ежедневно в 08:00

Что вас ожидает
Релакс на яхте
Из порта Шарм-эль-Шейха вы отправитесь в круиз к острову Тиран — самому знаменитому месту для дайвинга и снорклинга. На комфортабельной двухпалубной яхте с открытой площадкой можно будет позагорать и сделать живописные фотографии. Также вам будет предложен обед и напитки — все, что нужно для счастья.
Подводный мир
За время круиза мы сделаем 2-3 остановки (зависит от погодных условий) для плавания с масками, трубками и ластами. Прибыв к острову Тиран, надев снаряжение, вы вместе с инструктором погрузитесь в морские глубины, чтобы отыскать наиболее красивые разноцветные кораллы и редких морских обитателей. Помимо пестрых рыбок, раковин и губок, если повезет, вы также увидите больших черепах и дельфинов, которые любят сопровождать яхты.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения, с вами на яхте будет опытный русскоговорящий инструктор
- Мы заберем вас на микроавтобусе от отеля и отвезем обратно после круиза
- Возьмите с собой копию паспорта или свидетельства о рождении (для ребенка), а также личные полотенца
- Во время каждой остановки будет отводиться час времени на плавание и отдых
- Дайвинг доступен участником от 12 лет
Что входит в стоимость, а что — нет
- Аренда снаряжения для дайвинга (при выборе этой опции) входит в стоимость
- На яхте и под водой работает платный фотограф
- Обед и напитки на яхте включены в стоимость
- Аренда снаряжения (если нет собственного) оплачивается отдельно: маска — 2$, ласты — 2$, жилет — 3$