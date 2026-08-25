Путешествие к древности, которое останется в памяти навсегда: пирамиды, Большой Египетский музей и великий Нил.
С комфортом вы доедете до Каира и Гизы, увидите знаменитые археологические памятники Древнего Египта, рассмотрите гробницы легендарных фараонов, увидите Сфинкса вблизи, а не на фотографиях, а также, по желанию, совершите путешествие по Нилу.
С комфортом вы доедете до Каира и Гизы, увидите знаменитые археологические памятники Древнего Египта, рассмотрите гробницы легендарных фараонов, увидите Сфинкса вблизи, а не на фотографиях, а также, по желанию, совершите путешествие по Нилу.
Описание трансфер
Откройте сокровища Древнего Египта • Из Шарм-эль-Шейха мы отправимся в Каир. Через 5-6 часов доберемся до столицы Египта и отправимся в Новый музей (Большой Египетский музей), чтобы изучить артефакты фараонов, увидеть сокровища Тутанхамона и королевских мумий.
Затем, по желанию, отправимся на прогулку на лодке по Нилу, чтобы насладиться пейзажами столицы.
А потом — отправимся к пирамидам Гизы. Там вы узнаете, для чего древние египтяне воздвигали гигантские гробницы, как перемещали тяжёлые глыбы для строительства и каким образом создали знаменитого Сфинкса. Во время нашего путешествия мы поговорим об истории Древнего Египта, его культуре, экономике и обычаях. Коснемся также вопроса исламских и коптских верований и обсудим повседневную жизнь современных египтян. Важная информация:.
А потом — отправимся к пирамидам Гизы. Там вы узнаете, для чего древние египтяне воздвигали гигантские гробницы, как перемещали тяжёлые глыбы для строительства и каким образом создали знаменитого Сфинкса. Во время нашего путешествия мы поговорим об истории Древнего Египта, его культуре, экономике и обычаях. Коснемся также вопроса исламских и коптских верований и обсудим повседневную жизнь современных египтян. Важная информация:.
• А потом — отправимся к пирамидам Гизы. Там вы узнаете, для чего древние египтяне воздвигали гигантские гробницы, как перемещали тяжёлые глыбы для строительства и каким образом создали знаменитого Сфинкса. Во время нашего путешествия мы поговорим об истории Древнего Египта, его культуре, экономике и обычаях. Коснемся также вопроса исламских и коптских верований и обсудим повседневную жизнь современных египтян. Важная информация:
- В поездку возьмите с собой паспорт, в котором проставлена виза в Каир — её необходимо получить в аэропорту.
- Из Шарм-эль-Шейха трансфер осуществляется комфортабельном автомобиле Toyota/Chevrolet/Hyundai. В авто будет два водителя, это требование египетского законодательства. Водители говорят на русском и английском языках.
- Гид из нашей команды встретит вас в Каире и проведёт экскурсию по всем указанным локациях.
- После бронирования нужно прислать фотографии паспортов для оформления разрешения на поездку.
- За дополнительную плату возможно проведение экскурсии на микроавтобусе с кондиционером для группы до 8 человек — $40.
Выезд осуществляется в 03:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды Гизы
- Большой Сфинкс
- Большой Египетский музей (GEM)
- Прогулка на лодке по Нилу
Что включено
- Трансфер в отель и обратно
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Египетский музей - $31 для взрослых, $15 - для детей
- Пирамиды Гизы - $15 за чел.
- Обед (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд осуществляется в 03:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- В поездку возьмите с собой паспорт, в котором проставлена виза в Каир - её необходимо получить в аэропорту
- Из Шарм-эль-Шейха трансфер осуществляется комфортабельном автомобиле Toyota/Chevrolet/Hyundai. В авто будет два водителя, это требование египетского законодательства. Водители говорят на русском и английском языках
- Гид из нашей команды встретит вас в Каире и проведёт экскурсию по всем указанным локациях
- После бронирования нужно прислать фотографии паспортов для оформления разрешения на поездку
- За дополнительную плату возможно проведение экскурсии на микроавтобусе с кондиционером для группы до 8 человек - $40
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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