Откройте сокровища Древнего Египта • Из Шарм-эль-Шейха мы отправимся в Каир. Через 5-6 часов доберемся до столицы Египта и отправимся в Новый музей (Большой Египетский музей), чтобы изучить артефакты фараонов, увидеть сокровища Тутанхамона и королевских мумий.

Затем, по желанию, отправимся на прогулку на лодке по Нилу, чтобы насладиться пейзажами столицы.

А потом — отправимся к пирамидам Гизы. Там вы узнаете, для чего древние египтяне воздвигали гигантские гробницы, как перемещали тяжёлые глыбы для строительства и каким образом создали знаменитого Сфинкса. Во время нашего путешествия мы поговорим об истории Древнего Египта, его культуре, экономике и обычаях. Коснемся также вопроса исламских и коптских верований и обсудим повседневную жизнь современных египтян. Важная информация:.

А потом — отправимся к пирамидам Гизы. Там вы узнаете, для чего древние египтяне воздвигали гигантские гробницы, как перемещали тяжёлые глыбы для строительства и каким образом создали знаменитого Сфинкса. Во время нашего путешествия мы поговорим об истории Древнего Египта, его культуре, экономике и обычаях. Коснемся также вопроса исламских и коптских верований и обсудим повседневную жизнь современных египтян. Важная информация:.

• А потом — отправимся к пирамидам Гизы. Там вы узнаете, для чего древние египтяне воздвигали гигантские гробницы, как перемещали тяжёлые глыбы для строительства и каким образом создали знаменитого Сфинкса. Во время нашего путешествия мы поговорим об истории Древнего Египта, его культуре, экономике и обычаях. Коснемся также вопроса исламских и коптских верований и обсудим повседневную жизнь современных египтян. Важная информация: