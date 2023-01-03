Мои заказы

Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир

Увидеть Египетские пирамиды и сокровища фараонов, открывая тысячелетнюю историю
Это классическая экскурсия с побережья Красного моря в Каир, крупнейший город Африки.

В группе до 45 человек с русскоговорящим гидом вы посетите Каирский музей: полюбуетесь древним искусством и представите, как жили фараоны. В Гизе исполните мечту увидеть Пирамиды и Сфинкса. Также в программе прогулка на лодке по Нилу, фабрика папируса и музей парфюмерии.
3.5
15 отзывов
Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в КаирФото из отзыва от Вера

Описание экскурсии

Ночная дорога будет комфортной — наши автобусы оборудованы раскладывающимися сидениями. В Каире вас встретит наш гид и покажет все главные чудеса огромного города контрастов.

  • Каирский музей — национальная сокровищница, в залах которой собрано более 150 тысяч экспонатов! Вы рассмотрите ключевые из них, погрузитесь во времена правления величайших фараонов и узнаете историю музея. Увидите маску Тутанхамона, саркофаги, гигантские статуи, золотые украшения и трон, а еще, если захотите, заглянете в зал мумий.
  • Прогулка по Нилу на лодке: по желанию вы отправитесь в плавание по великой реке, чтобы увидеть роскошные дворцы и отели Каира.
  • Фабрика папируса: её сотрудники расскажут об изготовлении древней бумаги и об искусных писцах, а после вы сможете купить сувениры с папирусом.
  • Египетские пирамиды и сфинкс. Одна из самых известных достопримечательностей мира находится в Гизе, пригороде Египта. Здесь вы буквально прикоснетесь к далекой эпохе, услышите о строительстве, назначении и особенностях пирамид.

А еще перед обратной дорогой в программе музей парфюмерии и масел с его чарующими ароматами.

Организационные детали

Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе (с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями) в группе до 45 человек
  • Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 01:00-02:00 в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение в отель около полуночи.
  • Будьте готовы к долгой дороге (расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира 500 км, около 6 часов). По пути туда будет остановка для завтрака.

Что включено в стоимость

  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождающего по дороге и русскоговорящего гида из нашей команды
  • Входные билеты в Каирский музей, на территорию комплекса пирамид и к Сфинксу
  • Обед (шведский стол в ресторане)

Что не включено в стоимость

  • Входные билеты внутрь Пирамид (по желанию) — 25$
  • Посещение музея мумий (по желанию) — 13$
  • Прогулка на Нилу на лодке (по желанию) — 10$
  • Напитки

Экскурсия на самолете:
До Каира можно добраться более быстрым и комфортным способом – на самолете. Выбирайте соответствующую категорию билетов при бронировании.

в понедельник, среду, четверг и субботу в 00:30, во вторник, пятницу и воскресенье в 01:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 00:30, во вторник, пятницу и воскресенье в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим
Карим — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Провёл экскурсии для 1845 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
5
3
2
2
1
3

Фотографии от путешественников

Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Вера)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Дмитрий)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Самия)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Самия)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Самия)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Самия)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Ольга)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Галина)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Галина)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Александр)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Александр)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Александр)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Александр)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Александр)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Александр)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Александр)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Darya)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Darya)Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир (Darya)
В
Вера
3 янв 2023
Не берите эту экскурсию никогда!

Лучше лететь самостоятельно и брать такси до пирамид и в каирский музей.

Коротко:
много времени потратите на сопутствующую ерунду, а на толковые вещи не останется ничего. К тому
читать дальше

же всё это будет неудобно и раздражающе.

Развёрнуто:
Началась поездка с того, что нас забыли у отеля. Вернее взяли не тех туристов. Это не страшно, потому что там произошло недопонимание и просто сели другие люди.
Далее мы сели в автобус. В автобусе с туалетом сразу предупреждают, что можно ходить только по малой нужде, а всё остальное время придётся терпеть.

Кстати про туалет, берите с собой бумагу, на всём пути следования вы её не встретите ни в автобусе, ни на первой остановке, ни в музее, ни в ресторане. Но встретите рядом с туалетами приторговывающих салфетками людей.

