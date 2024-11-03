Уехать в Дахаб, чтобы поймать на крючок рыбу своей мечты
Это прекрасный вариант досуга для любителей ловить рыбку и не только.
У профессионалов будет возможность вдоволь порыбачить, у новичков — научиться этому увлекательному процессу и принять активное участие в ловле тунца, зеленухи, каранкаса, карасиков и других морских обитателей. Не нужно ни о чём думать: я вас отвезу, привезу и все необходимые снасти предоставлю!
Дорога в Дахаб займёт около часа. По пути вы полюбуетесь пустынями и разноцветными горами, а я расскажу вам о фараонах, бедуинах и местных традициях.
По прибытии в город пересядем на катер и проведём 6 часов в открытом море. Я предоставлю всё необходимое оборудование и снасти, проведу инструктаж. После чего отправимся на охоту. Будем делать остановки в разных рыбных местах, где можно поймать на крючок тунца, ваху, каранкаса, рыбу-флейту, зеленуху, морских карасиков. На борту для вас будут доступны бесплатные безалкогольные напитки: вода, газировки, чай.
После рыбалки вас ждёт обед в ресторане на берегу Акабского залива с видом на Саудовскую Аравию. Шеф-повар приготовит вкусный обед из пойманной рыбки, а также блюда из курицы и мяса, рис, салаты. Завершим путешествие обзорной пешеходной экскурсий по Дахабу: покажу вам интересные локации и подскажу, где купить сувениры.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota, катер с крышей, защищающей от солнца, оборудование для рыбалки (троллинговые и джигинговые удилища, электрокатушки, лёгкие спиннинги), обед в ресторане
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссиф — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Здравствуйте, меня зовут Юссиф! Я профессиональный гид по Египту на протяжении 20 лет. Живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Буду рад провести для вас увлекательную экскурсию в Египте, открыть тайны древнего Египта или секреты современного. Имею богатый опыт в сфере туризме и организации туров с сервисом на высшем уровне.