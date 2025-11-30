Мои заказы

Банановый остров – экскурсии в Луксоре

Найдено 5 экскурсий в категории «Банановый остров» в Луксоре, цены от $160, скидки до 40%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Луксор
На машине
8 часов
-
40%
89 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$160$266 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
На машине
10 часов
-
20%
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
Сегодня в 12:00
11 дек в 07:00
$360$450 за всё до 8 чел.
Луксор: цари и боги Древнего Египта
На автобусе
8 часов
-
30%
17 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$161$230 за всё до 8 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
На машине
6 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Исследовать один из древнейших городов мира и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$234 за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Луксор
На машине
8 часов
-
40%
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Луксор: индивидуальная экскурсия
Выбирайте памятники для посещения! Храмы, гробницы фараонов, Банановый остров и многое другое. Русскоязычный гид и комфортный транспорт на весь день
Начало: В любой точке Луксора (по согласованию)
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
$218$363 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Denis
    30 ноября 2025
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Мухамед. Хотим Вас поблагодарить за удачный подбор гидов.
    Большее время с нами был Адил.
    Очень активный, жизнерадостный, знающий своё дело и любящий
    читать дальше

    историю человек. Нам с ним было интересно и комфортно. Всегда прислушивался к нашим просьбам.

    В Каире с нами работал Саша-экскурсовод с большим багажом знаний.

    Несмотря на то, что темы культуры, истории, мифов довольно сложные, нам все было понятно. Мы летели практически с нулем знаний, но все было интересно и понятно. Мы задавали много вопросов, и у экскурсоводов всегда были ответы.

    Это замечательно, что с нами работали разные люди, они немного по-разному ввели нас в историю Древнего Египта, показали вашу замечательную родину.

    Отдельное спасибо за те обеды, которые вы нам организовали, всегда было вкусно и обильно.

    Машину предоставили хорошую. Было комфортно.

    Для всех, а особенно для любителей истории, Египет представляет достопримечательности мирового класса, за доступную цену. Рекомендую побывать в Дендере, Луксоре, Асуане.

    Большее время с нами был Адил.
Очень активный, жизнерадостный, знающий своё дело и любящий
  • Ю
    Юрий
    25 октября 2025
    Добро пожаловать в Луксор
    Экскурсию организовали оперативно и с учетом наших пожеланий. Гид Хасан молодец. Рекомендуем!
  • N
    Nikolay
    29 августа 2025
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Отлично провели целый день! В 4:30 нас забрали на комфортабельном Mitsubishi из отеля в районе Хургады, на втором ряду сидели
    читать дальше

    я с женой, на третьем ряду спала лежала дочка (6 лет). Доехали безопасно за 3,5-4 часа, выспались. Долина гробниц и храм богини пока еще было не так жарко с утра. Затем отправились на прогулку по Нилу с заездом на «остров бананов» - семейное место, где проходишь через банановую плантацию к небольшому зоопарку с крокодилом, страусом, верблюдами, обезьянами. Ребенку понравилось, пофоткались! Потом обратно на лодке на другой берег Луксора, где перекусили вкусно в небольшом городском кафе. Затем Карнакский храм, очень красиво. Обратно тоже домчали быстро и безопасно к отелю! Гид Мамдух интересно на хорошем русском рассказывал историю, шутил, создавал доброжелательную атмосферу, отлично подстраивался под всех (жарко взрослым или рабочие дела, мороженое и побегать ребенку, помогал с оплатами в египетских фунтах)! Вечером успели покупаться, поужинать.

    я с женой, на третьем ряду спала лежала дочка (6 лет). Доехали безопасно за 3,5-4 часа, выспались. Долина гробниц и храм богини пока еще было не так жарко с утра. Затем отправились на прогулку по Нилу с заездом на «остров бананов» - семейное место, где проходишь через банановую плантацию к небольшому зоопарку с крокодилом, страусом, верблюдами, обезьянами. Ребенку понравилось, пофоткались! Потом обратно на лодке на другой берег Луксора, где перекусили вкусно в небольшом городском кафе. Затем Карнакский храм, очень красиво. Обратно тоже домчали быстро и безопасно к отелю! Гид Мамдух интересно на хорошем русском рассказывал историю, шутил, создавал доброжелательную атмосферу, отлично подстраивался под всех (жарко взрослым или рабочие дела, мороженое и побегать ребенку, помогал с оплатами в египетских фунтах)! Вечером успели покупаться, поужинать.
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2025
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Мы были на экскурсии по достопримечательностям в Луксоре. Семья 9 человек.
    Это просто must see! Куча достопримечательностей.
    Гид Хасан, хорошо знает русский.
    читать дальше

    Шутит)) русскими шуточками! Веселый!
    Очень много знает, но как нам показалось, ленится рассказывать.
    Только по теме и узко. Вот есть храм-вот информация. В Хатшепсут и Долине царей, на входе рассказал информацию и дальше сами.
    Хотелось получить информацию по истории Египта в целом, так сказать, подготовить и вести в курс дела.

