военной истории.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Катакомбы — 5$ взрослые, 3$ дети; Римский амфитеатр — 5$ взрослые, 3$ дети; Помпеева колонна — 5$ взрослые, 3$ дети; крепость Кайт-Бей — 4$ взрослые, 2$ дети. Детский билет рассчитан на возраст 6-12 лет.
  • Обед оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмёд
Ахмёд — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 998 туристов
Приветствую вас из солнечного Каира! Меня зовут Ахмёд, я лицензированный гид. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Экскурсии провожу более 10 лет. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней намного интереснее, чем Википедия!)

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
1
I
экскурсия в Александрию была организована очень четко по времени, на комфортном автомобиле. на месте нас встретил гид Мустафа, он превзошел все наши ожидания: грамотный русский язык, очень интересный рассказ о
читать дальшеуменьшить

достопримечательностях, погружение в атмосферу и культуру прошлых времен Александрии, ему удалось всё! Закончили экскурсионный день в аутентичном рыбном ресторане в море, со свеже приготовленной рыбкой! спасибо большое от нас с мужем гиду Мустафе, водителю ща бережное вождение и Ахмеду за организацию экскурсии! СПАСИБО!!

Ахмёд
Ахмёд
Ответ организатора:
Ирина! благодарим за высокую оценку нашего сервиса! Мы стремимся быть лучшими для вас. Рады, что смогли порадовать! 🌹😊
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности.

Успели посмотреть катакомбы, форум, библиотеку, проехаться по старому кварталу, увидеть контрасты местной жизни. Также посетили цитадель
читать дальшеуменьшить

и рыбный ресторан.

Гидом был не Ахмед, а его коллега из Александрии. Конкретно ему я бы поставила 8 из 10. Говорил много, но не всегда по сути.

Нам не хватило пары остановок около главной мечети и прогулки по набережной. Лучше обговорить этот момент заранее. Потому что это стоит посетить, в отличие от римского амфитеатра.

Я бы хотела отдельно отметить самого организатора Ахмеда. Он постоянно был на связи, интересовался что и как. Мне даже не хотелось расстраивать его тем, что нам не хватило некоторых моментов. Спасибо большое за внимание и желание скрасить некоторые нюансы! Это очень приятно)

Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности.
Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности.
Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности.
Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности.
Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности.
Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности.
Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности.
Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности.+2
Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности.
Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности.
Вам был полезен этот отзыв?
T
Провели с Ахмедом очень насыщенный и яркий день в Каире, посмотрели пирамиды, посетили музей, поплавали по Нилу. Восхищены харизмой, стилем и эрудицией гида. Очень хорошее чувство юмора 👍👍👍 Также побывали
читать дальшеуменьшить

в Александрии, посетили Кайт-Бей, Катакомбы и прогулялись по городу 😍 Ахмед правильно спланировал время и последовательность экскурсий, не стояли в очередях и толкучках. Очень ответственный. Помог с организацией трансфера, а также с покупкой сувениров.
Огромное спасибо за гостеприимство и теплый прием, одного дня в Каире и Александрии очень мало, поэтому обязательно вернемся 😉 Всем рекомендуем Ахмеда при посещении Египта, не пожалеете 👍

Провели с Ахмедом очень насыщенный и яркий день в Каире, посмотрели пирамиды, посетили музей, поплавали по
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Отличный гид. Не ленивый. Знает много. Рассказывает интересно. Достаточно эмоциональный. Легко переключается на дополнительные вопросы. С удовольствием рассказывает практически о любой обозначенной теме. В машине во время перемещения между объектами, а так же во время трансфера, не молчит. Рассказывает все и обо всем.
Нам понравился.
Вам был полезен этот отзыв?
Олег
Комфортная поездка в Александрию, катакомбы классные, побывать на месте Александрийских маяка и библиотеки тоже интересно. Кстати, крайне рекомендую путь от форта (где был маяк) до библиотеки пройти пешком, ощутить город.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия понравилась. Немного устали от поездки, несмотря на комфортный транспорт. Особенно понравились катакомбы, крепость и музей золотых изделий королевской семьи. Благодаря Ахмеду день удался:)
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «Тайны древней Александрии»

Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
На машине
8 часов
-
30%
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Увидеть не только знаменитые пирамиды, но и места, где зарождалась египетская цивилизация
Завтра в 07:00
15 авг в 05:00
от $95$135 за всё до 5 чел.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
На машине
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Посетить знаковые места и знаменитый форт Кайт-Бей, построенный на руинах одного из семи чудес света
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от $284 за всё до 8 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
На машине
8 часов
53 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
Увидеть всемирно известные комплексы древних памятников в пригороде Каира
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от $215 за всё до 8 чел.
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
На машине
11 часов
-
35%
60 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от $235$361 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
от $300 за экскурсию