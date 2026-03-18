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и рыбный ресторан.



Гидом был не Ахмед, а его коллега из Александрии. Конкретно ему я бы поставила 8 из 10. Говорил много, но не всегда по сути.



Нам не хватило пары остановок около главной мечети и прогулки по набережной. Лучше обговорить этот момент заранее. Потому что это стоит посетить, в отличие от римского амфитеатра.



Я бы хотела отдельно отметить самого организатора Ахмеда. Он постоянно был на связи, интересовался что и как. Мне даже не хотелось расстраивать его тем, что нам не хватило некоторых моментов. Спасибо большое за внимание и желание скрасить некоторые нюансы! Это очень приятно)