    Мы были на экскурсии по достопримечательностям в Луксоре. Семья 9 человек
  • А
    Арина
    5 апреля 2025
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Общие комментарии Мохамеду (не гид, организатор).
    Спасибо за готовность подстроиться и адаптировать программу на 2 дня.
    Посмотрели все, что планировали.

    Хасан: гид в
    читать дальше

    оба дня, русскоговорящий египтянин. Был с нами оба дня. Показал максимум возможного за это время.

    Фараон, звезда и знакомый каждому в городе!

    Русским языком владел лучше, чем другие гиды в нашей поездке.

    Гибкий, подстроился под поздний выезд. Несмотря на Рамадан, катал нас до самого вечера и заверял, что всё в порядке.
    Очень общительный, иногда даже слишком - всех иностранных туристов окликал на их языке.
    Мочил пошловатые шутки, но совсем уж палку не перегибал.

    Рассказывал и показывал много диковин, факты интересные.

    Помогал сориентироваться в Люксоре ещё до начала экскурсии и был на связи (за что ему большое спасибо). Также помог добраться до автобуса во второй день.

    Любит быстро рассказать инфу и обозначить время для самостоятельного осмотра и фоток, а пока подождет нас в тени кафе.

    Рассказу в целом не хватает системности (мы зануды, нам нравится логичное и последовательное повествование).

  • P
    Pavel
    12 марта 2025
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Очень хорошая экскурсия, которая проведет вас по всем знаковым местам рядом с Луксором. После Дендеры и Абидоса в другой экскурсии,
    читать дальше

    было очень здорово увидеть в этой гробницы Долины царей а так же значимые храмы. Приятно так же что можно заехать на обед — это было очень кстати. Большое спасибо гиду Хасану, который не просто рассказывал нам о достопримечательностях и выстраивал маршрут самым оптимальным образом, но ещё и погрузил нас в восточный колорит. С ним мы почувствовали себя местными:)

    Спасибо!

    было очень здорово увидеть в этой гробницы Долины царей а так же значимые храмы. Приятно так же что можно заехать на обед — это было очень кстати. Большое спасибо гиду Хасану, который не просто рассказывал нам о достопримечательностях и выстраивал маршрут самым оптимальным образом, но ещё и погрузил нас в восточный колорит. С ним мы почувствовали себя местными:)

Спасибо!
  • С
    Сергей
    3 марта 2025
    Добро пожаловать в Луксор
    Семьёй сразу хотели индивидуальную экскурсию, чтобы ехать только своим микроавтобусом. Побывать в интересных местах столько, сколько нам захочется.

    Были 2 экскурсии
    читать дальше

    в Каире и Луксоре.
    При выборе опирались на отзывы. Хотели экскурсию именно для детей. Остались очень довольны.

    Гиды в обоих случаях просто великолепны. Хорошо говорят на русском. Глубокое знание истории.

    Благодарю организацию и гидов!

    Были 2 экскурсии
  • Е
    Екатерина
    9 февраля 2025
    Добро пожаловать в Луксор
    Экскурсию по Луксору проводил Ахмед. Вся наша семья в восторге, получили массу интересной информации в подкрепление тем знаниям, которые были
    читать дальше

    раньше; быстро и оперативно решались организационные вопросы.
    Луксор - прекрасный город с древней историей, Ахмед помог нам максимально погрузиться во времена Древнего Египта, а для ребенка-школьника это было максимально познавательно и не скучно. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!

