ежедневно в 08:00

Отправиться в круиз из Шарм-эль-Шейха и погрузиться в морские глубины для поиска сокровищ

5
1 отзыв
Красное море знаменито разнообразием удивительной красоты кораллов, морской флоры и фауны.

Вместе с профессиональным инструктором вы погрузитесь в темные воды, чтобы поближе познакомиться с тропическим аномально соленым морем, а после позагораете на открытой палубе и пообедате на борту роскошной яхты.
Снорклинг у острова Тиран
Снорклинг у острова Тиран
Снорклинг у острова Тиран
Снорклинг у острова Тиран
Снорклинг у острова Тиран
Снорклинг у острова Тиран
Снорклинг у острова Тиран
Снорклинг у острова Тиран
Снорклинг у острова Тиран
Снорклинг у острова Тиран
Снорклинг у острова Тиран
Снорклинг у острова Тиран
Снорклинг у острова Тиран

Что вас ожидает

Релакс на яхте

Из порта Шарм-эль-Шейха вы отправитесь в круиз к острову Тиран — самому знаменитому месту для дайвинга и снорклинга. На комфортабельной двухпалубной яхте с открытой площадкой можно будет позагорать и сделать живописные фотографии. Также вам будет предложен обед и напитки — все, что нужно для счастья.

Подводный мир

За время круиза мы сделаем 2-3 остановки (зависит от погодных условий) для плавания с масками, трубками и ластами. Прибыв к острову Тиран, надев снаряжение, вы вместе с инструктором погрузитесь в морские глубины, чтобы отыскать наиболее красивые разноцветные кораллы и редких морских обитателей. Помимо пестрых рыбок, раковин и губок, если повезет, вы также увидите больших черепах и дельфинов, которые любят сопровождать яхты.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения, с вами на яхте будет опытный русскоговорящий инструктор
  • Мы заберем вас на микроавтобусе от отеля и отвезем обратно после круиза
  • Возьмите с собой копию паспорта или свидетельства о рождении (для ребенка), а также личные полотенца
  • Во время каждой остановки будет отводиться час времени на плавание и отдых
  • Дайвинг доступен участником от 12 лет

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Аренда снаряжения для дайвинга (при выборе этой опции) входит в стоимость
  • На яхте и под водой работает платный фотограф
  • Обед и напитки на яхте включены в стоимость
  • Аренда снаряжения (если нет собственного) оплачивается отдельно: маска — 2$, ласты — 2$, жилет — 3$

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 08:00

Наталья
Наталья
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте уже более 5 лет и все это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда помогу вам с выбором экскурсий, проконсультирую и по другим вопросам, касающимся вашего отдыха в солнечном Египте. До встречи!
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1 реальный отзыв

Игорь
23 сен 2021
Отличная прогулка по морю с арабским колоритом:)

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