Комфортабельные сидения соседей откидываются вам в колени буквально моментально, а дальше, если с ними не договоришься, придётся так и ехать часов 7.
Говоря про автобус, его половина была оклеена плёнкой, через которую ничего не было видно. К счастью, через сложный диалог, нашему гиду удалось договориться с кем-то другим из пассажиров о том, чтобы поменяться с ними на нормальные места.

Первая остановка происходит на какой-то закусочной у пригорода Суэц. Ценников там вы не увидите, а всё продают раза в 3 дороже, чем оно реально стоит. Очереди огромные, ведь автобусы едут колонной и все толпы туристов из каждого автобуса выходят почти разом.
Про туалет уже писал, бумагу нужно брать или с собой или покупать у местных подростков рядом салфетки.

После ещё нескольких часов мы приехали в каирский музей. Там нас сопровождал русскоговорящий экскурсовод. Времени было критически мало и нам рассказали самую известную информацию из школьной программы уроков истории. Но 80% музея мы в общем-то и не увидели. ведь нас поторапливали на коммерческую прогулку по Нилу за 20$. Цены берутся немного с потолка, у каждого они могут быть свои.

И если ты отказываешься от прогулки по Нилу за дополнительные деньги, то… конечно ты можешь посидеть в автобусе 30 минут просто так. От него также не могут отпустить погулять это время, потому что полиция сопровождает тебя всю дорогу и какого-то свободного времени нет.

Потом вас везут в музей папируса, где в общем-то за 2 минуты объясняют, как он изготавливается, а остальные минут 30 пытаются продать продукцию и рекламируют её.

Короче вместо дополнительного часа на музей или пирамиды, приходится тратить время на какую-то ерунду, с которой гидам платят откаты, поэтому она в программе и есть.

Далее ещё один переезд и есть 15-20 минут на шведский стол. Напитки там стоят конских денег, лучше брать свои.

Потом, наконец, пирамиды. По приезду и после всех контролей и очередной рекламы поездки на верблюдах за конские деньги, с которых также есть откаты гидам, дали минут 30 на прогулку по местности. Этого времени критически мало! Если убрать из программы папирусы и прогулку по Нилу, там как минимум можно побыть час.

После спуск к Сфинксу, где обзор с ограниченной площадочки сбоку минуты 3-4 и всё.

Но и тут не всё. Ты уставший и хочешь поскорее отправиться домой, но нет, тебя поведут в «музей масел», что на самом деле является просто коммерческим магазином, где тебе фактически рекламируют продукцию. Нет, реально, вы просто заходите в белую комнату и консультант втирает вам про масло чёрного тмина. На каждого туриста вешается бейдж определённого цвета, видимо, чтобы на кассе было легче понять доход, который принёс определённый гид и заплатить ему откат за туристов. Причём у гидов разных языков были свои точки с магазинами парфюмерии, поэтому автобусу пришлось ещё покататься, собирая их.

Ну и так это продолжается дополнительный час, который можно было бы провести в дороге домой.

В итоге обратно в город мы вернулись к 3-4 утра и вся экскурсия заняла часов 26-28.
И после всех этих моментов, день данной экскурсии был признан худшим днём отдыха.

Из конструктивных предложений авторам экскурсии:
1) повесьте в автобусе туалетную бумагу
2) снимите с окон плёнку, через которую ничего не видно
3) уберите из экскурсии музей папируса, прогулку по Нилу и музей масел, а освободившееся время добавьте в пирамиды и каирский музей
4) возьмите на себя контроль спинок в автобусе по микрофону (ребята, ночь — давайте все откинем спинки; ребята, день — поднимаем спинки и не мешаем друг другу)

