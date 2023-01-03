Это классическая экскурсия с побережья Красного моря в Каир, крупнейший город Африки.
В группе до 45 человек с русскоговорящим гидом вы посетите Каирский музей: полюбуетесь древним искусством и представите, как жили фараоны. В Гизе исполните мечту увидеть Пирамиды и Сфинкса. Также в программе прогулка на лодке по Нилу, фабрика папируса и музей парфюмерии.
Описание экскурсии
Ночная дорога будет комфортной — наши автобусы оборудованы раскладывающимися сидениями. В Каире вас встретит наш гид и покажет все главные чудеса огромного города контрастов.
- Каирский музей — национальная сокровищница, в залах которой собрано более 150 тысяч экспонатов! Вы рассмотрите ключевые из них, погрузитесь во времена правления величайших фараонов и узнаете историю музея. Увидите маску Тутанхамона, саркофаги, гигантские статуи, золотые украшения и трон, а еще, если захотите, заглянете в зал мумий.
- Прогулка по Нилу на лодке: по желанию вы отправитесь в плавание по великой реке, чтобы увидеть роскошные дворцы и отели Каира.
- Фабрика папируса: её сотрудники расскажут об изготовлении древней бумаги и об искусных писцах, а после вы сможете купить сувениры с папирусом.
- Египетские пирамиды и сфинкс. Одна из самых известных достопримечательностей мира находится в Гизе, пригороде Египта. Здесь вы буквально прикоснетесь к далекой эпохе, услышите о строительстве, назначении и особенностях пирамид.
А еще перед обратной дорогой в программе музей парфюмерии и масел с его чарующими ароматами.
Организационные детали
Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете.
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автобусе (с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями) в группе до 45 человек
- Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 01:00-02:00 в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение в отель около полуночи.
- Будьте готовы к долгой дороге (расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира 500 км, около 6 часов). По пути туда будет остановка для завтрака.
Что включено в стоимость
- Транспортное обслуживание
- Услуги сопровождающего по дороге и русскоговорящего гида из нашей команды
- Входные билеты в Каирский музей, на территорию комплекса пирамид и к Сфинксу
- Обед (шведский стол в ресторане)
Что не включено в стоимость
- Входные билеты внутрь Пирамид (по желанию) — 25$
- Посещение музея мумий (по желанию) — 13$
- Прогулка на Нилу на лодке (по желанию) — 10$
- Напитки
Экскурсия на самолете:
До Каира можно добраться более быстрым и комфортным способом – на самолете. Выбирайте соответствующую категорию билетов при бронировании.
в понедельник, среду, четверг и субботу в 00:30, во вторник, пятницу и воскресенье в 01:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 00:30, во вторник, пятницу и воскресенье в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Провёл экскурсии для 1845 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Вера
3 янв 2023
Не берите эту экскурсию никогда!
П
Павел
3 янв 2023
1. Затянули по времени
Светлана
17 дек 2022
Очень понравилась организация,четкость и последовательность,соответствие цена-качество,честное исполнение заявленных услуг!!! Замечательная команда экскурсоводов!!! Пунктуальность и вежливость!!! я думаю экскурсия подойдёт тем,кто не хочет переплачивать за несуществующие услуги,готов на длительную автобусную поездку. Из минусов:неухоженная санитарная зона и неудобные кресла в автобусе
П
Полина
7 дек 2022
Всё понравилось, особенно наш гид Ибрагим - рассказывал много интересной информации, отвечал на вопросы
Д
Дмитрий
3 окт 2022
Ездила мама, одна, английский вообще не знает, не потерялась, гид был веселые помогал, фоткал, прокатилась по Нилу, сходила в музей, тот кто мечтал увидеть пирамиды, рекомендуем. Очень навязчивые продавцы, но это в любом туре так. Пограничники даже не смотрели паспорта, и вообще в салон автобуса не заходили.
Самия
16 сен 2022
Здравствуйте. Наконец то осуществилась моя давняя мечта увидеть одно из чудес света «Величественные пирамиды и Сфинкса «Огромная благодарность Кариму за организацию экскурсии, где всё учитывается до мелочей. Поездка была на
Г
Георгий
12 сен 2022
Очень долго собирался автобус на отправку в путь.
Очень долго длились все остановки на протяжении маршрута для проверки документов.
Постоянно гиды провоцируют на траты денег. Принудительно заставляют покидать автобус для того, чтобы
Очень долго длились все остановки на протяжении маршрута для проверки документов.
Постоянно гиды провоцируют на траты денег. Принудительно заставляют покидать автобус для того, чтобы
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте. Просим прощения за испорченное впечатление от экскурсии.
Ольга
6 авг 2022
Не рекомендую. Начиная от организации трансфера, нас забрали с отеля на маленьком автобусе это было во время. Водитель сразу сказал платить, я дала 200 Евро, он сказал сдача потом в
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Конечно очень жаль, что экскурсия вам не понравилось, и простите за это. Хочу ответить на замечания.
Галина
22 янв 2022
Впечатление от экскурсии начинается с транспорта, на котором везут. Трансфер до автобуса пришёл вовремя, нареканий нет. Ждали потом автобус, он приехал, но нас долго не приглашали, неизвестно почему. Уже туристы
Александр
3 янв 2022
Впервые решил взять экскурсию через сайт. Вообще не знал,что это такое,вдруг обман и т. д. но хорошо всего лишь предоплата,а основная сумма,когда сели в автобус. Знал,что расстояние большое,ехать ночью,но вот
D
Darya
29 ноя 2021
Одна из самых лучших экскурсий нашего отдыха. Очень тяжёлая и долгая дорога на автобусе (12часов в одну сторону), но наш экскурсовод заставил нас забыть об усталости. Интересно и доступно рассказывал материал на уверенном русском языке. Большое спасибо за прекрасно проведённое время! Не меняйте вашего гида, он замечательный! Наша экскурсия была 19.11.21
Н
Нина
24 ноя 2021
Нам понравилась экскурсия. Гид очень интересно и подробно всё рассказал и показал. Нас совершенно не заинтересовал магазин масел и фабрика папируса, но это на любителя. И хотелось бы больше времени на пирамиды.
Ekaterina
3 ноя 2021
Экскурсия понравилась, но нужно быть готовыми к длительному трансферу. С учётом блок-постов время в пути из Шарма в Каир почти 8,5-9 часов. Итого экскурсия составила 26 часов(при этом меня из
Б
Баир
1 ноя 2021
Не надо излишнее навязывание услуг по посещению магазинов папируса и масел. Отнимает много времени, могли бы приехать раньше, а не в 3-4 часа ночи!
Е
Елена
10 апр 2021
Были явные проблемы с организацией экскурсии, также не понравилось посещение «фабрик» по производству «драгоценных» масел и папируса - понятно, что гиды получают проценты с покупок туристов, но только там некачественные
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте. Спасибо за отзыв, потому что для нас это хороший шанс, чтобы Мы сделали соответствующие выводы, чтобы этого не повторилось
