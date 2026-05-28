Описание экскурсии
8:00 — выезд к Синайской пустыне (около часа). По пути расскажем о бедуинах, истории полуострова и местах, которые предстоит увидеть
9:00 — сафари на квадроциклах. Прибудем в бедуинский лагерь на краю пустыни. После короткого инструктажа сядем на квадроциклы и отправимся кататься по бедуинским тропам. Справятся даже новички. Вас ждут около 30 минут езды среди песчаных дюн и каменистых холмов с панорамой Синайских гор
10:00 — Цветной каньон — одно из геологических чудес Синая. Это узкое ущелье длиной около 800 метров образовано миллионы лет назад. Его стены жёлтых, розовых, фиолетовых и охровых оттенков. Прогуляемся по дну каньона и словно окажемся на другой планете
12:00 — переезд в Дахаб (около часа). Едем в небольшой курортный город на берегу залива Акаба, который местные называют жемчужиной Синая
13:00 — обед на набережной Дахаба. Остановимся в кафе с видом на Красное море и горы Саудовской Аравии на противоположном берегу
14:00 — снорклинг в Красном море. Коралловый риф начинается в нескольких метрах от берега. Вы увидите стайки тропических рыб, морских звёзд, а если повезёт — черепах и скатов. Это одно из лучших мест для снорклинга в Египте
15:00 — обратный переезд в Шарм-эль-Шейх (1–1,5 часа)
Вы узнаете:
- как сформировался Цветной каньон и почему его стены таких оттенков
- о племени Музейна, которое до сих пор живёт в Синае: как кочует, чем занимается и почему многие его представители стали гидами и проводниками
- как тихий бедуинский посёлок Дахаб превратился в культовое место для фридайверов и хиппи со всего мира
- почему в Красном море обитает более 1000 видов рыб и 250 видов кораллов и как отличить безопасных обитателей от тех, к кому лучше не приближаться
- почему Синайский полуостров считается священным для трёх мировых религий и какие библейские события связаны с местами, которые мы будем проезжать
- на что ещё посмотреть в Египте, как торговаться на рынках, какие сувениры стоит купить и куда сходить вечером в Шарм-эль-Шейхе
Организационные детали
- Поедем на джипе Toyota Land Cruiser или аналогичном внедорожнике с кондиционером на 6–7 пассажиров. Для больших групп используем минивэн Toyota Hiace. Детские автокресла предоставляем по запросу
- Трансфер, сафари на квадроциклах и инструктаж, посещение Цветного каньона и входные сборы, остановка в бедуинском лагере в пустыне, обед (рыба, курица, овощи гриль, хлеб, рис, вегетарианские варианты), бутилированная вода на каждого участника включены
- Дополнительные расходы (по желанию): аренда снаряжения для снорклинга (маска, трубка, ласты) — около $5–10, напитки во время обеда — от $2
- Дети до 16 лет катаются на квадроциклах только со взрослым в качестве пассажиров
- Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с проблемами спины и шеи
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$31