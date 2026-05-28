Мои заказы

Квадросафари в пустыне, снорклинг в Дахабе и Цветной каньон - из Шарм-эль-Шейха

Три разных мира за одну поездку
Вы прокатитесь по бедуинским тропам на квадроциклах и полюбуетесь пейзажами Синая. Погуляете по каньону с разноцветными стенами. Поныряете и посмотрите на тропических рыб, морских звёзд и черепах. В Дахабе коралловый риф начинается уже у берега, а людей меньше, чем в бухтах Шарм-эль-Шейха. Гид ответит на любые вопросы и расскажет много интересного.
Квадросафари в пустыне, снорклинг в Дахабе и Цветной каньон - из Шарм-эль-Шейха
Квадросафари в пустыне, снорклинг в Дахабе и Цветной каньон - из Шарм-эль-Шейха
Квадросафари в пустыне, снорклинг в Дахабе и Цветной каньон - из Шарм-эль-Шейха

Описание экскурсии

8:00 — выезд к Синайской пустыне (около часа). По пути расскажем о бедуинах, истории полуострова и местах, которые предстоит увидеть
9:00 — сафари на квадроциклах. Прибудем в бедуинский лагерь на краю пустыни. После короткого инструктажа сядем на квадроциклы и отправимся кататься по бедуинским тропам. Справятся даже новички. Вас ждут около 30 минут езды среди песчаных дюн и каменистых холмов с панорамой Синайских гор
10:00 — Цветной каньон — одно из геологических чудес Синая. Это узкое ущелье длиной около 800 метров образовано миллионы лет назад. Его стены жёлтых, розовых, фиолетовых и охровых оттенков. Прогуляемся по дну каньона и словно окажемся на другой планете
12:00 — переезд в Дахаб (около часа). Едем в небольшой курортный город на берегу залива Акаба, который местные называют жемчужиной Синая
13:00 — обед на набережной Дахаба. Остановимся в кафе с видом на Красное море и горы Саудовской Аравии на противоположном берегу
14:00 — снорклинг в Красном море. Коралловый риф начинается в нескольких метрах от берега. Вы увидите стайки тропических рыб, морских звёзд, а если повезёт — черепах и скатов. Это одно из лучших мест для снорклинга в Египте
15:00 — обратный переезд в Шарм-эль-Шейх (1–1,5 часа)

Вы узнаете:

  • как сформировался Цветной каньон и почему его стены таких оттенков
  • о племени Музейна, которое до сих пор живёт в Синае: как кочует, чем занимается и почему многие его представители стали гидами и проводниками
  • как тихий бедуинский посёлок Дахаб превратился в культовое место для фридайверов и хиппи со всего мира
  • почему в Красном море обитает более 1000 видов рыб и 250 видов кораллов и как отличить безопасных обитателей от тех, к кому лучше не приближаться
  • почему Синайский полуостров считается священным для трёх мировых религий и какие библейские события связаны с местами, которые мы будем проезжать
  • на что ещё посмотреть в Египте, как торговаться на рынках, какие сувениры стоит купить и куда сходить вечером в Шарм-эль-Шейхе

Организационные детали

  • Поедем на джипе Toyota Land Cruiser или аналогичном внедорожнике с кондиционером на 6–7 пассажиров. Для больших групп используем минивэн Toyota Hiace. Детские автокресла предоставляем по запросу
  • Трансфер, сафари на квадроциклах и инструктаж, посещение Цветного каньона и входные сборы, остановка в бедуинском лагере в пустыне, обед (рыба, курица, овощи гриль, хлеб, рис, вегетарианские варианты), бутилированная вода на каждого участника включены
  • Дополнительные расходы (по желанию): аренда снаряжения для снорклинга (маска, трубка, ласты) — около $5–10, напитки во время обеда — от $2
  • Дети до 16 лет катаются на квадроциклах только со взрослым в качестве пассажиров
  • Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с проблемами спины и шеи
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$31
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хуссеин
Хуссеин — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы международная туристическая компания с офисом во Флоренции (Италия), специализируемся на организации экскурсий и туристических услуг в Италии, Египте и Румынии. С 2021 года мы организуем качественные и комфортные путешествия для
читать дальшеуменьшить

тысяч клиентов со всего мира. Наши программы включают как классические экскурсии по знаковым достопримечательностям, так и уникальные авторские маршруты с профессиональными гидами. Мы уделяем особое внимание организации, пунктуальности и поддержке гостей на каждом этапе — от бронирования до завершения экскурсии. Наша команда работает для того, чтобы сделать каждое путешествие комфортным, интересным и запоминающимся. С нами вы откроете лучшие направления с надёжным партнером.

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии на «Квадросафари в пустыне, снорклинг в Дахабе и Цветной каньон - из Шарм-эль-Шейха»

Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
На машине
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Поплавать у кораллового рифа с рыбками и личным дайвинг-мастером и позагорать под синайским солнцем
Начало: Ваш отель
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
$180 за всё до 2 чел.
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в мир подводных красот Шарм-Эль-Шейха. Профессиональный гид обеспечит безопасность и комфорт во время двух сеансов снорклинга
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 10:00
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
$180 за всё до 2 чел.
Три лучшие бухты для снорклинга в Шарм-эль-Шейхе
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Три лучшие бухты для снорклинга в Шарм-эль-Шейхе
Открыть подводную красоту Красного моря в пределах города
31 мая в 08:30
1 июн в 08:30
$120 за всё до 4 чел.
Рыбалка в Красном море из Шарм-эль-Шейха
10 часов
-
10%
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рыбалка в Красном море из Шарм-эль-Шейха
Начало: Шарм-эль-шейх
Расписание: Каждый день в 07:00
30 мая в 07:00
31 мая в 07:00
$360$400 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе
-30%
до 1 декабря
$31 за человека