Не берите эту экскурсию никогда!
П
Павел
3 янв 2023
1. Затянули по времени
2. русскоязычный экскурсовод невнятный, информация неинтересная
3. Питание в худшем месте в подворотне.
Организация отвратительная, места и время сбора меняли -как результат потерявшийся турист, истерики и т. п.
Организаторы перекладывают ответственность друг на друга.
Светлана
Светлана
17 дек 2022
Очень понравилась организация,четкость и последовательность,соответствие цена-качество,честное исполнение заявленных услуг!!! Замечательная команда экскурсоводов!!! Пунктуальность и вежливость!!! я думаю экскурсия подойдёт тем,кто не хочет переплачивать за несуществующие услуги,готов на длительную автобусную поездку. Из минусов:неухоженная санитарная зона и неудобные кресла в автобусе
П
Полина
7 дек 2022
Всё понравилось, особенно наш гид Ибрагим - рассказывал много интересной информации, отвечал на вопросы
Д
Дмитрий
3 окт 2022
Ездила мама, одна, английский вообще не знает, не потерялась, гид был веселые помогал, фоткал, прокатилась по Нилу, сходила в музей, тот кто мечтал увидеть пирамиды, рекомендуем. Очень навязчивые продавцы, но это в любом туре так. Пограничники даже не смотрели паспорта, и вообще в салон автобуса не заходили.
Ездила мама, одна, английский вообще не знает, не потерялась, гид был веселые помогал, фоткал, прокатилась по
Самия
Самия
16 сен 2022
Здравствуйте. Наконец то осуществилась моя давняя мечта увидеть одно из чудес света «Величественные пирамиды и Сфинкса «Огромная благодарность Кариму за организацию экскурсии, где всё учитывается до мелочей. Поездка была на
читать дальше

современном комфортабельном автобусе, что является большим плюсом учитывая длительность поездки. Конечно Экскурсия не из легких, но впечатления от увиденного затмевают все шероховатости) Отдельная благодарность гиду Мухаммаду за его профессионализм и внимание к каждому туристу.
Кроме пирамид на экскурсии мы посетили Каирский музей - экспонаты впечатляют. В общем Экскурсия организована по высшему разряду. Однозначно рекомендую!

Здравствуйте. Наконец то осуществилась моя давняя мечта увидеть одно из чудес света «Величественные пирамиды и СфинксаЗдравствуйте. Наконец то осуществилась моя давняя мечта увидеть одно из чудес света «Величественные пирамиды и СфинксаЗдравствуйте. Наконец то осуществилась моя давняя мечта увидеть одно из чудес света «Величественные пирамиды и СфинксаЗдравствуйте. Наконец то осуществилась моя давняя мечта увидеть одно из чудес света «Величественные пирамиды и Сфинкса
Г
Георгий
12 сен 2022
Очень долго собирался автобус на отправку в путь.
Очень долго длились все остановки на протяжении маршрута для проверки документов.
Постоянно гиды провоцируют на траты денег. Принудительно заставляют покидать автобус для того, чтобы
читать дальше

тебе что-то навязали. Не предлагают альтернативных вариантов и грозятся оставить тебя и ждать другую группу людей. Обратно сказали, что поедем быстрее и нас не будут останавливать, однако мы стояли на каждом КПП по часу!!! Водитель не понимал в какой отель нужно отвозить людей и мы несколько раз кружились по окрестностям. В итоге путь обратно занял 11 часов!!!!! Я не то, что не порекомендую, я буду всячески отговаривать покупать эту и подобные ей экскурсии!

Карим
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте. Просим прощения за испорченное впечатление от экскурсии.
Но как я понимаю у вас претензии не к организации в чем заключается
читать дальше

наша работа (Осмотр пирамид, сфинкса, музея, обед, русскоговорящий гид и тд), а к моментам которые не зависят от нас.

Давайте разберём по пунктам ваши претензии:
1) Автобус долго собирался в путь: так как это групповая экскурсия, соответственно пока группа соберётся это занимает время
2) Длительные остановки для проверки документов- момент который вообще от нас не зависит, это уже службы безопасности страны в работу которых мы не можем вмешиваться
3)Гиды не могут вас провоцировать на трату денег или заставить что либо купить без вашего желания, с вами в автобусе уже сидит представитель от полиции который отвечает за вашу безопасность и в случае чего он не даст вас в обиду, тем более оставить вас ждать другую группу
4) ваш отель Барсело Тиран находится в 40 км от города и соответственно дорога туда занимает время и мы сделали для вас бесплатный трансфер в обе стороны чтобы вы поехали на экскурсию, и водитель автобуса человек с опытом и знает дорогу к каждому отелю.
5) Вы выехали из Каира в 18:00 и прибыли в Шарм в 2 часа ночи, то есть это 8 часов, а не 11 часов.
Ещё раз приносим свои извинения!

