силой этих мест на свой День рождения.



Гид Мина настолько прекрасно помог с составлением маршрута и сделал все, чтобы воплотить мою идею, что не хватит слов благодарности. Очень эрудированный, деликатный Мина, от Души Благодарю!



Мы начали наше путешествие в 6:30 утра, меня забрали на машине от моего отеля, и мы поехали в Храм Хатшепсут. Мина рассказал очень много про личность самой царицы, про её деятельность, провел по сакральным местам Храма и далее мы отправились в Долину Царей.



Там мы посетили 3 гробницы. Я их выбирала сама, они были «не попсовые»)) а так можно было и к Тутанхамону «заглянуть»😁 Но мы с Миной определили маршрут, исходя из моих целей, и всё получилось идеально. Плюс Мина, являясь египтологом, подробно рассказал про каждого фараона. Было очень интересно и впечатляюще.



После Долины мы могли бы заехать ещё в домик Картера, но его не было в списке моего духовного путешествия))) поэтому мы отправились сразу в Карнакский Храм.



Ну там вообще было невероятно. Я, как мистик, не могу не поделиться ключевым фото, когда одна ветка реальности накладывается на другую))) смотрю и до сих пор это не укладывается в моей голове)) Скептики, конечно, могут сказать, что это всё особенности оптики или я дёрнулась, но я стояла на месте))) и за 15 лет съемок на айфон у меня такое впервые.



В общем, в Карнакском комплексе мы прошли все сакральные места - колонны, порталы, стеллы, алтарные камни, а ещё нашли стену изобилия и я увидела то, ради чего вообще прилетела в Луксор - Древо Жизни, Портал Осириса и 7 Ключей. Для нас также открыли один храм, важный для наполнения женской энергией - Храм Опет. И уже после Мина с водителем отвезли меня в отель.



Наша экскурсия заняла 8 часов, и я бы провела ещё столько же в Карнакском комплексе. Там столько удивительных мест, где хочется побыть подольше. Но скажу так, что плотность материала и энергии этих мест просто зашкаливают. Я вернулась в номер очень уставшей и довольной.



Спасибо Мине и всей команде гидов! Супер-профессионалы! Если экскурсии - только с этой командой! Желаю процветания!