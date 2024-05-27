День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед

Добро пожаловать в новое модное пространство Шарм-Эль-Шейха.

Ресторан и бич-клаб «Osprey», названный в честь местного обитателя-птицы, располагается в самом сердце заповедника Рас-Мохаммед.
5
2 отзыва
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание билета

Что вас ожидает:Вас ждут шикарные рифы Заповедника, ощущение и атмосфера нетронутой природы, а так же высокий уровень сервиса и вкусный ужин в ресторане. Для начала, мы с вами сходим в музей, посвященный Заповеднику Рас-Мохаммед, где вы сможете увидеть всех обитателей Заповедника, а так же разновидность и название охраняемых кораллов. Затем вы позагораете на уеденном комфортном пляже, поплаваете в сопровождении надежного и профессионального инструктора и сможете воочию увидеть все богатство Красного моря. На пляже есть все удобства для комфортного отдыха, удобные лежаки с хорошими зонтиками, душ, туалет. А в заключении дня, вас ждет ужин в шикарном атмосферном, а главное вкусном ресторане. На ужин можно выбрать как рыбный сет (из свежих морепродуктов), так и мясной сет (из свежего мяса, приготовленного на углях), любой сет включает в себя холодные закуски, салаты, суп и горячее блюдо. Важная информация • Осмотр Заповедника в данную экскурсию не входит, это отдельная экскурсия, но их можно объединить, за дополнительную стоимость.

С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер, билеты в заповедник, билеты в бич-клаб, услуги гида и инструктора, обед в ресторане (рыбный или мясной сет).
Что не входит в цену
  • Дополнительно оплачиваются напитки (алкогольные или безалкогольные), при желании.
  • Осмотр Заповедника в данную экскурсию не входит, это отдельная экскурсия, но их можно объединить, за дополнительную стоимость.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
27 мая 2024
Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает отличные фото! Прекрасная, обзорно-эстетическая экскурсия,Анастасия совместила
не утомительную поездку в пустыню
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и коралловый риф, обед. По московским мерками при подъезде к ресторану нет вау эффекта, но заходишь внутрь и уютно, есть места для панорамных фото с чудесным видом на море, обед вкусный по всем меркам!!!! Хочу обратить ваше внимание, что в отличае от группового тура, вы можете немного отклониться от маршрута или от темы, все в ваших руках)

А
20 мая 2024
Отличная экскурсия, очень понравилось! Лоай отличный экскурсовод, отвечал на все вопросы и составил приятную компанию на все время экскурсии) услышав, что нам нравится пустыня и горы, отклонился от маршрута и отвез нас в красивейшее место с шикарным видом!)
Очень рекомендую индивидуальные экскурсии!

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