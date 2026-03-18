Александрия - настоящий клад для ценителей истории и археологии.
На этой индивидуальной экскурсии вы посетите Римский амфитеатр, где узнаете о древних спектаклях, и колонну Помпея, связанную с интересными историями. В подземном
На этой индивидуальной экскурсии вы посетите Римский амфитеатр, где узнаете о древних спектаклях, и колонну Помпея, связанную с интересными историями. В подземном
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Римский амфитеатр
- 📜 Колонна Помпея
- 🔍 Подземный некрополь
- 📚 Александрийская библиотека
- 🏰 Крепость Кайт-Бей
Что можно увидеть
- Катакомбы Ком Аш-Шукафа
- Римский амфитеатр
- Колонна Помпея
- Александрийская библиотека
- Крепость Кайт-Бей
Описание экскурсии
Александрия сквозь столетия
Я покажу главные достопримечательности древнего города. В программе:
- Катакомбы Ком Аш-Шукафа — огромный подземный некрополь, обнаруженный сравнительно недавно. Я раскрою, при каких обстоятельствах это произошло, и расскажу о традициях кремации в Древнем Египте.
- Римский амфитеатр — по сохранившимся старинным колоннам вы попробуете представить, как это место выглядело несколько столетий назад. Как в нем собирались люди и смотрели спектакли.
- Колонна Помпея — грандиозное сооружение высотой около 30 метров, сделанное из розового асуанского гранита. Вы узнаете, частью какого храма она была и какие интересные истории с ней связаны.
- Александрийская библиотека — вы осмотрите снаружи восстановленное здание одной из крупнейших библиотек древнего мира. Я поделюсь историей ее создания, гибели и возрождения.
- Крепость Кайт-Бей — форт, основанный в конце XV века на месте Александрийского маяка. Вы услышите, какую роль он сыграл в мировой военной истории.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Катакомбы — 5$ взрослые, 3$ дети; Римский амфитеатр — 5$ взрослые, 3$ дети; Помпеева колонна — 5$ взрослые, 3$ дети; крепость Кайт-Бей — 4$ взрослые, 2$ дети. Детский билет рассчитан на возраст 6-12 лет.
- Обед оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмёд — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 998 туристов
Приветствую вас из солнечного Каира! Меня зовут Ахмёд, я лицензированный гид. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Экскурсии провожу более 10 лет. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней намного интереснее, чем Википедия!)
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
экскурсия в Александрию была организована очень четко по времени, на комфортном автомобиле. на месте нас встретил гид Мустафа, он превзошел все наши ожидания: грамотный русский язык, очень интересный рассказ о
Ахмёд
Ответ организатора:
Ирина! благодарим за высокую оценку нашего сервиса! Мы стремимся быть лучшими для вас. Рады, что смогли порадовать! 🌹😊
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности.
Успели посмотреть катакомбы, форум, библиотеку, проехаться по старому кварталу, увидеть контрасты местной жизни. Также посетили цитадель
Успели посмотреть катакомбы, форум, библиотеку, проехаться по старому кварталу, увидеть контрасты местной жизни. Также посетили цитадель
+2
Вам был полезен этот отзыв?
T
Провели с Ахмедом очень насыщенный и яркий день в Каире, посмотрели пирамиды, посетили музей, поплавали по Нилу. Восхищены харизмой, стилем и эрудицией гида. Очень хорошее чувство юмора 👍👍👍 Также побывали
Вам был полезен этот отзыв?
Отличный гид. Не ленивый. Знает много. Рассказывает интересно. Достаточно эмоциональный. Легко переключается на дополнительные вопросы. С удовольствием рассказывает практически о любой обозначенной теме. В машине во время перемещения между объектами, а так же во время трансфера, не молчит. Рассказывает все и обо всем.
Нам понравился.
Нам понравился.
Вам был полезен этот отзыв?
Комфортная поездка в Александрию, катакомбы классные, побывать на месте Александрийских маяка и библиотеки тоже интересно. Кстати, крайне рекомендую путь от форта (где был маяк) до библиотеки пройти пешком, ощутить город.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия понравилась. Немного устали от поездки, несмотря на комфортный транспорт. Особенно понравились катакомбы, крепость и музей золотых изделий королевской семьи. Благодаря Ахмеду день удался:)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «Тайны древней Александрии»
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Увидеть не только знаменитые пирамиды, но и места, где зарождалась египетская цивилизация
Завтра в 07:00
15 авг в 05:00
от $95
$135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Посетить знаковые места и знаменитый форт Кайт-Бей, построенный на руинах одного из семи чудес света
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от $284 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
Увидеть всемирно известные комплексы древних памятников в пригороде Каира
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от $215 за всё до 8 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от $235
$361 за всё до 3 чел.
от $300 за экскурсию