Ольга
Ольга
6 авг 2022
Не рекомендую. Начиная от организации трансфера, нас забрали с отеля на маленьком автобусе это было во время. Водитель сразу сказал платить, я дала 200 Евро, он сказал сдача потом в
читать дальше

большом автобусе, он должен был отдать 32Евро. А потом начались заезды, мы просто подъезжали не понятно куда и стояли по 20 минут, зачем-то поехали к аэропорту, водитель ушёл опять минут на 20, но никого не садился в нашу маршрутку, до старого города мы ехали 1,5часа. Приехали и там опять стояли. Затем нам 4м сказали выходить и повели в большой автобус, я стала требовать, чтобы отдали мою сдачу, мне отдали 30 Евро, 2 Евро так и не отдали сказали потом. Я спрашивала много раз, всё потом и потом. В автобусе оказалось свободных только 6 мест в самом конце, где не отказываются сиденья, но потом детей и меня посадили на предпоследний ряд (т. к. некоторые себе занимали по 2 сиденья, думая, что будет не полный автобус), муж так и постался на последнем ряду. Потом ещё привели 2х. Автобус был забит на 100%. Сиденья откинуть не возможно, кто, сидит сзади, специально держать ногами сиденье. Автобус был заполнен 50%русскоговорящих, 50% итальянцы, хотя обещали, что будут только русскоговорящие. Про остановку на завтрак вообще молчу, это жесть, мухи просто облепили, в туалет зайти не возможно. Гуд появился только около каирского музея, очень долго нас собирали, наша группа зашла последняя в музей. Музей это единственное, где понравилось. Музей интересный, ходили около часа, гид рассказывал очень поверхностно. В конце экскурсии он сказал, что поездка по Нилу обязательна, сдавайте деньги. Нас посалиди в автобус и по дороге гид рассказывал не более 5мин. На пристане минут 20 мы ждали нашу лодку, 2 минуты рассказа и просто плыли, мы успели поспать за 10Евро. Вообще ни о чем. На лодке привезли в ресторан, еда съедобная, чистые туалеты. Затем поехали на пирамиды, опять гид говорил минуты 2-3, организационные вопросы кто что будет брать, верблюда или колесницу. Никакого исторического рассказа не было. На пирамидах было 2 остановки по часу. Мы поехали на колёснице, не плохо нас по всей территории привезли минут 30, сделал хорошие нам фото, потом ещё сами погуляли. Затем поехали к сфинкса, тоже сами ходили, ничего нам не рассказывали. Забыла написать про папирус, перед пирамидами мы заезжали, это было быстро не напрягает, дети посмотрели как делают папирус. После пирамид нас привезли в магазин масел, кто хотел что-то купил, а потом мы стояли на улице и ждали минут 20 автобус. Автобус приехал, всех посадили, отъехали от магазина и стояли около часа. Потом началась дорога, постоянные остановки по 30минут, но никого не выпускали из автобуса, только выходили сопровождающие. В отель мы приехали в 4утра.

Не рекомендую. Начиная от организации трансфера, нас забрали с отеля на маленьком автобусе это было во
Карим
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Конечно очень жаль, что экскурсия вам не понравилось, и простите за это. Хочу ответить на замечания.

1- насчёт денег, да
читать дальше

бывает, что во время сбора денег от туристов сдачи нет, но гид ждёт когда будет сдача и отдает, если вы просто написали мне на вотсап о 2€, Я бы сразу вам на онлайн банк перевел.

2- сначала был микроавтобус потому что ваш отель далеко около 30 км от города, и большой автобус не может вас забрать оттуда

3- в деталях экскурсии указан размер группы до 45 человек, автобус современный Мерседес 2020

4- 50% русскоговорящие туристы и 50% итальянцев, это потому что на данный момент, русскоговорящих туристов мало в Египте. Конечно если было бы можно собрать полностью автобус только из русских туристов, мы сделали этого, даже выгодно для нас чтобы не оплатить для 2 гида

5- насчёт прогулка по Нилу, это по желанию, если вы не хотели на прогулку, никто не может заставить вас платить

В конце ещё раз мне очень жаль, что экскурсия вам не понравилась и извините за этого, напишите мне ваш номер карты чтобы отправить вам 2€.