  • З
    Зинаида
    13 января 2025
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Хочу выразить огромную благодарность гидам Амру в Каире и Хасану в Луксоре за великолепные, фантастические экскурсии, Мухамеду за прекрасную организацию
    читать дальше

    моего тура по Каиру и Луксору, за возможность увидеть прекрасные достопримечательности, о которых давно мечтала. Я смогла насладиться красотой этой страны, узнала столько интересного о тысячелетней истории Египта. И все это за три дня! Это был для меня и тур в классическом смысле, и экотур, и речной, и этнографический тур — все это смогли организовать для меня гиды и Мухамед. Рекомендую Амра и Хасана — профессиональных гидов, надежных, заботливых, добрых людей, интересных рассказчиков, любящих свои традиции, историю, страну. Огромное вам спасибо!

    Хочу выразить огромную благодарность гидам Амру в Каире и Хасану в Луксоре за великолепные, фантастические экскурсии
  • Е
    Елена
    11 января 2025
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Огромное спасибо гиду Мамдух!
    Очень воспитанный, вежливый, не навязчивый, интересно рассказывал историю о достопримечательностях, а так же предоставлял достаточно времени чтобы
    читать дальше

    провести его с комфортом.
    Программа колоритная и интересная, сделали много красивых фотографий).
    Обед по маршруту был вкусный.
    P/s была в Каире и Луксоре на 5 экскурсиях с разными гидами, но только Мамдуха могу действительно порекомендовать 😉

  • А
    Анна
    6 января 2025
    Добро пожаловать в Луксор
    Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала в Луксор, чтобы наполниться
    читать дальше

    силой этих мест на свой День рождения.

    Гид Мина настолько прекрасно помог с составлением маршрута и сделал все, чтобы воплотить мою идею, что не хватит слов благодарности. Очень эрудированный, деликатный Мина, от Души Благодарю!

    Мы начали наше путешествие в 6:30 утра, меня забрали на машине от моего отеля, и мы поехали в Храм Хатшепсут. Мина рассказал очень много про личность самой царицы, про её деятельность, провел по сакральным местам Храма и далее мы отправились в Долину Царей.

    Там мы посетили 3 гробницы. Я их выбирала сама, они были «не попсовые»)) а так можно было и к Тутанхамону «заглянуть»😁 Но мы с Миной определили маршрут, исходя из моих целей, и всё получилось идеально. Плюс Мина, являясь египтологом, подробно рассказал про каждого фараона. Было очень интересно и впечатляюще.

    После Долины мы могли бы заехать ещё в домик Картера, но его не было в списке моего духовного путешествия))) поэтому мы отправились сразу в Карнакский Храм.

    Ну там вообще было невероятно. Я, как мистик, не могу не поделиться ключевым фото, когда одна ветка реальности накладывается на другую))) смотрю и до сих пор это не укладывается в моей голове)) Скептики, конечно, могут сказать, что это всё особенности оптики или я дёрнулась, но я стояла на месте))) и за 15 лет съемок на айфон у меня такое впервые.

    В общем, в Карнакском комплексе мы прошли все сакральные места - колонны, порталы, стеллы, алтарные камни, а ещё нашли стену изобилия и я увидела то, ради чего вообще прилетела в Луксор - Древо Жизни, Портал Осириса и 7 Ключей. Для нас также открыли один храм, важный для наполнения женской энергией - Храм Опет. И уже после Мина с водителем отвезли меня в отель.

    Наша экскурсия заняла 8 часов, и я бы провела ещё столько же в Карнакском комплексе. Там столько удивительных мест, где хочется побыть подольше. Но скажу так, что плотность материала и энергии этих мест просто зашкаливают. Я вернулась в номер очень уставшей и довольной.

    Спасибо Мине и всей команде гидов! Супер-профессионалы! Если экскурсии - только с этой командой! Желаю процветания!

    Пишу отзыв, месяц спустя. Это была по-настоящему волшебная экскурсия, равно как и мой запрос. Я приехала
  • М
    Мария
    5 января 2025
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Экскурсия с Хасаном прошла хорошо и весело. Очень вкусно поели в кафе, куда он нас отвез после. Рекомендуем данную экскурсию
  • Ю
    Юрий
    23 декабря 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Всё прошло хорошо.
    Хороший гид, маршрут разработали специально под нашу группу.
    Всё успели, посмотрели и пообедали.
    Рекомендую.
  • В
    Вадим
    3 июля 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    В мае 2024 года провели большую шестидневную поездку с экскурсоводом Аделем. В Луксоре посмотрели Карнакский и Луксорский храмы, долину царей,
    читать дальше

    храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, колоссы Мемнона и храм Рамзеса 3 в Мединет-Абу. Съездили в Эдфу, где посмотрели знаменитый храм надписей, с которым, по величию и объему информации, не сравнится ни один памятник древнего мира. Сьездили в Абидос к Оссириону, храмам Сети 1 и Рамзеса 2. Посмотрели великолепнейший храм Хатхор в Дендере. Адель, помимо всего прочего, провел отличную поездку на фелукке по Нилу. Были в районе Фив вдвоем с семилетней дочерью, которая влюбилась в Египет и половину блокнота изрисовала копиями иероглифов из Эдфу и других храмов. Адель великолепно помогал с ребенком, пока папа изучал рельефы.

  • А
    Александ
    5 апреля 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Мухамед и его команда Исмаил и Шаркави очень профессиональны, и мы настоятельно рекомендуем их! У нас было два дня в
    читать дальше

    Каире и полтора дня в Луксоре и мы остались в восторге от экскурсий и посещений, программа была тщательно подготовлена, включая все знаковые места с заранее куплеными билетами без очередей. Выражаем вам огромную благодарность!

  • Л
    Луна
    27 марта 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Хочу поблагодарить организатора нашей двухдневной экскурсии Мухамеда и нашего прекрасного гида, профессора Шаркави. Мы провели незабываемые 2 дня, посетив максимально
    читать дальше

    возможное количество достопримечательностей. Везде успели пройти и прочувствовать места с великой историей без очередей и навязчивых продавцов. Программа составлена максимально грамотно и комфортно. Эта команда профессионалов действительно учитывает все пожелания и делает ваш день на 5+. Благодарю 🙏

  • О
    Ольга
    27 декабря 2023
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Большое спасибо Мухамеду за отличную подготовительную работу!
    Особая благодарность нашему гиду Шаркави! Экскурсия на русском языке, все понятно, интересно изложено. Много
    читать дальше

    исторических фактов. Шаркави ответил на наши вопросы и о жизни современного Египта. На комфортабельном автомобиле быстро нас довозили до всех точек. Накормили вкусным обедом. Очень насыщенная программа, на память останутся красивые фотографии, которые нам помог сделать Шаркави. Будем рекомендовать друзьям!

    Большое спасибо Мухамеду за отличную подготовительную работу!
  • Е
    Елена
    30 октября 2023
    Добро пожаловать в Луксор
    Хочу поблагодарить организатора нашей экскурсии в Луксоре. Все прошло на высшем уровне. Экскурсия была индивидуальная. Мы сами выбирали места, которые
    читать дальше

    хотели бы посетить. Все наши пожелания были учтены. Огромное спасибо нашему гиду Мине. Очень приятный и дружелюбный человек. Перед входом в каждую гробницу подробно рассказывал нам, на что нужно обратить внимание. Также помогал в приобретении билетов во все места, которые мы запланировали посетить. Еще раз хочу отметить отличную организацию и пунктуальность. Очень рекомендую!

  • Н
    Наталья
    23 октября 2023
    Добро пожаловать в Луксор
    Были 2 дня в Луксоре, разделили программу, чтобы посмотреть побольше всего в комфортном темпе, очень интересно, узнали много нового. У
    читать дальше

    нас был прекрасный гид Мина, он рассказал очень много исторических фактов и мифов, приятный и позитивный человек, помог нам сориентироваться в Египте. Думали, что в этой поездке сможем охватить все основные достопримечательности, но после увлекательного повествования гида поняли, что осталось много не охваченных мест, про которые он нам рассказал, а мы про них и не знали. В следующей поездке точно хотим экскурсию с этим гидом! Большое спасибо! Теперь не уверены, что кто-то сможет превзойти эти экскурсии!!! 😊

    Были 2 дня в Луксоре, разделили программу, чтобы посмотреть побольше всего в комфортном темпе, очень интересно
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Добро пожаловать в Луксор
    Побывала на замечательной экскурсии по Луксору. У меня был только один день, поэтому оба берега постарались успеть - Долина царей,
    читать дальше

    Долина цариц, храм Хатшепсут, Луксорский и Карнакский храм. Море впечатлений от великого и неповторимого Древнего Египта. Гид Mena настоящий знаток своего дела и очень хорошо говорит по-русски. Я увлекаюсь Египтом много лет и знаю базовую часть, но всё равно узнала много интересного. Спасибо большое!

