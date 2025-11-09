Петра - это не просто город, а настоящая загадка древнего мира.
Групповая экскурсия из Шарм-эль-Шейха предлагает уникальную возможность увидеть розовые скалы и величественные сооружения, которые сохранились с 6 века до нашей
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Посещение одного из семи новых чудес света
- 🏛️ Увлекательная экскурсия по древнему городу
- 🚌 Комфортный трансфер и профессиональный гид
- 🍽️ Включён обед в ресторане
- 📜 Узнаете много интересного о набатейцах
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Петры - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В летние месяцы, с июня по август, температура может быть слишком высокой, но это время менее загружено туристами. Зимой, с декабря по февраль, возможно дождливо, но это отличная возможность насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Петра
- Храм
- Римский театр
- Королевские гробницы
Описание экскурсии
Примерный план поездки:
- Выезд из отеля около полуночи
- Пересадка на паром до Иордании и прохождение границы (около 1,5 часов), город Акаба
- Живописная дорога на автобусе до города Вади-Муса с остановками в сувенирных лавках (около 3 часов)
- Пешая прогулка до Петры по ущелью Сик (примерно 1 км)
- Экскурсия по городу
- Свободное время
- Обед в ресторане
- Обратный путь в Акабу, шопинг
- Возвращение в отель около часа ночи следующего дня
На экскурсии в Петре:
- Вы пройдёте по второму в мире по величине каньону
- Побываете в храме и увидите сокровища цитадели
- Посетите римский театр и королевские гробницы
- Полюбуетесь очарованием розовой гробницы, а необыкновенные пейзажи напомнят вам сцены из саги об Индиане Джонсе
А также вы узнаете:
- об истории Петры и судьбе набатейцев
- уникальной технике высекания зданий в скалах
- символике и значении барельефов на зданиях
- религиозных традициях региона
- системах водоснабжения в суровом климате
- особенностях жизни в пустыне
- легенды и археологические загадки Петры
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Mercedes 600
- В стоимость программы включены услуги русскоговорящего гида, билет на паром, все входные билеты и обед
- В стоимость не включены чаевые, а также любые дополнительные услуги вне программы
Обратите внимание:
- данный маршрут не подходит для инвалидных колясок
- не предусмотрено отдельного места для младенцев (они могут сидеть на коленях взрослых)
- не рекомендуется беременным и путешественников с проблемами сердца и другими серьёзными заболеваниями
Важные детали:
- Обязательно укажите в сообщении:
— название своего отеля
— номер своей комнаты, чтобы избежать дублирования имён
— номер телефона для связи
- Трансфер осуществляется от главных ворот за пределами отеля (а не от стойки регистрации)
- Обязательно возьмите с собой паспорт, а также его копию и копию страницы с визой
в среду и субботу в 01:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$305
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Провела экскурсии для 183 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, живу в Египте с 2014 года. Работаю с путешественниками из разных стран. Я побывала в разных уголках Египта и собрала отличную команду гидов-египтологов
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
