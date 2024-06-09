За один день мы посетим величайшие пирамиды древнего мира и вы сможете увидеть все стадии развития погребальных конструкций: от простых и одноуровневых — мастаба, до монументальных пирамид Гизы — Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы спустимся внутрь пирамид, чтобы собственными глазами увидеть совершенство древних построек. Эта экскурсия отлично подойдёт любителям исследований и активного отдыха!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Пирамиды в Гизе: Хеопса, Хефрена, Микерина и Большой Сфинкс
- Сакара: ступенчатая пирамида Джосара, пирамиды Пятой династии, спуск в пирамиду Тити и мастабу Каджмни, посещение мистического Серапема
- Дахшур: Красная и Белая пирамиды
Описание экскурсии
Приглашаем вас в путешествие по пирамидам древнего Египта. В Дахшуре вы увидите уникальные пирамиды, построенные фараоном Снефру, 4800 лет тому назад:
Необычная Белая пирамида • Красная пирамида: самая первая пирамида идеальной формы и высотой 115 метров. В Гизе нас ждут знаменитые пирамиды, созданные мастерами древности: Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. А в Саккаре:.
Необычная Белая пирамида • Красная пирамида: самая первая пирамида идеальной формы и высотой 115 метров. В Гизе нас ждут знаменитые пирамиды, созданные мастерами древности: Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. А в Саккаре:.
Ступенчатая пирамида — самая ранняя каменная постройка такого вида • Таинственный Серапеум, окутанный множеством тайн • Пирамида Тити, возраст которой относят ко времени Пятой династии. Присоединяйтесь к нашему незабываемому и полному приключений маршруту по следам древних цивилизаций!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды в Гизе: Хеопса, Хефрена, Микерина и Большой Сфинкс
- Сакара: ступенчатая пирамида Джосара, пирамиды Пятой династии, спуск в пирамиду Тити и мастабу Каджмни, посещение мистического Серапема
- Дахшур: Красная и Белая пирамиды
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Вам на ватсапе напишу
- Время и детали вам напишу
- С собой нужны вода, удобная обувь и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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