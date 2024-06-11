Мы осмотрим пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина и сделаем эффектные фото величественного Сфинкса, посетим знаменитый
Описание тура
Организационные детали
Программа гибкая: вы сможете изменить или добавить маршрут по вашему желанию.
Проживание. Не включено в стоимость.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельном автомобиле: минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества гостей).
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Пирамиды Гизы, Каирский египетский музей и прогулка по Нилу
Заберём вас из вашего отеля в Каире в 07:00 и отправимся к пирамидам Гизы. Сегодня вы увидите три самых высоких — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. А ещё осмотрим величественного Сфинкса.
Затем посетим Каирский египетский музей, где собраны уникальные артефакты. Даже целого дня будет мало, чтобы внимательно изучить всё экспонаты, но мы постараемся увидеть всё самое интересное.
Дальше вас ждёт прогулка по Нилу на традиционной лодке фелука с парусом. Пока гид будет рассказывать про историю Каира, вы сможете полюбоваться городом с нового ракурса или позагорать на палубе. Водная экскурсия продлится 30 минут. Затем отвезём вас в ваш отель.
Путешествие в Александрию
Сегодня побываем в Александрии. Посетим римские катакомбы Ком эль-Шукафа 1-2 века, уходящие под землю на три яруса. Здесь были похоронены знатные местные жители.
Продолжим знакомиться наследием римлян и осмотрим амфитеатр 2 века — единственный, найденный в Египте! Затем полюбуемся библиотекой Александриной, построенной на месте разрушенной множество лет назад знаменитой Александрийской библиотеки. Для возрождения уникального сооружения были объединены средства и усилия множества арабских и европейских стран.
Увидим дворец Монтаза с живописным садом из финиковых пальм и фикусовых деревьев. Здесь можно погулять среди древнегреческих статуй, полюбоваться цветами и посидеть в беседке.
Посетим форт Кайт Бей 15 века, возведённый на месте Александрийского маяка — одного из Семи чудес света. Говорят, что остатки легендарного сооружения были использованы при строительстве крепости.
Пройдёмся по набережной, слушая шум волн и любуясь бескрайним морем. Осмотрим самую большую в городе мечеть Абу аль-Аббас аль-Морси 13 века, построенную в честь святого, покровительствующего рыбакам.
Вернёмся в Каир к 19:00 и отвезём вас в ваш отель.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Услуги водителя
- Питьевая вода в неограниченном количестве
- Прогулка по реке Нил
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Питание
- Проживание