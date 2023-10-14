Закат на фоне пирамид

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Ответы на вопросы
Великолепная экскурсия организуется во второй половине дня, отправимся в пустыню на квадроциклах недалеко от пирамид в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос накануне заката.
Закат на фоне пирамид
Закат на фоне пирамид
Закат на фоне пирамид
Закат на фоне пирамид
Закат на фоне пирамид
Закат на фоне пирамид
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
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Что вас ожидает:

  • Пустыня Сахара
  • Пирамиды: Хеопс, Хефренос, Микринос
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы вам организуем трансфер с места вашего пребывания (если далеко от Гизы, то нужно доплатить 20€ за трансфер туда/обратно), если рядом, то трансфер туда/обратно входит в стоимость.
Вас довезут в центр и оттуда вы поедете на квадроциклах с инструктором-специалистом. Вы поедете в пустыню напротив пирамид, где великолепный вид на фоне всех пирамид во время заката.
Устроим фотосессию на ваш телефон, посидим в пустыне и выпьем чай.
Назад в центр вы возвращаетесь на квадроциклах, далее от центра мы довезем в ваш отель.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Катание на квадроциклах
  • Фотосессия на ваш телефон
  • Чаепитие
  • Услуги инструктора
  • Услуги водителя
Что не входит
  • Трансфер
  • Если вы не в пределах Гизы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр города
Завершение: Экскурсия заканчивается в центре и оттуда вас довезут до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
  • Головной убор
  • Вода
  • Очки нужны
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
Необычные
Вечерние

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