Галина
Галина
22 янв 2022
Впечатление от экскурсии начинается с транспорта, на котором везут. Трансфер до автобуса пришёл вовремя, нареканий нет. Ждали потом автобус, он приехал, но нас долго не приглашали, неизвестно почему. Уже туристы
читать дальше

пошли узнавать, наш ли это автобус, оказалось, наш. Пошли к автобусу, но нас продолжали не пускать, хотя в нем уже сидели остальные туристы, мы спрашивали, в чем дело, ответа не было, на улице было холодно и дул пылевой ветер. Потом начали запускать в автобус, очень медленно, по несколько человек с перерывами на хождения сопровождаюших туда-сюда. Наконец, запустили в автобус, свободными были только задние места, спинки кресел абсолютно не эргономичны, некоторые не раскладывались, если кто-то впереди откидывается, то ноги девать некуда. Люди возмущались и вообще не хотели ехать в таком дискомфорте 8-10 часов. Мне досталось угловое место на последнем ряде, для ног больше места, но там дуло холодным воздухом из всех щелей, а это январь! После поездки я простудилась. Это была негативная, но важная часть поездки, тк от комфорта зависит общее впечатление. На мою жалобу организатор обещал принять меры.
Сама экскурсия мне понравилась. Был экскурсовод Али и ещё один сопровождающий. Сначала поехали кататься по Нилу. В программе заявлено, что эта поездка факультативна, тк стоит ещё 10$, но по факту нас всех обязали поехать, обещая прекрасные виды на лучшие отели и дом знаменитостей. Если вы плавали, как минимум, по Москва-реке или Неве, наслаждаясь архитектурой набережной, то здесь вас ждёт большое разочарование. Я не знаю, как можно было построить трущобы вдоль главной реки города, а выглядят это именно так. После роскошных убранств курортных зон это вид Каира вас явно повергнет в лёгкий шок. 1 из 10.
После посетили музей, было интересно, экскурсовод отвечал на вопросы, но очень быстро мы его пробежали, посмотрев только основные экспонаты, потому что время поджимает, ведь половина программы состоит из походов в магазины. Были в магазине папируса, здесь наглядно показали, как он изготавливается; в магазине масел и парфюмерии не возникло желания что-либо брать, тк масла сами разливают в обычные стеклянные бутыльки, не думаю, что кто-то соблюдает санитарные нормы, а это лечебные масла для приёма внутрь! Лучше такую продукцию купить в закупоренных на производстве бутылях в государственном магазине, в который бесплатно возит туроператор. Ещё посещали магазин сладостей. Обедали в кафешке, еда не очень вкусная по сравнению с отельной. Напитки на любом этапе экскурсии платные.
Пирамиды впечатляющие, там уже дали 30 мин свободного времени, чтобы спокойно пофотаться. Но хотелось бы больше исторической информации про сами пирамиды услышать.
В целом, экскурсия понравилась, смело берите! Проблемы с автобусом, думаю, скорее исключение, чем правило.

Впечатление от экскурсии начинается с транспорта, на котором везут. Трансфер до автобуса пришёл вовремя, нареканий нет.Впечатление от экскурсии начинается с транспорта, на котором везут. Трансфер до автобуса пришёл вовремя, нареканий нет.
Александр
Александр
3 янв 2022
Впервые решил взять экскурсию через сайт. Вообще не знал,что это такое,вдруг обман и т. д. но хорошо всего лишь предоплата,а основная сумма,когда сели в автобус. Знал,что расстояние большое,ехать ночью,но вот
читать дальше

