Петра - это не просто город, а настоящая загадка древнего мира.Групповая экскурсия из Шарм-эль-Шейха предлагает уникальную возможность увидеть розовые скалы и величественные сооружения, которые сохранились с 6 века до нашей

эры. Путешествие включает прогулку по ущелью Сик, осмотр храмов, римского театра и королевских гробниц. Вас ждёт комфортный трансфер, услуги гида и обед в ресторане. Не упустите шанс прикоснуться к истории и насладиться великолепными пейзажами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Петры - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В летние месяцы, с июня по август, температура может быть слишком высокой, но это время менее загружено туристами. Зимой, с декабря по февраль, возможно дождливо, но это отличная возможность насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.