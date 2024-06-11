Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре

Проплыть по Нилу на парусной лодке, спуститься в римские катакомбы и увидеть пирамиды Гизы
Приглашаем отправиться в увлекательное путешествие в прошлое, чтобы увидеть мощь сразу двух империй: Египетской и Римской.

Мы осмотрим пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина и сделаем эффектные фото величественного Сфинкса, посетим знаменитый
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Каирский египетский музей и совершим мини-круиз по Нилу на традиционной лодке фелуке.

В Александрии побываем в подземном некрополе и римском амфитеатре, а ещё увидим форт, возведённый на месте Александрийского маяка. Программа тура — гибкая, мы можем поменять маршрут по вашему желанию.

Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Программа гибкая: вы сможете изменить или добавить маршрут по вашему желанию.

Проживание. Не включено в стоимость.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Передвигаться будем на комфортабельном автомобиле: минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества гостей).

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Пирамиды Гизы, Каирский египетский музей и прогулка по Нилу

Заберём вас из вашего отеля в Каире в 07:00 и отправимся к пирамидам Гизы. Сегодня вы увидите три самых высоких — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. А ещё осмотрим величественного Сфинкса.

Затем посетим Каирский египетский музей, где собраны уникальные артефакты. Даже целого дня будет мало, чтобы внимательно изучить всё экспонаты, но мы постараемся увидеть всё самое интересное.

Дальше вас ждёт прогулка по Нилу на традиционной лодке фелука с парусом. Пока гид будет рассказывать про историю Каира, вы сможете полюбоваться городом с нового ракурса или позагорать на палубе. Водная экскурсия продлится 30 минут. Затем отвезём вас в ваш отель.

Пирамиды Гизы, Каирский египетский музей и прогулка по НилуПирамиды Гизы, Каирский египетский музей и прогулка по НилуПирамиды Гизы, Каирский египетский музей и прогулка по НилуПирамиды Гизы, Каирский египетский музей и прогулка по НилуПирамиды Гизы, Каирский египетский музей и прогулка по НилуПирамиды Гизы, Каирский египетский музей и прогулка по НилуПирамиды Гизы, Каирский египетский музей и прогулка по НилуПирамиды Гизы, Каирский египетский музей и прогулка по Нилу
2 день

Путешествие в Александрию

Сегодня побываем в Александрии. Посетим римские катакомбы Ком эль-Шукафа 1-2 века, уходящие под землю на три яруса. Здесь были похоронены знатные местные жители.

Продолжим знакомиться наследием римлян и осмотрим амфитеатр 2 века — единственный, найденный в Египте! Затем полюбуемся библиотекой Александриной, построенной на месте разрушенной множество лет назад знаменитой Александрийской библиотеки. Для возрождения уникального сооружения были объединены средства и усилия множества арабских и европейских стран.

Увидим дворец Монтаза с живописным садом из финиковых пальм и фикусовых деревьев. Здесь можно погулять среди древнегреческих статуй, полюбоваться цветами и посидеть в беседке.

Посетим форт Кайт Бей 15 века, возведённый на месте Александрийского маяка — одного из Семи чудес света. Говорят, что остатки легендарного сооружения были использованы при строительстве крепости.

Пройдёмся по набережной, слушая шум волн и любуясь бескрайним морем. Осмотрим самую большую в городе мечеть Абу аль-Аббас аль-Морси 13 века, построенную в честь святого, покровительствующего рыбакам.

Вернёмся в Каир к 19:00 и отвезём вас в ваш отель.

Путешествие в АлександриюПутешествие в АлександриюПутешествие в АлександриюПутешествие в АлександриюПутешествие в АлександриюПутешествие в Александрию

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Услуги водителя
  • Питьевая вода в неограниченном количестве
  • Прогулка по реке Нил
Что не входит в цену
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Питание
  • Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир, заберём вас из вашего отеля в 07:00
Завершение: Каир, доставим вас к вашему отелю, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Каира

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПирамиды ГизыПопулярные местаЕгипетский музейМузеиАлександрияВодные развлеченияНа яхте

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