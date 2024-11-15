Индивидуальное приключение в Трех Долинах

Наше приключение охватывает три знаменитые долины на Синае, старый Красный Каньон, а также Долины коралловых рифов на берегу города Дахаб.
Индивидуальное приключение в Трех Долинах
Индивидуальное приключение в Трех Долинах
Индивидуальное приключение в Трех Долинах
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Начало приключения

Ваше незабываемое путешествие начинается рано утром, в половине пятого. В этот момент вас заберут на надежных полноприводных автомобилях Toyota прямо из вашего отеля. Это отличная возможность отправиться в одно из самых известных мест — Красный каньон, расположенный в Синайской пустыне.

Исследование Красного каньона

У вас будет около сорока пяти минут, чтобы насладиться прогулкой по Красному каньону. Это уникальное место предлагает великолепные виды, которые идеально подойдут для ваших фотографий на память. Вы также сможете познакомиться с бытом бедуинов, которые живут в этом древнем и загадочном месте.

Приключения в Дахабе

Следующая часть вашего путешествия — город Дахаб, где вас ждет захватывающая поездка на квадроциклах по живописной Долине пальм. Это отличная возможность насладиться красотой природы и получить заряд адреналина.

Посещение оазиса

Мы направимся к оазису зелёных пальм, чтобы полюбоваться его потрясающими пейзажами. Это место подарит вам ощущение спокойствия и умиротворения.

Долина коралловых рифов

После этого мы посетим Долину коралловых рифов, где у вас будет возможность поплавать и насладиться красотой разнообразных рифов и морских обитателей. Это уникальный опыт, который оставит яркие впечатления.

Вкусный обед

В завершение нашего путешествия вас ждет вкусный обед на берегу Дахаба. Это отличная возможность отдохнуть и поделиться впечатлениями о проведённом дне.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красный каньон возле города Святой Екатерины
  • Пальмовый оазис в Дахабе
  • Прогулка на верблюдах по берегам города Дахаб
Что включено
  • Билеты на посещение каньона
  • Вождение квадроциклов
  • Посещение оазиса
  • Обед
  • Напитки во время экскурсии
  • Тур на верблюдах
  • Купание в долине коралловых рифов
  • Услуги гида
  • Услуги инструктора по плаванию
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего отеля
Завершение: В ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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