что на счёт безопасности,было не известно. Тем более экскурсия дешевле,чем у многих получилась,с кем я разговаривал,на 1500р. где-то дешевле у нас. Сама экскурсия: в 0:00 приехал за нами автобус,добрались до границы Шарма. Там собралось 8 автобусов и под конвоем мы поехали в Каир. Ехали где-то 7-8 часов. В 9 уже были в Каире. Первый был музей, и нас уже встречал СУПЕРСКИЙ экскурсовод Ахмед (по русски говорит,но с большим акцентом,зато чувство юмора хоть отбавляй,очень к себе располагает,добрый,улыбчивый. Мы теперь всё время вспоминаем его слова,когда он группу собирал МОИ, МОИ,ЛОТОС,лотосом назвал нашу группу и кстати работало,сразу знали и слышали где сбор)) В Музее много людей,но всё прошло круто,дали наушники,Ахмед говорил в микрофон,сначала звук был ужасный,потом ему заменили оборудование и всё стало просто отлично!! Говорил и предупреждал,что не надо никому телефон давать в руки,где не надо покупать,что дорого. Затем мы направились на лодке по Нилу,тут за двоих доплатили 10$. И это тоже получилось очень атмосферно,даже не думал,что понравится,советую. Дальше мы поехали на фабрику масел, если кто остановился в Шарме,то не берите там в магазинах масла,они дешевле здесь в Каире на 10$ точно. Мы взяли и в Шарме и тут в Каире. Потом отправились на обед в ресторан. Там шведский стол,накладываешь,что хочешь. Отлично покормили,дальше двинулись к тому,ради чего ехали: ПИРАМИДЫ!!! И это великолепно!! Кстати лучше взять всё таки верблюда у пирамид,хотя бы одного на двоих,как сделали мы. Один верблюд стоит 10$ на человека,на двоих 15$,но нам в последнюю минуту уже за 10 дали одного на двоих. И мы не пожалели. И ФОТО классные получились и удобно,что просто сидишь. Правда вот тут Ахмед предупреждал,что они сфотают бесплатно,в результате просили деньги,я соврал,сказал,что уже нет денег и дал им их деньгами 5 фунтов-это 25 рублей,думаю хватит)). Потом мы пошли к Сфинксу,там никому не давайте телефон,они почти выхватывают,чтобы сфотать. Ну и завершением стала фабрика папируса! Купили там картину одну,которая при свете одна,а ночью фосфором светится вообще другой рисунок! В общем,Супер! Мы очень довольны и всем рассказывали. Потому что у некоторых даже за 200$ на двоих не было музея,правда сюда вошла виза. У нас на всю экскурсию было потрачено 15500(106€(евро на трипстере) сама экскурсия+ виза (мы делали в аэропорту быструю не за 25$,а за 30$)+ лодка по Нилу 20$+ верблюд 1 на двоих у пирамид 10$). Буду теперь заказывать экскурсии от Tripster, всё организовано на высшем уровне. Очень довольны остались. Надеюсь кому-то такой подробный отзыв поможет в выборе,что брать и что сколько стоит. Кстати,если у вас карта виза или мастеркард,то вообще доллары при покупках в магазинах не нужны,очень удобно! Мир у них не действует. Мы из-за этого кстати понабрали ещё больше,чем у нас было валюты и кстати многое бы не позволили себе,а очень хотелось бы!! Поэтому мастеркард позволила купить больше сувениров и масел,чем планировали!

Впервые решил взять экскурсию через сайт. Вообще не знал,что это такое,вдруг обман и т. д. ноВпервые решил взять экскурсию через сайт. Вообще не знал,что это такое,вдруг обман и т. д. ноВпервые решил взять экскурсию через сайт. Вообще не знал,что это такое,вдруг обман и т. д. ноВпервые решил взять экскурсию через сайт. Вообще не знал,что это такое,вдруг обман и т. д. ноВпервые решил взять экскурсию через сайт. Вообще не знал,что это такое,вдруг обман и т. д. ноВпервые решил взять экскурсию через сайт. Вообще не знал,что это такое,вдруг обман и т. д. ноВпервые решил взять экскурсию через сайт. Вообще не знал,что это такое,вдруг обман и т. д. но
D
Darya
29 ноя 2021
Одна из самых лучших экскурсий нашего отдыха. Очень тяжёлая и долгая дорога на автобусе (12часов в одну сторону), но наш экскурсовод заставил нас забыть об усталости. Интересно и доступно рассказывал материал на уверенном русском языке. Большое спасибо за прекрасно проведённое время! Не меняйте вашего гида, он замечательный! Наша экскурсия была 19.11.21
Одна из самых лучших экскурсий нашего отдыха. Очень тяжёлая и долгая дорога на автобусе (12часов вОдна из самых лучших экскурсий нашего отдыха. Очень тяжёлая и долгая дорога на автобусе (12часов вОдна из самых лучших экскурсий нашего отдыха. Очень тяжёлая и долгая дорога на автобусе (12часов в
Н
Нина
24 ноя 2021
Нам понравилась экскурсия. Гид очень интересно и подробно всё рассказал и показал. Нас совершенно не заинтересовал магазин масел и фабрика папируса, но это на любителя. И хотелось бы больше времени на пирамиды.
Ekaterina
Ekaterina
3 ноя 2021
Экскурсия понравилась, но нужно быть готовыми к длительному трансферу. С учётом блок-постов время в пути из Шарма в Каир почти 8,5-9 часов. Итого экскурсия составила 26 часов(при этом меня из
читать дальше

