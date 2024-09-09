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Эта экскурсия позволит вам увидеть город — его старую часть и современную жизнь, а также прикоснуться к египетской культуре и истории в двух музеях.



В Египетском национальном музее, к примеру, вы осмотрите самый драгоценный древнеегипетский экспонат в мире — маску Тутанхамона, а также папирусы. А в музее египетской цивилизации я познакомлю вас с процессом бальзамирования. И разрушу распространённые мифы!