Вы прокатитесь по бедуинским тропам на квадроциклах и полюбуетесь пейзажами Синая. Погуляете по каньону с разноцветными стенами. Поныряете и посмотрите на тропических рыб, морских звёзд и черепах. В Дахабе коралловый риф начинается уже у берега, а людей меньше, чем в бухтах Шарм-эль-Шейха. Гид ответит на любые вопросы и расскажет много интересного.

Описание экскурсии

8:00 — выезд к Синайской пустыне (около часа). По пути расскажем о бедуинах, истории полуострова и местах, которые предстоит увидеть

9:00 — сафари на квадроциклах. Прибудем в бедуинский лагерь на краю пустыни. После короткого инструктажа сядем на квадроциклы и отправимся кататься по бедуинским тропам. Справятся даже новички. Вас ждут около 30 минут езды среди песчаных дюн и каменистых холмов с панорамой Синайских гор

10:00 — Цветной каньон — одно из геологических чудес Синая. Это узкое ущелье длиной около 800 метров образовано миллионы лет назад. Его стены жёлтых, розовых, фиолетовых и охровых оттенков. Прогуляемся по дну каньона и словно окажемся на другой планете

12:00 — переезд в Дахаб (около часа). Едем в небольшой курортный город на берегу залива Акаба, который местные называют жемчужиной Синая

13:00 — обед на набережной Дахаба. Остановимся в кафе с видом на Красное море и горы Саудовской Аравии на противоположном берегу

14:00 — снорклинг в Красном море. Коралловый риф начинается в нескольких метрах от берега. Вы увидите стайки тропических рыб, морских звёзд, а если повезёт — черепах и скатов. Это одно из лучших мест для снорклинга в Египте

15:00 — обратный переезд в Шарм-эль-Шейх (1–1,5 часа)

Вы узнаете:

как сформировался Цветной каньон и почему его стены таких оттенков

о племени Музейна, которое до сих пор живёт в Синае: как кочует, чем занимается и почему многие его представители стали гидами и проводниками

как тихий бедуинский посёлок Дахаб превратился в культовое место для фридайверов и хиппи со всего мира

почему в Красном море обитает более 1000 видов рыб и 250 видов кораллов и как отличить безопасных обитателей от тех, к кому лучше не приближаться

почему Синайский полуостров считается священным для трёх мировых религий и какие библейские события связаны с местами, которые мы будем проезжать

на что ещё посмотреть в Египте, как торговаться на рынках, какие сувениры стоит купить и куда сходить вечером в Шарм-эль-Шейхе

Организационные детали