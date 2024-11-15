Наше приключение охватывает три знаменитые долины на Синае, старый Красный Каньон, а также Долины коралловых рифов на берегу города Дахаб.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начало приключения

Ваше незабываемое путешествие начинается рано утром, в половине пятого. В этот момент вас заберут на надежных полноприводных автомобилях Toyota прямо из вашего отеля. Это отличная возможность отправиться в одно из самых известных мест — Красный каньон, расположенный в Синайской пустыне.

Исследование Красного каньона

У вас будет около сорока пяти минут, чтобы насладиться прогулкой по Красному каньону. Это уникальное место предлагает великолепные виды, которые идеально подойдут для ваших фотографий на память. Вы также сможете познакомиться с бытом бедуинов, которые живут в этом древнем и загадочном месте.

Приключения в Дахабе

Следующая часть вашего путешествия — город Дахаб, где вас ждет захватывающая поездка на квадроциклах по живописной Долине пальм. Это отличная возможность насладиться красотой природы и получить заряд адреналина.

Посещение оазиса

Мы направимся к оазису зелёных пальм, чтобы полюбоваться его потрясающими пейзажами. Это место подарит вам ощущение спокойствия и умиротворения.

Долина коралловых рифов

После этого мы посетим Долину коралловых рифов, где у вас будет возможность поплавать и насладиться красотой разнообразных рифов и морских обитателей. Это уникальный опыт, который оставит яркие впечатления.

Вкусный обед

В завершение нашего путешествия вас ждет вкусный обед на берегу Дахаба. Это отличная возможность отдохнуть и поделиться впечатлениями о проведённом дне.