Путешествие в Петру - одно из семи новых чудес света (из Шарм-эль-Шейха)

Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Петру - город, высеченный в скалах. Откройте для себя историю и культуру набатейцев на этой увлекательной экскурсии
Петра - это не просто город, а настоящая загадка древнего мира.

Групповая экскурсия из Шарм-эль-Шейха предлагает уникальную возможность увидеть розовые скалы и величественные сооружения, которые сохранились с 6 века до нашей
эры. Путешествие включает прогулку по ущелью Сик, осмотр храмов, римского театра и королевских гробниц. Вас ждёт комфортный трансфер, услуги гида и обед в ресторане. Не упустите шанс прикоснуться к истории и насладиться великолепными пейзажами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Посещение одного из семи новых чудес света
  • 🏛️ Увлекательная экскурсия по древнему городу
  • 🚌 Комфортный трансфер и профессиональный гид
  • 🍽️ Включён обед в ресторане
  • 📜 Узнаете много интересного о набатейцах

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Петры - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В летние месяцы, с июня по август, температура может быть слишком высокой, но это время менее загружено туристами. Зимой, с декабря по февраль, возможно дождливо, но это отличная возможность насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Путешествие в Петру - одно из семи новых чудес света (из Шарм-эль-Шейха)© Юлия
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя19
ноя22
ноя26
ноя29
ноя3
дек
Время начала: 01:00

Что можно увидеть

  • Петра
  • Храм
  • Римский театр
  • Королевские гробницы

Описание экскурсии

Примерный план поездки:

  • Выезд из отеля около полуночи
  • Пересадка на паром до Иордании и прохождение границы (около 1,5 часов), город Акаба
  • Живописная дорога на автобусе до города Вади-Муса с остановками в сувенирных лавках (около 3 часов)
  • Пешая прогулка до Петры по ущелью Сик (примерно 1 км)
  • Экскурсия по городу
  • Свободное время
  • Обед в ресторане
  • Обратный путь в Акабу, шопинг
  • Возвращение в отель около часа ночи следующего дня

На экскурсии в Петре:

  • Вы пройдёте по второму в мире по величине каньону
  • Побываете в храме и увидите сокровища цитадели
  • Посетите римский театр и королевские гробницы
  • Полюбуетесь очарованием розовой гробницы, а необыкновенные пейзажи напомнят вам сцены из саги об Индиане Джонсе

А также вы узнаете:

  • об истории Петры и судьбе набатейцев
  • уникальной технике высекания зданий в скалах
  • символике и значении барельефов на зданиях
  • религиозных традициях региона
  • системах водоснабжения в суровом климате
  • особенностях жизни в пустыне
  • легенды и археологические загадки Петры

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Mercedes 600
  • В стоимость программы включены услуги русскоговорящего гида, билет на паром, все входные билеты и обед
  • В стоимость не включены чаевые, а также любые дополнительные услуги вне программы

Обратите внимание:

  • данный маршрут не подходит для инвалидных колясок
  • не предусмотрено отдельного места для младенцев (они могут сидеть на коленях взрослых)
  • не рекомендуется беременным и путешественников с проблемами сердца и другими серьёзными заболеваниями

Важные детали:

  • Обязательно укажите в сообщении:
    — название своего отеля
    — номер своей комнаты, чтобы избежать дублирования имён
    — номер телефона для связи
  • Трансфер осуществляется от главных ворот за пределами отеля (а не от стойки регистрации)
  • Обязательно возьмите с собой паспорт, а также его копию и копию страницы с визой

в среду и субботу в 01:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$305
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Провела экскурсии для 183 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, живу в Египте с 2014 года. Работаю с путешественниками из разных стран. Я побывала в разных уголках Египта и собрала отличную команду гидов-египтологов — мы сделали
своё агентство экскурсий по Египту. Хотим подарить вам эмоции от этой удивительной страны и окунуть вас в её прекрасную историю. С нами вы посетите красивые места Шарм-эль-Шейха и насладитесь великолепием его окрестностей!

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

