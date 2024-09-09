Эта экскурсия позволит вам увидеть город — его старую часть и современную жизнь, а также прикоснуться к египетской культуре и истории в двух музеях.
В Египетском национальном музее, к примеру, вы осмотрите самый драгоценный древнеегипетский экспонат в мире — маску Тутанхамона, а также папирусы. А в музее египетской цивилизации я познакомлю вас с процессом бальзамирования. И разрушу распространённые мифы!
В Египетском национальном музее, к примеру, вы осмотрите самый драгоценный древнеегипетский экспонат в мире — маску Тутанхамона, а также папирусы. А в музее египетской цивилизации я познакомлю вас с процессом бальзамирования. И разрушу распространённые мифы!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
- История Египта и древних египтян: откуда они пришли на Нил и как создавали свою цивилизацию? Я погружу вас в прошлое Египта, рождение которого принято датировать 3350 годом до нашей эры. Вы перенесётесь в Древнее, Среднее и Новое царства и узнаете об особенностях каждого
- Царские династии — вспомним, сколько их было и при каких Древний Египет расцвёл
- Развенчание мифов. Например, Клеопатру часто считают египтянкой, но это не так. А в некоторых фильмах, для остроты сюжета, показывали, что при смерти египтянина его жену убивали, чтобы похоронить их вместе. Это тоже искажённая реальность. Я поделюсь, как всё было на самом деле, чтобы у вас было правильно восприятие
- Музей египетской цивилизации. Сюда, в первую очередь, идут, чтобы увидеть мумии. Я покажу вам самые интересные, расскажу о процессе бальзамирования. Также у вас будет свободное время, чтобы рассмотреть и другие артефакты
- Египетский национальный музей. Здесь вы увидите знаменитую маску Тутанхамона и древние папирусы. Я расскажу вам о производстве бумаги в Древнем Египте, о разных науках — математике, медицине, а также о технологиях строительства и многом другом
- Старый Каир. После музеев я отвезу вас в историческую часть города, проведу на старинный рынок, где вы насладитесь гаммой восточных запахов и особым колоритом. Покажу вам и мечети Каира. И расскажу о современной жизни в столице Египта
Организационные детали
Экскурсия проходит с водителем и гидом на комфортабельном авто. Если вас до 3 человек — то на легковой машине. Если вас 2 взрослых + дети до 12 лет, то на минивэне. Если вас больше 3 взрослых, то я арендую микроавтобус, доплата в таком случае — $20.
Дополнительные расходы:
- билет в Египетский национальный музей: $9–10/взрослый, $4–5/учащиеся, дети до 6 лет бесплатно (1,5 часа экскурсия + 45 минут свободного времени)
- билет в музей египетской цивилизации: $10–11/взрослый, $5–6/учащиеся (45 минут экскурсия + 30 минут свободного времени)
- oбед (по желанию)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваш гид в Каире
Меня зовут Ахмад, гидом работаю с 1998 г. Учился на факультете иностранных языков в Каире русскому языку и провожу экскурсии по всему Египту!Задать вопрос
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