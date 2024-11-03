Это прекрасный вариант досуга для любителей ловить рыбку и не только. У профессионалов будет возможность вдоволь порыбачить, у новичков — научиться этому увлекательному процессу и принять активное участие в ловле тунца, зеленухи, каранкаса, карасиков и других морских обитателей. Не нужно ни о чём думать: я вас отвезу, привезу и все необходимые снасти предоставлю!

Описание водной прогулки

Дорога в Дахаб займёт около часа. По пути вы полюбуетесь пустынями и разноцветными горами, а я расскажу вам о фараонах, бедуинах и местных традициях.

По прибытии в город пересядем на катер и проведём 6 часов в открытом море. Я предоставлю всё необходимое оборудование и снасти, проведу инструктаж. После чего отправимся на охоту. Будем делать остановки в разных рыбных местах, где можно поймать на крючок тунца, ваху, каранкаса, рыбу-флейту, зеленуху, морских карасиков. На борту для вас будут доступны бесплатные безалкогольные напитки: вода, газировки, чай.

После рыбалки вас ждёт обед в ресторане на берегу Акабского залива с видом на Саудовскую Аравию. Шеф-повар приготовит вкусный обед из пойманной рыбки, а также блюда из курицы и мяса, рис, салаты. Завершим путешествие обзорной пешеходной экскурсий по Дахабу: покажу вам интересные локации и подскажу, где купить сувениры.

Организационные детали