ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Релакс на яхте

Из порта Шарм-эль-Шейха вы отправитесь в круиз к острову Тиран — самому знаменитому месту для дайвинга и снорклинга. На комфортабельной двухпалубной яхте с открытой площадкой можно будет позагорать и сделать живописные фотографии. Также вам будет предложен обед и напитки — все, что нужно для счастья.

Подводный мир

За время круиза мы сделаем 2-3 остановки (зависит от погодных условий) для плавания с масками, трубками и ластами. Прибыв к острову Тиран, надев снаряжение, вы вместе с инструктором погрузитесь в морские глубины, чтобы отыскать наиболее красивые разноцветные кораллы и редких морских обитателей. Помимо пестрых рыбок, раковин и губок, если повезет, вы также увидите больших черепах и дельфинов, которые любят сопровождать яхты.

Организационные детали

Как проходит поездка

Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения, с вами на яхте будет опытный русскоговорящий инструктор

Мы заберем вас на микроавтобусе от отеля и отвезем обратно после круиза

Возьмите с собой копию паспорта или свидетельства о рождении (для ребенка), а также личные полотенца

Во время каждой остановки будет отводиться час времени на плавание и отдых

Дайвинг доступен участником от 12 лет

Что входит в стоимость, а что — нет