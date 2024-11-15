Ваше незабываемое путешествие начинается рано утром, в половине пятого. В этот момент вас заберут на надежных полноприводных автомобилях Toyota прямо из вашего отеля. Это отличная возможность отправиться в одно из самых известных мест — Красный каньон, расположенный в Синайской пустыне.
Исследование Красного каньона
У вас будет около сорока пяти минут, чтобы насладиться прогулкой по Красному каньону. Это уникальное место предлагает великолепные виды, которые идеально подойдут для ваших фотографий на память. Вы также сможете познакомиться с бытом бедуинов, которые живут в этом древнем и загадочном месте.
Приключения в Дахабе
Следующая часть вашего путешествия — город Дахаб, где вас ждет захватывающая поездка на квадроциклах по живописной Долине пальм. Это отличная возможность насладиться красотой природы и получить заряд адреналина.
Посещение оазиса
Мы направимся к оазису зелёных пальм, чтобы полюбоваться его потрясающими пейзажами. Это место подарит вам ощущение спокойствия и умиротворения.
Долина коралловых рифов
После этого мы посетим Долину коралловых рифов, где у вас будет возможность поплавать и насладиться красотой разнообразных рифов и морских обитателей. Это уникальный опыт, который оставит яркие впечатления.
Вкусный обед
В завершение нашего путешествия вас ждет вкусный обед на берегу Дахаба. Это отличная возможность отдохнуть и поделиться впечатлениями о проведённом дне.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.