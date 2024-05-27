Описание билета

Что вас ожидает:Вас ждут шикарные рифы Заповедника, ощущение и атмосфера нетронутой природы, а так же высокий уровень сервиса и вкусный ужин в ресторане. Для начала, мы с вами сходим в музей, посвященный Заповеднику Рас-Мохаммед, где вы сможете увидеть всех обитателей Заповедника, а так же разновидность и название охраняемых кораллов. Затем вы позагораете на уеденном комфортном пляже, поплаваете в сопровождении надежного и профессионального инструктора и сможете воочию увидеть все богатство Красного моря. На пляже есть все удобства для комфортного отдыха, удобные лежаки с хорошими зонтиками, душ, туалет. А в заключении дня, вас ждет ужин в шикарном атмосферном, а главное вкусном ресторане. На ужин можно выбрать как рыбный сет (из свежих морепродуктов), так и мясной сет (из свежего мяса, приготовленного на углях), любой сет включает в себя холодные закуски, салаты, суп и горячее блюдо. Важная информация • Осмотр Заповедника в данную экскурсию не входит, это отдельная экскурсия, но их можно объединить, за дополнительную стоимость.