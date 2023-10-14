Мы вам организуем трансфер с места вашего пребывания (если далеко от Гизы, то нужно доплатить 20€ за трансфер туда/обратно), если рядом, то трансфер туда/обратно входит в стоимость.

Вас довезут в центр и оттуда вы поедете на квадроциклах с инструктором-специалистом. Вы поедете в пустыню напротив пирамид, где великолепный вид на фоне всех пирамид во время заката.

Устроим фотосессию на ваш телефон, посидим в пустыне и выпьем чай.

Назад в центр вы возвращаетесь на квадроциклах, далее от центра мы довезем в ваш отель.