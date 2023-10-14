Великолепная экскурсия организуется во второй половине дня, отправимся в пустыню на квадроциклах недалеко от пирамид в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос накануне заката.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пустыня Сахара
- Пирамиды: Хеопс, Хефренос, Микринос
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы вам организуем трансфер с места вашего пребывания (если далеко от Гизы, то нужно доплатить 20€ за трансфер туда/обратно), если рядом, то трансфер туда/обратно входит в стоимость.
Вас довезут в центр и оттуда вы поедете на квадроциклах с инструктором-специалистом. Вы поедете в пустыню напротив пирамид, где великолепный вид на фоне всех пирамид во время заката.
Устроим фотосессию на ваш телефон, посидим в пустыне и выпьем чай.
Назад в центр вы возвращаетесь на квадроциклах, далее от центра мы довезем в ваш отель.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Катание на квадроциклах
- Фотосессия на ваш телефон
- Чаепитие
- Услуги инструктора
- Услуги водителя
- Что не входит
- Трансфер
- Если вы не в пределах Гизы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Центр городаЗавершение: Экскурсия заканчивается в центре и оттуда вас довезут до вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
- Важная информация
- Головной убор
- Вода
- Очки нужны
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании