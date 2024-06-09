Приглашаем вас в путешествие по пирамидам древнего Египта. В Дахшуре вы увидите уникальные пирамиды, построенные фараоном Снефру, 4800 лет тому назад:

Необычная Белая пирамида • Красная пирамида: самая первая пирамида идеальной формы и высотой 115 метров. В Гизе нас ждут знаменитые пирамиды, созданные мастерами древности: Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. А в Саккаре:.

Необычная Белая пирамида • Красная пирамида: самая первая пирамида идеальной формы и высотой 115 метров. В Гизе нас ждут знаменитые пирамиды, созданные мастерами древности: Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. А в Саккаре:.

Ступенчатая пирамида — самая ранняя каменная постройка такого вида • Таинственный Серапеум, окутанный множеством тайн • Пирамида Тити, возраст которой относят ко времени Пятой династии. Присоединяйтесь к нашему незабываемому и полному приключений маршруту по следам древних цивилизаций!