микроавтобуса для развоза по отелям первую привезли в отель) Пирамиды,конечно,грандиозны, но информации о них от гида было мало. Да и в Каирском музее информации минимум, народа очень много (в пн 1.11.21). Экскурсия проходит на большом комфортабельном автобусе, берите подушки на плечи,иначе сложно. Сопровождающие русскоговорящие и не только, очень адекватные внимательные ребята. Вкусный обед. Спасибо всей команде! И присоединюсь к предыдущему отзыву, магазины папируса и масел можно исключить для экономии времени, на заметку в Шарме в таких же магазинах интереснее проводят презентации.

Б
Баир
1 ноя 2021
Не надо излишнее навязывание услуг по посещению магазинов папируса и масел. Отнимает много времени, могли бы приехать раньше, а не в 3-4 часа ночи!
Е
Елена
10 апр 2021
Были явные проблемы с организацией экскурсии, также не понравилось посещение «фабрик» по производству «драгоценных» масел и папируса - понятно, что гиды получают проценты с покупок туристов, но только там некачественные
читать дальше

товары. Но главное, я изначально договорилась с гидом (и он подтвердил), что я не возвращаюсь в Шарм-эль-Шейх, а высаживаюсь в Каире, в итоге гид оставил меня в Гизе, утверждая, что я там могу вызвать Uber, но выяснилось, что там недоступен Uber, и мне пришлось долго стоять у шоссе в ожидании такси, которых в той промзоне просто не было.

Карим
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте. Спасибо за отзыв, потому что для нас это хороший шанс, чтобы Мы сделали соответствующие выводы, чтобы этого не повторилось
читать дальше

в будущем. Но после ознакомления с отзывом, я не вижу ошибок со стороны нашей компании.
Вы сказали:
1- Были явные проблемы с организацией экскурсии.
Ответ: от организатора программа экскурсии написана так: вход на пирамиды, сфинкс, Каирский музей, обед шведский стол, египтолог русскоговорящий гид.
Автобус: туристической современный Мерседес год 2020 с кондиционером и туалетом. Вот это наша организация.

2- Вам не понравилось посещение «фабрик» по производству «драгоценных» масел и папируса!
Ответ: уже написано в программе, что будут остановки в таких местах, если для вас это не интересно, то для других туристов это очень интересно, потому что фабрика папируса там показывают туристам как древние египтяне сделали первую бумагу в истории, там много картин показывают первый Календарь в мире и Суд Осириса, дерево жизни и т. д.

3- Вы сказали, что гид оставил вас в Гизе!
Ответ: я думаю, что вы написали этот негативный отзыв только из-за этого, потому что вы хотели Остаться в Каире, а автобус не остановился на месте в котором вы хотите. Уважаемый, с самого сначала я сказал вам, что экскурсия закончится в районе пирамиды Гиза, вы знаете это уже, гид не виноват потому что Ubar работает везде в Каире и Гизе, вы просто не умеете им пользоваться в Египте, и большой автобус с группой туристов не может быть как такси чтобы отвезти вас, куда вы хотите.

На самом деле, вы хотели программу группой экскурсии, вы бы могли заказать индивидуальны тур и было бы все как вы хотите, но это вы уже не заказали
Спасибо. С уважением Карим.

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха

Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее
На машине
13 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее
Увидеть древние чудеса света и сокровища египетских фараонов
Начало: От вашего отеля
Завтра в 03:30
29 ноя в 03:30
$400 за всё до 8 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
На машине
На микроавтобусе
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:30
30 ноя в 02:30
$810 за всё до 8 чел.
Каир на крыльях времени: пирамиды, сфинкс и тайны фараонов
12 часов
2 отзыва
Групповая
Каир на крыльях времени
Уникальная возможность за один день увидеть величайшие памятники Древнего Египта и прикоснуться к тайнам фараонов. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
29 ноя в 04:00
$299 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе