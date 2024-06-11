Заберём вас из вашего отеля в Каире в 07:00 и отправимся к пирамидам Гизы. Сегодня вы увидите три самых высоких — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. А ещё осмотрим величественного Сфинкса.

Затем посетим Каирский египетский музей, где собраны уникальные артефакты. Даже целого дня будет мало, чтобы внимательно изучить всё экспонаты, но мы постараемся увидеть всё самое интересное.

Дальше вас ждёт прогулка по Нилу на традиционной лодке фелука с парусом. Пока гид будет рассказывать про историю Каира, вы сможете полюбоваться городом с нового ракурса или позагорать на палубе. Водная экскурсия продлится 30 минут. Затем отвезём вас в ваш отель.