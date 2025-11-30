-
Лучший выборЗнакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$160
$266 за всё до 8 чел.
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
Сегодня в 12:00
11 дек в 07:00
$360
$450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$161
$230 за всё до 8 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Исследовать один из древнейших городов мира и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$234 за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Луксор: индивидуальная экскурсия
Выбирайте памятники для посещения! Храмы, гробницы фараонов, Банановый остров и многое другое. Русскоязычный гид и комфортный транспорт на весь день
Начало: В любой точке Луксора (по согласованию)
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
$218
$363 за всё до 3 чел.
- DDenis30 ноября 2025Мухамед. Хотим Вас поблагодарить за удачный подбор гидов.
Большее время с нами был Адил.
Очень активный, жизнерадостный, знающий своё дело и любящий
- ЮЮрий25 октября 2025Экскурсию организовали оперативно и с учетом наших пожеланий. Гид Хасан молодец. Рекомендуем!
- NNikolay29 августа 2025Отлично провели целый день! В 4:30 нас забрали на комфортабельном Mitsubishi из отеля в районе Хургады, на втором ряду сидели
- ТТатьяна14 мая 2025Мы были на экскурсии по достопримечательностям в Луксоре. Семья 9 человек.
Это просто must see! Куча достопримечательностей.
Гид Хасан, хорошо знает русский.
- ААрина5 апреля 2025Общие комментарии Мохамеду (не гид, организатор).
Спасибо за готовность подстроиться и адаптировать программу на 2 дня.
Посмотрели все, что планировали.
Хасан: гид в
- PPavel12 марта 2025Очень хорошая экскурсия, которая проведет вас по всем знаковым местам рядом с Луксором. После Дендеры и Абидоса в другой экскурсии,
- ССергей3 марта 2025Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.
Были 2 экскурсии
- ЕЕкатерина9 февраля 2025Экскурсию по Луксору проводил Ахмед. Вся наша семья в восторге, получили массу интересной информации в подкрепление тем знаниям, которые были
- ЗЗинаида13 января 2025Хочу выразить огромную благодарность гидам Амру в Каире и Хасану в Луксоре за великолепные, фантастические экскурсии, Мухамеду за прекрасную организацию
- ЕЕлена11 января 2025Огромное спасибо гиду Мамдух!
Очень воспитанный, вежливый, не навязчивый, интересно рассказывал историю о достопримечательностях, а так же предоставлял достаточно времени чтобы
- ААнна6 января 2025Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала в Луксор, чтобы наполниться
- ММария5 января 2025Экскурсия с Хасаном прошла хорошо и весело. Очень вкусно поели в кафе, куда он нас отвез после. Рекомендуем данную экскурсию
- ЮЮрий23 декабря 2024Всё прошло хорошо.
Хороший гид, маршрут разработали специально под нашу группу.
Всё успели, посмотрели и пообедали.
Рекомендую.
- ВВадим3 июля 2024В мае 2024 года провели большую шестидневную поездку с экскурсоводом Аделем. В Луксоре посмотрели Карнакский и Луксорский храмы, долину царей,
- ААлександ5 апреля 2024Мухамед и его команда Исмаил и Шаркави очень профессиональны, и мы настоятельно рекомендуем их! У нас было два дня в
- ЛЛуна27 марта 2024Хочу поблагодарить организатора нашей двухдневной экскурсии Мухамеда и нашего прекрасного гида, профессора Шаркави. Мы провели незабываемые 2 дня, посетив максимально
- ООльга27 декабря 2023Большое спасибо Мухамеду за отличную подготовительную работу!
Особая благодарность нашему гиду Шаркави! Экскурсия на русском языке, все понятно, интересно изложено. Много
- ЕЕлена30 октября 2023Хочу поблагодарить организатора нашей экскурсии в Луксоре. Все прошло на высшем уровне. Экскурсия была индивидуальная. Мы сами выбирали места, которые
- ННаталья23 октября 2023Были 2 дня в Луксоре, разделили программу, чтобы посмотреть побольше всего в комфортном темпе, очень интересно, узнали много нового. У
- ТТатьяна28 августа 2023Побывала на замечательной экскурсии по Луксору. У меня был только один день, поэтому оба берега постарались успеть - Долина царей,
