читать дальше

же всё это будет неудобно и раздражающе.



Развёрнуто:

Началась поездка с того, что нас забыли у отеля. Вернее взяли не тех туристов. Это не страшно, потому что там произошло недопонимание и просто сели другие люди.

Далее мы сели в автобус. В автобусе с туалетом сразу предупреждают, что можно ходить только по малой нужде, а всё остальное время придётся терпеть.



Кстати про туалет, берите с собой бумагу, на всём пути следования вы её не встретите ни в автобусе, ни на первой остановке, ни в музее, ни в ресторане. Но встретите рядом с туалетами приторговывающих салфетками людей.



Комфортабельные сидения соседей откидываются вам в колени буквально моментально, а дальше, если с ними не договоришься, придётся так и ехать часов 7.

Говоря про автобус, его половина была оклеена плёнкой, через которую ничего не было видно. К счастью, через сложный диалог, нашему гиду удалось договориться с кем-то другим из пассажиров о том, чтобы поменяться с ними на нормальные места.



Первая остановка происходит на какой-то закусочной у пригорода Суэц. Ценников там вы не увидите, а всё продают раза в 3 дороже, чем оно реально стоит. Очереди огромные, ведь автобусы едут колонной и все толпы туристов из каждого автобуса выходят почти разом.

Про туалет уже писал, бумагу нужно брать или с собой или покупать у местных подростков рядом салфетки.



После ещё нескольких часов мы приехали в каирский музей. Там нас сопровождал русскоговорящий экскурсовод. Времени было критически мало и нам рассказали самую известную информацию из школьной программы уроков истории. Но 80% музея мы в общем-то и не увидели. ведь нас поторапливали на коммерческую прогулку по Нилу за 20$. Цены берутся немного с потолка, у каждого они могут быть свои.



И если ты отказываешься от прогулки по Нилу за дополнительные деньги, то… конечно ты можешь посидеть в автобусе 30 минут просто так. От него также не могут отпустить погулять это время, потому что полиция сопровождает тебя всю дорогу и какого-то свободного времени нет.



Потом вас везут в музей папируса, где в общем-то за 2 минуты объясняют, как он изготавливается, а остальные минут 30 пытаются продать продукцию и рекламируют её.



Короче вместо дополнительного часа на музей или пирамиды, приходится тратить время на какую-то ерунду, с которой гидам платят откаты, поэтому она в программе и есть.



Далее ещё один переезд и есть 15-20 минут на шведский стол. Напитки там стоят конских денег, лучше брать свои.



Потом, наконец, пирамиды. По приезду и после всех контролей и очередной рекламы поездки на верблюдах за конские деньги, с которых также есть откаты гидам, дали минут 30 на прогулку по местности. Этого времени критически мало! Если убрать из программы папирусы и прогулку по Нилу, там как минимум можно побыть час.



После спуск к Сфинксу, где обзор с ограниченной площадочки сбоку минуты 3-4 и всё.



Но и тут не всё. Ты уставший и хочешь поскорее отправиться домой, но нет, тебя поведут в «музей масел», что на самом деле является просто коммерческим магазином, где тебе фактически рекламируют продукцию. Нет, реально, вы просто заходите в белую комнату и консультант втирает вам про масло чёрного тмина. На каждого туриста вешается бейдж определённого цвета, видимо, чтобы на кассе было легче понять доход, который принёс определённый гид и заплатить ему откат за туристов. Причём у гидов разных языков были свои точки с магазинами парфюмерии, поэтому автобусу пришлось ещё покататься, собирая их.



Ну и так это продолжается дополнительный час, который можно было бы провести в дороге домой.



В итоге обратно в город мы вернулись к 3-4 утра и вся экскурсия заняла часов 26-28.

И после всех этих моментов, день данной экскурсии был признан худшим днём отдыха.



Из конструктивных предложений авторам экскурсии:

1) повесьте в автобусе туалетную бумагу

2) снимите с окон плёнку, через которую ничего не видно

3) уберите из экскурсии музей папируса, прогулку по Нилу и музей масел, а освободившееся время добавьте в пирамиды и каирский музей

4) возьмите на себя контроль спинок в автобусе по микрофону (ребята, ночь — давайте все откинем спинки; ребята, день — поднимаем спинки и не мешаем друг другу)